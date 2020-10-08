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Когда мочи нет терпеть!

Среди ваших знакомых наверняка есть особа, которая, войдя в помещение, буквально на пол бросает пальто, не в силах донести его до вешалки, и мчится в туалет.  Плохие манеры? 
Нет, гиперактивный мочевой пузырь!
Опубликовано: 8 октября 2020 г.
Тэги: женское здоровье, зрелый возраст, почки и мочевой пузырь

По статистике, с этой проблемой сталкиваются 12-13% мужчин и женщин. У трети из них недуг проявляется в такой тяжелой степени, что серьезно ухудшает качество жизни. Только представьте, что желание сходить по-маленькому, причем такое сильное, будто вот-вот лопнет мочевой пузырь, возникает 15 и более раз в сутки. Постоянный страх не успеть в туалет, подтекание мочи во время секса, неприятный запах, дерматит кожи в области промежности, сильные позывы помочиться даже при пустом мочевом пузыре, постоянное чувство разбитости из-за того, что всю ночь не спал, а бегал к «белому другу»…Жизнь людей с гиперактивностью мочевого пузыря нередко превращается в кошмар.

Если вы обратитесь к врачу с жалобами на учащенное мочеиспускание, первым делом вас обследуют на наличие инфекций. Возможно, оно вызвано циститом. Нередко гиперактивность возникает на фоне травм спинного мозга, сердечной недостаточности, после тяжелых родов. У здоровых людей гиперактивность провоцируют злоупотребление алкоголем и кофе, а также лишний вес. А иногда это просто особенность мочевого пузыря. Столкнуться с этой проблемой можно в любом возрасте, но особенно в возрастной группе 75+. Сегодня есть много лекарств для лечения гиперактивности. В самых тяжелых случаях ее можно вылечить хирургически. Но начать лучше с более простых вещей. Например,отказаться от приема жидкости за 3 часа до сна и провоцирующих напитков. Приучить себя посещать туалет в определенное время,даже если нет желания. Поможет и лечебная физкультура. Так, молодым женщинам нередко назначают упражнения с вагинальными конусами Кегеля – так называется приспособление, которое нужно удерживать во влагалище, сокращая мышцы таза. Постепенно вес конусов увеличивают, в результате через 4-6 недель  70% женщин отмечают значительное улучшение. Число позывов в туалет сокращается, а заодно накачиваются интимные мышцы!

Подстраховаться, чтобы чувствовать себя абсолютно комфортно, помогут впитывающие  прокладки или белье. Советуем выбирать не обычные, а урологические, такие как Depend. Они прекрасно впитывают влагу, защищают от протеканий, опрелости и неприятного запаха. Они не заметны под одеждой – никто даже не догадается о вашей тайне. Важно только выбрать их с учетом степени недержания. При капельном недержании подойдут те, где на упаковке маркировка 1 капля, при средней – 3 капли, при высокой степени недержания –5 капель.

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Опубликовано: 8 октября 2020 г.

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