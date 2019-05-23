Здоровье
Семья / Дети

Когда «колбасит» уже не по-детски

Изменения в теле, перепады настроения, сложности в отношениях с родителями и сверстниками – это лишь самые очевидные симптомы пубертата. На самом деле, происходят вещи куда более серьезные…
Опубликовано: 27 мая 2019 г.

Эксперты:

1. Ирина Рапопорт, доктор медицинских наук, профессор,

главный научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья

детей и подростков ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России

2. Лариса Григорьевская, врач акушер-гинеколог высшей категории

3. Екатерина Макарова, врач уролог, андролог, сексолог

 

Все болезни от «нервов»

Первое, что реагирует на взросление ребенка – вегетативная нервная система. Именно она регулирует деятельность всех внутренних органов, желез и сосудов и ответственна за многие проблемы – от повышенного потоотделения до потери сознания.

По словам профессора Ирины Рапопорт, именно нарушения ВНС возглавляют рейтинг основных проблем со здоровьем у детей от 10 до 18 лет. Головокружения, потемнение в глазах, резкие колющие боли в области сердца, обмороки или учащенное сердцебиение (до 100-120 ударов в минуту) знакомые каждому подростку, вызваны нарушением нейро-сосудистой регуляции. Такие ситуации не могут не вызывать беспокойство как у родителей, так и у самих подростков, однако большинство таких «предболезненных состояний» проходят сами собой в течение 3-4 лет. Эти моменты надо просто пережить, но важно не забывать о мерах профилактики: соблюдать режим труда и отдыха, чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещение, умеренно заниматься спортом, не курить и не употреблять алкоголь.

Поток крови

Другое, пугающее родителей, проявление взросления – носовые кровотечения – также чаще всего вызваны не конкретным заболеванием, а тем, что сосудистая и вегетативная системы отстают от активного роста ребенка. В период с 10 до 14-15 лет у многих детей ломкие сосуды, и вместе с такими провокационными факторами, как сухость слизистой или насморк, носовые кровотечения могут быть вариантом нормы.

Однако важно наблюдать за их частотой: редкие случаи свидетельствуют о быстром развитии организма, а если кровь из носа идет часто и обильно, то необходимо исключить патологии на консультации у ЛОР-врача.

Разбираем по косточкам

Следующая по уязвимости система организма – костно-мышечная. У девочек в 10-13и у мальчиков в 13-15 лет происходят ростовые спурты – скачкообразное увеличение роста, когда ребенок может вырасти на 10-15 см в год. При этом резкий рост скелета опережает развитие мышечной и жировой ткани, а определенные участки костей могут расти неравномерно. В этот момент подростков беспокоят боли в коленных, бедренных и голеностопных суставах. Если при этом он занимается спортом, то боли усугубляются. При сильных или затяжных болях необходимо сделать рентген и проконсультироваться со специалистом.

Самая распространенная проблема для подростков более старшего возраста (13-16 лет) – сколиоз. По словам профессора Ирины Рапопорт, за время обучения с 5 до 11 класса распространенность сколиоза увеличивается в 10 раз. Однако нужно различать сколиотическую осанку и хронический диагноз сколиоз, который ставится на основании рентгена и требует постоянного наблюдения  ортопеда. При любом нарушении осанки ребенку нужно регулярно заниматься корректирующей гимнастикой и плаванием.

 Школьники-миллениалы превосходят своих сверстников 60- 80-х годов по окружности грудной клетки, длине и массе тела. А мышечная сила, физическая выносливость и работоспособность у них снизились.

Не в коня корм

Современные подростки физически развиваются быстрее, чем 20-40 лет назад. По данным «Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей», школьники-миллениалы превосходят своих сверстников 60-80-х годов по окружности грудной клетки, длине и массе тела. Однако мышечная сила, физическая выносливость и работоспособность снизились –современные дети не могут выполнить нормы ГТО поколения своих родителей.

А физическая активность имеет важнейшее значение для укрепления здоровья детей. ВОЗ рекомендует подросткам ежедневно уделять не менее 60 минут подвижным занятиям, например, спорту, играм и активным способам передвижения (езде на велосипеде и ходьбе). Согласно оценкам ВОЗ, сегодня лишь каждый пятый подросток в мире выполняет эти рекомендации.

О чем молчат мальчики

Тестостерон и эстроген – два главных «деятеля», ответственных за изменения в теле подростков. У юношей под воздействием тестостерона проявляются вторичные половые признаки: ломается голос, появляется кадык, начинают активно расти волосы на лице, лобке и в подмышечных впадинах. Самые болезненные темы касаются роста и строения половых органов. «На протяжении всего периода пубертата рост половых органов происходит неравномерно, - рассказывает уролог Екатерины Макарова, - сначала увеличение объема яичек опережает рост полового члена, и в начальном периоде пубертата (10-12 лет) мальчику его орган кажется маленьким. К окончанию полового созревания все части тела достигнут своего максимума. Но даже этот вопрос может вызвать у ребенка комплексы по поводу неприятия своего тела, поэтому хотя бы одна просветительская беседа на эту тему может сэкономить нервы молодому человеку и семье».

А вот на что стоит обратить пристальное внимание, так это на наличие фимоза (сужение крайней плоти). Обычно эту проблему мамы замечают у сыновей в дошкольном возрасте. Некоторые врачи дают неоднозначные рекомендации, и мальчик узнаёт о такой проблеме только в подростковый период. Если в 12-13 лет головка не выводится, нужно незамедлительно делать операцию, иначе в будущем это может осложнить сексуальную и социальную адаптацию молодого человека.

Другая тема, влияющая на здоровье молодых людей – потребность в сексуальной разрядке, возникающая примерно с 12-13 лет. «Отсутствие разрядки не наносит вред развитию, - заверяет уролог Екатерина Макарова, - но тормозит психосексуальную адаптацию и в будущем может привести к торможению сексуальной функции в гораздо более раннем возрасте, чем это заложено природой. Сегодня считается, что мастурбация – это нормальное явление и личное дело юноши. Лучшая стратегия родителей – заложить правильную информацию в 10-11 лет, а по мере взросления положиться на ребенка. Он готов воспринимать эти темы только анонимно (в интернете) или в разговорах со сверстниками».

Девочки – такие девочки

У девочек детство заканчивается в период полового созревания с приходом первой менструации в возрасте от 11 до 16 лет. «Пик «гормональной бури» приходится на первые три года от начала менструации, - рассказывает гинеколог Лариса Григорьевская. - Могут быть болезненные и обильные менструации с сильными болями в животе, потерей сознания, тошнотой, рвотой и поносом. На втором месте - нарушения цикла: длительные и непрекращающиеся менструации с большой потерей крови. Это опасно снижением уровня гемоглобина, что влечет за собой слабость, утомляемость и, как следствие, может вызвать потерю интереса к учебе. Если проблемы не решить своевременно, они могут привести к эндометриозу в будущем. Важно постоянно контактировать с ребенком, и при проблемах вовремя обращаться к врачу».

Как отмечает профессор Ирина Рапопорт, у современных девочек период формирования правильного цикла происходит дольше, по сравнению с предыдущими поколениями, и в целом может занимать до полутора лет. Чтобы помочь организму, необходимо нормализовать режим дня, регулярно питаться и получать полноценное количество витаминов и микроэлементов, особенно соединений железа, спать ночью не меньше 8-9 часов и больше двигаться. Если за 2 года цикл не установился, нужно показаться гинекологу для определения уровня половых гомонов и назначения лечения. Проходить регулярные осмотры у врача нужно раз в год.

Здоров ли подросток

Согласно исследованию «Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей», в последнее время все более распространенными становятся так называемые «школьно-обусловленные нарушения здоровья»: близорукость, болезни желудочно-кишечного тракта и невротические состояния. В итоге, понятие «здоровый подросток» сегодня практически исчезает.

«Если в начальных классах школы к категории здоровых детей можно отнести от 13 до 20%, то к концу 4 класса их становится 4,3%, а в последних классах таковых нет вовсе, - комментирует профессор Ирина Рапопорт. - У большинства школьников отмечаются те или иные функциональные отклонения (состояния, которые еще нельзя описать как болезнь, но и не являющиеся нормой), или и вовсе хронические заболевания. Немалую роль играют негативные факторы, связанные с поведением и образом жизни: курение, употребление алкоголя и наркотиков, информационная зависимость и рисковое поведение способствуют возникновению и прогрессированию большинства хронических неинфекционных заболеваний и связанных с ними осложнений».

Можно ли избежать проблем со здоровьем, характерных для подросткового возраста? Еще никто не придумал ничего проще и эффективнее, чем рекомендации вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Если соблюдать режим дня, заниматься спортом, есть качественную и здоровую пищу, исключить вредные привычки и ограничивать время за мобильным телефоном, можно избежать многих серьезных проблем и помочь организму справиться с нагрузками, вызванными периодом активного роста.

Однако то же исследование показывает, что большинство подростков хорошо знают о значении здорового образа жизни, но эти знания имеют для них абстрактный характер, и они не торопятся следовать их принципам. Именно поэтому важно поддержать молодых людей и помочь им гармонично и здорово войти во взрослую жизнь. Внимание и забота, вместе с уважением к новой сформировавшейся личности дадут лучший результат и уберегут всю семью от многих проблем.

  • Слово «пубертат» в переводе с латинского означает «покрываться волосами» или «возраст роста волос» – имеется в виду рост волос в подмышечных впадинах, интимной зоне, а у мальчиков еще и на лице.
  • За последние 25 лет распространенность предболезненных состояний среди юношей увеличилась на 170%, у девушек – на 118%.

У 80% старшеклассников из-за проблем со здоровьем возникают ограничения в выборе профессии или специальности.

  • У девочек половое созревание происходит на 2 года раньше, чем у мальчиков: они опережают их как в физическом развитии , так и социальной адаптации.
  • Половое созревание у современных подростков происходит в среднем в 12 лет – это самый ранний срок за всю историю наблюдений. К примеру, в начале XX века – оно происходило в 16 лет, а в 60-80 годах – в 13-13,5.
Опубликовано: 27 мая 2019 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Добрый день! Хочу обратиться к Вам за советом, по Выпадению волос! Уже 1,5 года я...
Здравствуйте! Вы должны понимать, что в трихологии (а трихология - это часть дерматологии)...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте Подскажите пожалуйста У нас с моим парнем был ночью сегодня около 12 ночи...
добрый вечер, наличие кровянистых выделений всегда очень серьезный симптом. причин очень много и...
Задать вопрос

Последние комментарии

d_kletka [2 дня назад]
Через месяц улучшений может и не быть. Дибикор, как любое натуральное средство, действует...
Бомба Лео [2 дня назад]
Спасибо большое за подсказку. Дибикор купила. Уже начала пить. Через месяц пересдам анализы...
d_kletka [2 дня назад]
Дибикор ни в коем случае не БАД. Это полноценное лекарственное средство, доказавшее свои лечебные...

Еще в рубрике

Как провести летние каникулы с максимальной пользой?

Не за горами каникулы, а каникулы – это целая жизнь...

Тоддлер не может быть паинькой

Почему ребенок 1-3 лет все время истерит, обманывает...

Как накормить ребенка

Попытка накормить ребенка часто превращается в...

Молочные зубы

ЗА ВЫПАВШИЙ ЗУБ ФЕЯ ИЛИ МЫШКА ПРИНЕСЕТ ПОДАРОК.. В...

Синдром третьей четверти,Как не дать ребенку заболеть.

Заканчивается третья школьная четверть – самая...

Чтобы сладость была в радость

Дед мороз дарит мешок конфет, гости угощают...

Когда прекратить грудное вскармливание?

Уже никто не сомневается в пользе грудного...

Почему ребенок часто болеет?

Диагноз «часто болеющий ребенок» ставят чуть ли не...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 