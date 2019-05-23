Когда «колбасит» уже не по-детски

Изменения в теле, перепады настроения, сложности в отношениях с родителями и сверстниками – это лишь самые очевидные симптомы пубертата. На самом деле, происходят вещи куда более серьезные…

Эксперты:

1. Ирина Рапопорт, доктор медицинских наук, профессор,

главный научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья

детей и подростков ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России

2. Лариса Григорьевская, врач акушер-гинеколог высшей категории

3. Екатерина Макарова, врач уролог, андролог, сексолог

Все болезни от «нервов»

Первое, что реагирует на взросление ребенка – вегетативная нервная система. Именно она регулирует деятельность всех внутренних органов, желез и сосудов и ответственна за многие проблемы – от повышенного потоотделения до потери сознания.

По словам профессора Ирины Рапопорт, именно нарушения ВНС возглавляют рейтинг основных проблем со здоровьем у детей от 10 до 18 лет. Головокружения, потемнение в глазах, резкие колющие боли в области сердца, обмороки или учащенное сердцебиение (до 100-120 ударов в минуту) знакомые каждому подростку, вызваны нарушением нейро-сосудистой регуляции. Такие ситуации не могут не вызывать беспокойство как у родителей, так и у самих подростков, однако большинство таких «предболезненных состояний» проходят сами собой в течение 3-4 лет. Эти моменты надо просто пережить, но важно не забывать о мерах профилактики: соблюдать режим труда и отдыха, чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещение, умеренно заниматься спортом, не курить и не употреблять алкоголь.

Поток крови

Другое, пугающее родителей, проявление взросления – носовые кровотечения – также чаще всего вызваны не конкретным заболеванием, а тем, что сосудистая и вегетативная системы отстают от активного роста ребенка. В период с 10 до 14-15 лет у многих детей ломкие сосуды, и вместе с такими провокационными факторами, как сухость слизистой или насморк, носовые кровотечения могут быть вариантом нормы.

Однако важно наблюдать за их частотой: редкие случаи свидетельствуют о быстром развитии организма, а если кровь из носа идет часто и обильно, то необходимо исключить патологии на консультации у ЛОР-врача.

Разбираем по косточкам

Следующая по уязвимости система организма – костно-мышечная. У девочек в 10-13и у мальчиков в 13-15 лет происходят ростовые спурты – скачкообразное увеличение роста, когда ребенок может вырасти на 10-15 см в год. При этом резкий рост скелета опережает развитие мышечной и жировой ткани, а определенные участки костей могут расти неравномерно. В этот момент подростков беспокоят боли в коленных, бедренных и голеностопных суставах. Если при этом он занимается спортом, то боли усугубляются. При сильных или затяжных болях необходимо сделать рентген и проконсультироваться со специалистом.

Самая распространенная проблема для подростков более старшего возраста (13-16 лет) – сколиоз. По словам профессора Ирины Рапопорт, за время обучения с 5 до 11 класса распространенность сколиоза увеличивается в 10 раз. Однако нужно различать сколиотическую осанку и хронический диагноз сколиоз, который ставится на основании рентгена и требует постоянного наблюдения ортопеда. При любом нарушении осанки ребенку нужно регулярно заниматься корректирующей гимнастикой и плаванием.

Школьники-миллениалы превосходят своих сверстников 60- 80-х годов по окружности грудной клетки, длине и массе тела. А мышечная сила, физическая выносливость и работоспособность у них снизились.

Не в коня корм

Современные подростки физически развиваются быстрее, чем 20-40 лет назад. По данным «Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей», школьники-миллениалы превосходят своих сверстников 60-80-х годов по окружности грудной клетки, длине и массе тела. Однако мышечная сила, физическая выносливость и работоспособность снизились –современные дети не могут выполнить нормы ГТО поколения своих родителей.

А физическая активность имеет важнейшее значение для укрепления здоровья детей. ВОЗ рекомендует подросткам ежедневно уделять не менее 60 минут подвижным занятиям, например, спорту, играм и активным способам передвижения (езде на велосипеде и ходьбе). Согласно оценкам ВОЗ, сегодня лишь каждый пятый подросток в мире выполняет эти рекомендации.

О чем молчат мальчики

Тестостерон и эстроген – два главных «деятеля», ответственных за изменения в теле подростков. У юношей под воздействием тестостерона проявляются вторичные половые признаки: ломается голос, появляется кадык, начинают активно расти волосы на лице, лобке и в подмышечных впадинах. Самые болезненные темы касаются роста и строения половых органов. «На протяжении всего периода пубертата рост половых органов происходит неравномерно, - рассказывает уролог Екатерины Макарова, - сначала увеличение объема яичек опережает рост полового члена, и в начальном периоде пубертата (10-12 лет) мальчику его орган кажется маленьким. К окончанию полового созревания все части тела достигнут своего максимума. Но даже этот вопрос может вызвать у ребенка комплексы по поводу неприятия своего тела, поэтому хотя бы одна просветительская беседа на эту тему может сэкономить нервы молодому человеку и семье».

А вот на что стоит обратить пристальное внимание, так это на наличие фимоза (сужение крайней плоти). Обычно эту проблему мамы замечают у сыновей в дошкольном возрасте. Некоторые врачи дают неоднозначные рекомендации, и мальчик узнаёт о такой проблеме только в подростковый период. Если в 12-13 лет головка не выводится, нужно незамедлительно делать операцию, иначе в будущем это может осложнить сексуальную и социальную адаптацию молодого человека.

Другая тема, влияющая на здоровье молодых людей – потребность в сексуальной разрядке, возникающая примерно с 12-13 лет. «Отсутствие разрядки не наносит вред развитию, - заверяет уролог Екатерина Макарова, - но тормозит психосексуальную адаптацию и в будущем может привести к торможению сексуальной функции в гораздо более раннем возрасте, чем это заложено природой. Сегодня считается, что мастурбация – это нормальное явление и личное дело юноши. Лучшая стратегия родителей – заложить правильную информацию в 10-11 лет, а по мере взросления положиться на ребенка. Он готов воспринимать эти темы только анонимно (в интернете) или в разговорах со сверстниками».

Девочки – такие девочки

У девочек детство заканчивается в период полового созревания с приходом первой менструации в возрасте от 11 до 16 лет. «Пик «гормональной бури» приходится на первые три года от начала менструации, - рассказывает гинеколог Лариса Григорьевская. - Могут быть болезненные и обильные менструации с сильными болями в животе, потерей сознания, тошнотой, рвотой и поносом. На втором месте - нарушения цикла: длительные и непрекращающиеся менструации с большой потерей крови. Это опасно снижением уровня гемоглобина, что влечет за собой слабость, утомляемость и, как следствие, может вызвать потерю интереса к учебе. Если проблемы не решить своевременно, они могут привести к эндометриозу в будущем. Важно постоянно контактировать с ребенком, и при проблемах вовремя обращаться к врачу».

Как отмечает профессор Ирина Рапопорт, у современных девочек период формирования правильного цикла происходит дольше, по сравнению с предыдущими поколениями, и в целом может занимать до полутора лет. Чтобы помочь организму, необходимо нормализовать режим дня, регулярно питаться и получать полноценное количество витаминов и микроэлементов, особенно соединений железа, спать ночью не меньше 8-9 часов и больше двигаться. Если за 2 года цикл не установился, нужно показаться гинекологу для определения уровня половых гомонов и назначения лечения. Проходить регулярные осмотры у врача нужно раз в год.

Здоров ли подросток

Согласно исследованию «Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей», в последнее время все более распространенными становятся так называемые «школьно-обусловленные нарушения здоровья»: близорукость, болезни желудочно-кишечного тракта и невротические состояния. В итоге, понятие «здоровый подросток» сегодня практически исчезает.

«Если в начальных классах школы к категории здоровых детей можно отнести от 13 до 20%, то к концу 4 класса их становится 4,3%, а в последних классах таковых нет вовсе, - комментирует профессор Ирина Рапопорт. - У большинства школьников отмечаются те или иные функциональные отклонения (состояния, которые еще нельзя описать как болезнь, но и не являющиеся нормой), или и вовсе хронические заболевания. Немалую роль играют негативные факторы, связанные с поведением и образом жизни: курение, употребление алкоголя и наркотиков, информационная зависимость и рисковое поведение способствуют возникновению и прогрессированию большинства хронических неинфекционных заболеваний и связанных с ними осложнений».

Можно ли избежать проблем со здоровьем, характерных для подросткового возраста? Еще никто не придумал ничего проще и эффективнее, чем рекомендации вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Если соблюдать режим дня, заниматься спортом, есть качественную и здоровую пищу, исключить вредные привычки и ограничивать время за мобильным телефоном, можно избежать многих серьезных проблем и помочь организму справиться с нагрузками, вызванными периодом активного роста.

Однако то же исследование показывает, что большинство подростков хорошо знают о значении здорового образа жизни, но эти знания имеют для них абстрактный характер, и они не торопятся следовать их принципам. Именно поэтому важно поддержать молодых людей и помочь им гармонично и здорово войти во взрослую жизнь. Внимание и забота, вместе с уважением к новой сформировавшейся личности дадут лучший результат и уберегут всю семью от многих проблем.

Слово «пубертат» в переводе с латинского означает «покрываться волосами» или «возраст роста волос» – имеется в виду рост волос в подмышечных впадинах, интимной зоне, а у мальчиков еще и на лице.

За последние 25 лет распространенность предболезненных состояний среди юношей увеличилась на 170%, у девушек – на 118%. У 80% старшеклассников из-за проблем со здоровьем возникают ограничения в выборе профессии или специальности. У девочек половое созревание происходит на 2 года раньше, чем у мальчиков: они опережают их как в физическом развитии , так и социальной адаптации.

Половое созревание у современных подростков происходит в среднем в 12 лет – это самый ранний срок за всю историю наблюдений. К примеру, в начале XX века – оно происходило в 16 лет, а в 60-80 годах – в 13-13,5.

Опубликовано: 27 мая 2019 г.