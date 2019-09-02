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Когда их тянет на вредное…

Фаст-фуд, газировка, чипсы и прочий «junk food» – излюбленная еда школьников. Почему детей тянет на «вредное», как это сказывается на их здоровье и нужно ли с этим бороться?
Опубликовано: 2 сентября 2019 г.

Эксперты:

  1. Лариса Суркова, кандидат психологических наук, психолог, мама пятерых детей
  2. Екатерина Матрусова, детский психолог
  3. Владимир Попов, нутрициолог, специалист интегративной медицины. Руководитель международного проекта «Биохакинг. Эволюция внутри»
  4. Федор Катасонов, педиатр и автор телеграм-канала «Федиатрия»

Запретный плод сладок

«Мы в семье придерживаемся правильного питания, и до 10 лет мой сын не ел никаких «вредностей», - рассказывает Елена, мама 13-летнего Ярослава. – Но в 4-5 классе, когда он стал получать карманные деньги, начались прогулки с друзьями после школы, походы в кино, сына как будто подменили! 

Как объясняет психолог Лариса Суркова, детей тянет на вредное по нескольким причинам.

ПРИЧИНА №1 всем давно известно, что запретный плод сладок. Когда мамы запрещают детям что-то есть, они автоматически думают «если нельзя, то очень хочется».Поэтому родителям важно правильно подбирать слова, рассказывая детям о вреде тех или иных продуктов, и не запрещать ничего в категорической форме.

Педиатр Федор Катасонов согласен с психологом: «Если ребенок хочет пробовать вредную еду, главное – не акцентировать на этом внимание, дать ему попробовать. Периодически фаст-фуд едят все, даже взрослые. Организм подростка справится – он приучен к таким стрессам, важно лишь наблюдать за клиническими проявлениями».  

ПРИЧИНА №2 неправильное поведение родителей, когда они сами толкают детей на «скользкий путь».

«Раньше мы с сыном практиковали походы в фаст-фуд по праздникам, за хорошую учебу – таким образом, я старалась контролировать прием нездоровой пищи и минимизировать ее в рационе - рассказывает Екатерина, мама 12-летнего Ильи. - Но с появлением собственных финансов сын стал спускать все карманные деньги на фаст-фуд. Он не мог копить на что-то нужное, потому что покупал только еду».

Поощрение или наказание едой приводит к глобальным нарушениям пищевого поведения, считают психологи Лариса Суркова и Екатерина Мартусова. Мама просит о чем-то ребенка и обещает в награду конфету, пирожное, газировку. У ребенка формируется связь: если он что-то хорошее сделает, то получит награду. Ребенок получил «пять» за контрольную и идет в магазин наградить себя. Став взрослым, человек начинает «любить» себя едой. Поэтому любые поощрения едой не приветствуются.

 

ПРИЧИНА №3 Стадное чувство  – установка «хочу быть как все», которая выходит на первый план в подростковом возрасте. По словам детского психолога Екатерины Мартусовой, как бы вы ни ограждали ребенка от «вредностей» внутри семьи, другие дети расскажут ему о них. Мальчик ни за что не скажет, что ему мама запретила, ему важно быть со всеми заодно. Рано или поздно это должно закончиться, и они перестанут это есть.

Среднестатистические дети не изолированы от среды, они хотят все попробовать, считает психолог Лариса Суркова. Если давать ребенку деньги и запрещать пользоваться ими так, как он хочет, он начнет врать, и ничего хорошего из этого не выйдет. Задача мам, придерживающихся здорового питания – рассказывать детям о том, что один раз съесть что-то вредное – некритично, но объяснить, чем чревато более частое употребление: почему это вредно, какие будут последствия. В разном возрасте стоит делать разные акценты – рассказывать, как влияет такая еда на здоровье, кожу, прыщи, привлекательность. Показывать настоящие исследования о вреде тех или иных продуктов.Нужно давать ему возможность самому принимать решения, но, объяснив, предварительно, все плюсы и минусы этого решения».

ИДЕАЛЬНЫЙ ПЕРЕКУС ДЛЯ РЕБЁНКА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Яблоков» – это полезный перекус для тех, кто учится, работает, проголодался во время тренировки или прогулки. Это натуральные и вкусные фруктовые снеки: яблочные и грушевые чипсы, приготовленные без масла, красителей и консервантов из свежих фруктов, выращенных в садах Краснодарского края. Уникальная технология сушки позволяет сохранить максимум природной пользы 
натуральных продуктов, все витамины и микроэлементы: витамин С, кальций, фосфор, калий, магний, натрий, железо.
Фруктовые снеки «Яблоков» – настоящая находка для тех, кому нужен лёгкий, полезный и при этом питательный перекус.
Одна пачка яблочных чипсов (25 г) равноценна трём свежим яблокам.
Чипсы не пачкают руки. Герметичная и лёгкая упаковка – удобное решение для тех, кто хочет взять их с собой или дать
ребёнку в школу. Яблочные снеки «Яблоков» рекомендованы для питания детей дошкольного и школьного возраста (старше 3 лет).
Полезный состав этих продуктов, отсутствие сахара и красителей делают их незаменимым подспорьем для формирования
у детей любви к здоровому питанию.
ЯБЛОЧНЫЕ СУХАРИКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ТОППИНГ В КАШУ, ЙОГУРТЫ РЕБЁНКУ.
Пищевая ценность на 25 г (одна пачка): Энергетическая ценность – 80 ккал Белок – 0,6 г Углеводы – 20,7 г
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● Яблочные чипсы из сладких яблок
● Яблочные чипсы из кисло-сладких яблок
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● Яблочные сухарики
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Хочу как в телевизоре!

В 2014 году Великобритания, Норвегия и Испания ввели запрет на показ рекламы продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли во время детских передач. Российские депутаты предлагали внести подобные поправки и в российский закон «О рекламе», однако большинство членов Государственной Думы сочли эту задачу труднореализуемой и предпочли оставить ответственность в этом вопросе на родителях.

Главный специалист-терапевт Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина считает, что необходимо пытаться воспитывать в детях разумное отношение к вкусовой вседозволенности. Стереотипы питания закладываются с детства, поэтому важно начинать профилактические меры именно в этом возрасте.

Богатый внутренний мир

Почему же дети, употребляя «вредности», хотят еще и еще? Нутрициолог Владимир Попов считает, что зависимость от вредных продуктов обусловлена проблемами микробиоты. Когда бактерии, живущие в организме, получают вместо нужных нам аминокислот и полезных жиров углеводы, сахар и «плохие» жиры, состав нашей микробиоты меняется: разрастаются грибы, которые выделяют токсины. Они, в свою очередь, воздействуют на рецепторы головного мозга, отвечающие за регулирование болевых ощущений и получения удовольствия. И тогда пищевые желания человека меняются. Ребенок может расти даже на таком вредном «топливе», однако в будущщем это может повлечь серьезные проблемы со здоровьем. 

Выход есть

Организовывать правильное питание ребенка вполне возможно. Диетолог Владимир Попов предлагает купить «веселый» контейнер, наполнять его домашней едой и давать ребенку в школу. Например, в Америке ланчбоксы стали широко распространенной и хорошо отлаженной практикой. Нужно приучать ребенка к тому, чтобы он не стеснялся, ел правильную еду.

В домашнем питании следует полностью исключить вредные продукты, такие как газированные напитки, снеки, сладости и хлеб в больших количествах. «Современные дети плохо переносят глютен, лактозу и казеин – хуже, чем наши бабушки в их возрасте, - говорит Попов. - Потому что сами продукты сильно изменились: в пшенице больше глютена, коровье молоко – совсем другого качества.

Практически 90% населения страдает от нехватки клетчатки. В городских условиях мы питаемся едой, которую можно получить быстро. В основном это легкоусвояемые углеводы, с сахаром. «Нехватка клетчатки приводит к запорам – это довольно частая проблема у детей, - говорит педиатр Федор Катасонов. - До 5 лет детям необходимо 15 гр клетчатки в день, до 8 лет – 25 гр в день. Клетчатка есть в отрубях, в семенах чиа, которые можно залить кокосовым молоком и получить прекрасный пудинг».

Важно следить за количеством белка в рационе ребенка, потому что дети часто отказываются от белковой пищи – это мясо, рыба, яйца, молоко. Вкусы у детей закладываются еще в грудном возрасте, поэтому важен ранний прикорм и максимально разнообразный, чтобы дети привыкали к разным вкусам. Приучать их с детства есть мясо и рыбу.

Также нужно добавлять в рацион качественные пробиотики, пребиотики и, при необходимости, ферменты. Для этого лучше всего обратиться к специалисту – желательно врачу интегративной медицины, который сможет комплексно оценить состояние здоровья ребенка.

Правильный пример

Главный научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Жанетта Юрьевна Горелова отмечает: «В формировании принципов здорового питания, полезных и правильных привычек очень важен пример родителей. Дети все равно в будущем будут питаться так, как привыкли в своей семье. Даже самые эффективные методы обучения не дадут достаточного результата, если в семье не соблюдаются правила здорового питания, и родители не заботятся о своем здоровье. Ребенку необходимо рассказывать о пользе здоровой пищи, он должен уметь отличать полезные продукты от вредных».

  

Опубликовано: 2 сентября 2019 г.

Комментарии

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