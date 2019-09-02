Когда их тянет на вредное…

Фаст-фуд, газировка, чипсы и прочий «junk food» – излюбленная еда школьников. Почему детей тянет на «вредное», как это сказывается на их здоровье и нужно ли с этим бороться?

Эксперты:

Лариса Суркова, кандидат психологических наук, психолог, мама пятерых детей Екатерина Матрусова, детский психолог Владимир Попов, нутрициолог, специалист интегративной медицины. Руководитель международного проекта «Биохакинг. Эволюция внутри» Федор Катасонов, педиатр и автор телеграм-канала «Федиатрия»

Запретный плод сладок

«Мы в семье придерживаемся правильного питания, и до 10 лет мой сын не ел никаких «вредностей», - рассказывает Елена, мама 13-летнего Ярослава. – Но в 4-5 классе, когда он стал получать карманные деньги, начались прогулки с друзьями после школы, походы в кино, сына как будто подменили!

Как объясняет психолог Лариса Суркова, детей тянет на вредное по нескольким причинам.

ПРИЧИНА №1 всем давно известно, что запретный плод сладок. Когда мамы запрещают детям что-то есть, они автоматически думают «если нельзя, то очень хочется».Поэтому родителям важно правильно подбирать слова, рассказывая детям о вреде тех или иных продуктов, и не запрещать ничего в категорической форме.

Педиатр Федор Катасонов согласен с психологом: «Если ребенок хочет пробовать вредную еду, главное – не акцентировать на этом внимание, дать ему попробовать. Периодически фаст-фуд едят все, даже взрослые. Организм подростка справится – он приучен к таким стрессам, важно лишь наблюдать за клиническими проявлениями».

ПРИЧИНА №2 неправильное поведение родителей, когда они сами толкают детей на «скользкий путь».

«Раньше мы с сыном практиковали походы в фаст-фуд по праздникам, за хорошую учебу – таким образом, я старалась контролировать прием нездоровой пищи и минимизировать ее в рационе - рассказывает Екатерина, мама 12-летнего Ильи. - Но с появлением собственных финансов сын стал спускать все карманные деньги на фаст-фуд. Он не мог копить на что-то нужное, потому что покупал только еду».

Поощрение или наказание едой приводит к глобальным нарушениям пищевого поведения, считают психологи Лариса Суркова и Екатерина Мартусова. Мама просит о чем-то ребенка и обещает в награду конфету, пирожное, газировку. У ребенка формируется связь: если он что-то хорошее сделает, то получит награду. Ребенок получил «пять» за контрольную и идет в магазин наградить себя. Став взрослым, человек начинает «любить» себя едой. Поэтому любые поощрения едой не приветствуются.

ПРИЧИНА №3 Стадное чувство – установка «хочу быть как все», которая выходит на первый план в подростковом возрасте. По словам детского психолога Екатерины Мартусовой, как бы вы ни ограждали ребенка от «вредностей» внутри семьи, другие дети расскажут ему о них. Мальчик ни за что не скажет, что ему мама запретила, ему важно быть со всеми заодно. Рано или поздно это должно закончиться, и они перестанут это есть.

Среднестатистические дети не изолированы от среды, они хотят все попробовать, считает психолог Лариса Суркова. Если давать ребенку деньги и запрещать пользоваться ими так, как он хочет, он начнет врать, и ничего хорошего из этого не выйдет. Задача мам, придерживающихся здорового питания – рассказывать детям о том, что один раз съесть что-то вредное – некритично, но объяснить, чем чревато более частое употребление: почему это вредно, какие будут последствия. В разном возрасте стоит делать разные акценты – рассказывать, как влияет такая еда на здоровье, кожу, прыщи, привлекательность. Показывать настоящие исследования о вреде тех или иных продуктов.Нужно давать ему возможность самому принимать решения, но, объяснив, предварительно, все плюсы и минусы этого решения».

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Хочу как в телевизоре!

В 2014 году Великобритания, Норвегия и Испания ввели запрет на показ рекламы продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли во время детских передач. Российские депутаты предлагали внести подобные поправки и в российский закон «О рекламе», однако большинство членов Государственной Думы сочли эту задачу труднореализуемой и предпочли оставить ответственность в этом вопросе на родителях.

Главный специалист-терапевт Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина считает, что необходимо пытаться воспитывать в детях разумное отношение к вкусовой вседозволенности. Стереотипы питания закладываются с детства, поэтому важно начинать профилактические меры именно в этом возрасте.

Богатый внутренний мир

Почему же дети, употребляя «вредности», хотят еще и еще? Нутрициолог Владимир Попов считает, что зависимость от вредных продуктов обусловлена проблемами микробиоты. Когда бактерии, живущие в организме, получают вместо нужных нам аминокислот и полезных жиров углеводы, сахар и «плохие» жиры, состав нашей микробиоты меняется: разрастаются грибы, которые выделяют токсины. Они, в свою очередь, воздействуют на рецепторы головного мозга, отвечающие за регулирование болевых ощущений и получения удовольствия. И тогда пищевые желания человека меняются. Ребенок может расти даже на таком вредном «топливе», однако в будущщем это может повлечь серьезные проблемы со здоровьем.

Выход есть

Организовывать правильное питание ребенка вполне возможно. Диетолог Владимир Попов предлагает купить «веселый» контейнер, наполнять его домашней едой и давать ребенку в школу. Например, в Америке ланчбоксы стали широко распространенной и хорошо отлаженной практикой. Нужно приучать ребенка к тому, чтобы он не стеснялся, ел правильную еду.

В домашнем питании следует полностью исключить вредные продукты, такие как газированные напитки, снеки, сладости и хлеб в больших количествах. «Современные дети плохо переносят глютен, лактозу и казеин – хуже, чем наши бабушки в их возрасте, - говорит Попов. - Потому что сами продукты сильно изменились: в пшенице больше глютена, коровье молоко – совсем другого качества.

Практически 90% населения страдает от нехватки клетчатки. В городских условиях мы питаемся едой, которую можно получить быстро. В основном это легкоусвояемые углеводы, с сахаром. «Нехватка клетчатки приводит к запорам – это довольно частая проблема у детей, - говорит педиатр Федор Катасонов. - До 5 лет детям необходимо 15 гр клетчатки в день, до 8 лет – 25 гр в день. Клетчатка есть в отрубях, в семенах чиа, которые можно залить кокосовым молоком и получить прекрасный пудинг».

Важно следить за количеством белка в рационе ребенка, потому что дети часто отказываются от белковой пищи – это мясо, рыба, яйца, молоко. Вкусы у детей закладываются еще в грудном возрасте, поэтому важен ранний прикорм и максимально разнообразный, чтобы дети привыкали к разным вкусам. Приучать их с детства есть мясо и рыбу.

Также нужно добавлять в рацион качественные пробиотики, пребиотики и, при необходимости, ферменты. Для этого лучше всего обратиться к специалисту – желательно врачу интегративной медицины, который сможет комплексно оценить состояние здоровья ребенка.

Правильный пример

Главный научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Жанетта Юрьевна Горелова отмечает: «В формировании принципов здорового питания, полезных и правильных привычек очень важен пример родителей. Дети все равно в будущем будут питаться так, как привыкли в своей семье. Даже самые эффективные методы обучения не дадут достаточного результата, если в семье не соблюдаются правила здорового питания, и родители не заботятся о своем здоровье. Ребенку необходимо рассказывать о пользе здоровой пищи, он должен уметь отличать полезные продукты от вредных».

Опубликовано: 2 сентября 2019 г.