Когда фитотерапия решает

Кашель, простуда, насморк, грипп, мигрени - все эти состояния могут отнимать массу жизненной энергии. Но принимая сильные медикаменты при любом состоянии нездоровья, мы рискуем подорвать нашу иммунную систему. Решением может стать фитотерапия аромамаслами

ЧТО СКРЫВАЮТ ТРАВЫ

Речь идет о лечении средствами, которые полностью состоят из растительных ингредиентов. Они ценны тем, что содержат фитонциды — это группа биологически активных веществ, которые являются мощными антисептиками. Диапазон антимикробного действия фитонцидов действительно уникален: они воздействуют как на патогенные, так и непатогенные микроорганизмы — бактерии, грибки, простейшие, вирусы. Эфирные масла являются уникальным кладезем фитонцидов. В чистом виде такие масла чаще всего получают перегонкой с водяным паром, поглощая жирами или же экстрагируют кислотами и другими растворителями. Огромное преимущество эфирных масел в том, что они действуют на организм комплексно, но мягко, поддерживают иммунную систему. Аромаингаляция помогает фитонцидам вступить в контакт со слизистыми дыхательных путей, оказывая быстрый терапевтический эффект.

МЕТОД ИНГАЛЯЦИИ

Это самый древний способ помочь организму избавиться от простуды, заложенности носа и кашля. Вам понадобится большая стеклянная миска, полотенце и эфирные масла. В идеале нужно проводить процедуру 3 раза в день.

Вскипятите воду и налейте ее в чашу

Смешайте выбранные эфирные масла с 200 г морской соли, меда или молока. Эфирные масла не растворяются в воде, поэтому вам нужен эмульгатор.

Голову вместе с плечами накройте полотенцем и медленно, глубоко вдыхать целебные испарения около 7-10 минут. Вдыхать желательно и через нос, и через рот. Глаза лучше закрыть, чтобы не раздражать слизистую.

В завершении процедуры следует вытереть лицо и воздержаться от выхода из дома в течение часа.

Современный вариант аромаингаляции можно проводить, используя ультразвуковые или компрессорные ингаляторы, иначе называемые небулайзерами. Вместо пара, как паровой ингалятор, прибор подаёт аэрозольную смесь, образуемую при воздействии на лекарственную смесь струи воздуха или ультразвуковых колебаний, которая оседает на слизистой, помогая активным веществам быстрее проникать в кровеносную систему.

Ингаляции противопоказаны людям, страдающими астмой или склонным к аллергическим реакциям.

ВЫБЕРИ СВОЙ ЭФИР Для лечения каждого симптома существует свое эфирное масло. Эфирное масло кедра атласского обладает противовирусным, отхаркивающим и антибактериальными свойствами. При гриппе и простуде для ингаляции достаточно 4 капли. Вы простудились и чувствуете сильную заложенность носа? Делайте аромаингаляции с добавлением 2 капель эфирного масла мяты. Вы чувствуете, что пошли на поправку, но не можете избавиться от сухого кашля? Смешайте 2 капли эфирного масла эвкалипта шаровидного с 1 каплей равинтсары. Делайте ингаляции два раза в день, утром и вечером, на протяжении 10 дней. Смесь эфирного масла апельсина и сосны защитят организм от простуды ранней весной. Для ингаляции достаточно 2 капли каждого масла. Для профилактики ОРЗ подойдет аромаингаляция с 2-3 каплями эфирного масла чайного дерева, славящегося своими антибактериальными и противовирусными свойствами.

ПОДАТЬ ПЛАТОК

Это самый простой вариант ингаляции. На сухой чистый носовой платок наносится смесь эфирных масел (не более 5 капель) и вдыхается 5-6 раз в течение дня по 1-2 минуты. Вместо платка можно использовать ингаляционный карандаш или стик. Такой метод особенно актуален, если вы часто пользуетесь общественным транспорте и боитесь подхватить инфекцию.

Заложенность носа и носоглотки - 2 капли эфирного масла перечной мяты + 1 капля эфирного масла эвкалипта

Простуда - 1-2 капли эфирного масла чабреца, аниса, кедра, тмина, тимьяна или кипариса.

Синусит - 1 капля эфирного масла ниаули + 2 капли эфирного масла мирта

Опубликовано: 15 марта 2021 г.