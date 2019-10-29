КОФЕ НЕ ЗАМЕШАН В МИГРЕНИ

Считалось, что употребление кофе – это одна из причин возникновения приступов мигрени. Ученые показали, что не все так однозначно

Миллиарды больных голов

Головная боль – мучительное состояние, которое может сильно мешать повседневной жизни. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, это самая распространенная жалоба среди взрослого населения всего земного шара. Головные боли могут различаться по своей интенсивности, но в любом случае вызывают крайне неприятные ощущения у человека. Для того, чтобы представить картинку более живой, давайте вспомним происходящее с несчастным Степой Лиходеевым из романа «Мастер и Маргарита»: «ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что, если он только это сделает, сверкнет молния и голову его тут же разнесет на куски. В той голове гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно- зеленым ободком, и в довершении всего его тошнило».

Помимо таких ярких переживаний, часто повторяющиеся головные боли не дают нам полноценно взаимодействовать с коллегами и близкими, становятся ощутимым финансовым бременем, снижая трудоспособность и вынуждая постоянно принимать обезболивающие лекарства. Исследования показали, что депрессия в три раза чаще развивается у пациентов с хронической головной болью.

Мигрень – это тяжелые приступы головной боли, которые могут растягиваться на несколько суток. К настоящему моменту около 1 миллиарда людей на планете страдает этим заболеванием. При этом приступ могут спровоцировать вешние факторы. Традиционно к ним относят яркий свет, громкие звуки, шоколад, сыры, вино, какао и кофе..

Мигрень – что ты такое?

Среди всех видов головной боли особого внимания заслуживает мигрень: во-первых, она очень распространена, во-вторых, занимает шестое место среди всех болезней, которые могут привести к инвалидности. В сравнении с мужчинами мигрень возникает у женщин приблизительно в 3-4 раза чаще. Заболевание проявляется сильной пульсирующей головной болью, которая обычно возникает в одной половине головы, при этом в течение приступа может распространяться на всю голову. Отсюда возникло название «мигрень» - «боль, охватывающая половину черепа» - в результате слияния французского migraine и латинского слов hemicrania. Приступы могут длиться до нескольких суток, сопровождаться тошнотой, боязнью света и звука. Часто до возникновения самой боли появляется так называемая аура, или предвестники заболевания. Может меняться восприятие вкуса и запаха, возникает ощущение онемения или покалывания в одной половине лица или тела, в глазах двоится или мелькают яркие вспышки. В зависимости от конкретных симптомов и данных обследования, исключив другие заболевания, врач –невролог ставит диагнози назначает медицинские препараты, которые влияют на звенья патологического процесса в нервной системе, а не только снимают боль.

Угрозы извне

Большое количество исследований посвящено внешним причинам, вызывающим приступы мигрени. Изменив свой образ жизни и уменьшая количество таких факторов, человек может сильно облегчить себе жизнь. Помимо сильных эмоциональных переживаний, физического перенапряжения и традиционных факторов риска почти всех болезней – злоупотребление алкоголем и курение, врачи нашли виновных и среди обычных продуктов питания. В отдельную группу «провокаторов» вошли продукты, содержащие аминокислоту тирамин. К ним относятся какао, кофе, шоколад, все копчености, некоторые цитрусовые и авокадо, красное вино и выдержанные сыры. Дело в том, что тирамин, участвуя в реакциях с ферментами, вызывает спазм (сужение) сосудов и к тому же препятствует синтезу «гормона радости» - серотонина. Плюс у пациентов с мигренью есть врожденная «предрасположенность» нервной системы к запуску патологической цепочки, ведущей к болевому приступу.

Оправдательный приговор

Обнадеживают любителей кофе результаты нового исследования, трех медицинских центров под руководством профессора Элизабет Мостофски из Гарвардской медицинской школы. Ученые в течение полутра месяцев наблюдали за пациентами, страдающими мигренью. Участники исследования дважды в день заполняли электронные опросники, затрагивающие большинство аспектов их жизни: прием лекарств, характеристики сна, стрессовые факторы, употребление кофеинсодержащих напитков, различных продуктов питания и алкоголя, характеристики менструального цикла. К тому же они подробно описывали возникавшие мигренозные приступы и предшествующие им события. Выяснилось, что в отношении кофе действует принцип «золотой середины». Головная боль у участников исследования возникала только при употреблении трех и более чашек кофе в день. Испытуемые, которые выпивали 1-2 порции, чувствовали себя вполне удовлетворительно. Такие результаты оставались стабильными, несмотря на изменение других факторов, например, качества сна, времени менструального цикла, употребления алкоголя. Ученые нашли некоторую зависимость только от приема оральных контрацептивов, но этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Золотая середина

Авторы статьи с результатами вышеупомянутого исследования, которая была опубликована в American Journal of Medicine,приводят данные о том, что около 87% американцев ежедневно употребляют кофе, и мы можем предположить, что любителей этого напитка не меньше во всем мире. Так же как не меньше их среди людей, страдающих мигренозными приступами. Поэтому для такого большого количества кофеманов результаты исследования станут довольно хорошей новостью. К тому же помимо приятного вкуса, кофе обладает и многими полезными свойствами. А результаты недавней аналитической работы итальянского Катанийского университета, в которой были проанализированы ранее выполненные 127 исследований по всему миру, показали, что при употреблении кофе может снижаться риск возникновения сахарного диабета и болезни Паркинсона на 30%.

В итоге, мы можем сказать, что, как и во многих других аспектах нашей жизни, главное – это соблюдение принципа разумного потребления и умеренности.

Кроме пищевых и внешних, существуют физиологические триггеры мигрени: -Стресс -Чувство голода -Усталость -Менструальный цикл 1-2 чашки кофе в день не повышают вероятность возникновения приступа мигрени. мигренью страдает около 15% населения Земли.

Опубликовано: 4 декабря 2019 г.