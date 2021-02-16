Кодирование для похудения: мой опыт

Чтобы избавиться от лишних кг, некоторые готовы стать зомби. Но эффективен ли «заговор» и «программирование» на стройность?

Первая попытка. РАЗВЕДУ. РУКАМИ



«Новый метод: за неделю – минус 5 кг»,- прочитала я первое попавшееся объявление о кодировании в газете и набрала номер.

На все мои вопросы: «А правда ли, что после кодирования я похудею? Какая методика? Меня не будут мучить?» - женщина повторяла одно и то же: «Приезжайте, и все увидите сами. Доктор по кодированию у нас гениальный. Похудеете от одного его «Здрасьте».

… В подвальчике за столом сидела ярко раскрашенная дама, из-под ее коротенькой юбчонки торчали ноги-сардельки во всю их невеликую длину. В сердце закопошилось сомнение в возможностях гениального доктора… «Пожалуйста, оплатите и проходите в кабинет», - не поднимая головы, произнесла секретарша голосом автоответчика. Я достала из кошелька деньги и направилась в соседнюю комнату.

Минуты две спустя зашел доктор, достал из кармана очки, натянул их на нос и, уставившись на меня, тихо спросил: «Вы мне верите?»

Сеанс кодирования для похудения длился 10 минут. Все это время доктор махал над моей головой руками и причитал: «Вашему телу осталось недолго страдать… Совсем скоро у него будет новая форма и великолепные очертания… вы похудеете… Похудеете… Жир уходит… уходит… Я вижу, как он уходит…» Я же не наблюдала никаких изменений в самочувствии, а потому молча поднялась и вышла из комнаты. На столе у секретарши лежали мои деньги, которые я без зазрения совести забрала и отправилась восвояси.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Эффект от кодирования для похудения зависит от веры пациента в чудесные возможности «гипнотизера». Основная задача последнего – заставить «подопытного» поверить в свои сверхъестественные способности. Он доверительно сообщает клиенту, что в детстве ему «передала мастерство» провинциальная знахарка, после чего он пять лет проучился в институте экстрасенсорики, и с тех пор не покладая рук трудится во имя стройности человечества. Врач старательно машет руками, бубнит что-то бессмысленное – и впечатлительная особа может, действительно, «ощутить» результат. Правда, чудо продлится недолго. На второй или третий день аппетит придет в норму и, скорее всего, усилится. На лишних килограммах подобное приключение вряд ли отразится. Наиболее «добросовестный» знахарь назначит какую-нибудь жесткую диету, зачастую очень неграмотно составленную.

Вторая попытка. НА ИГЛЕ

Я стала придирчивее читать газетные объявления. Вот оно: «Уникальный метод. Избавление от лишних килограммов за одну неделю. Результат сертифицирован».

…В фойе на кожаных диванах под сенью фикусов и искусственных пальм сидели постоянные клиенты «Пышки» и «Трех толстяков». Секретарша долго искала нужный бланк: «Заполните, пожалуйста, и приходите завтра. Вас примут в 9-35».

Бумага представляла собой анкету, в которой «больного» просили указать имя, адрес проживания, телефон «дом.» и «моб.», объемы талии, груди и бедер, желаемые объемы талии, груди и бедер и национальность. Зачем понадобился последний пункт, для меня так и осталось загадкой.

Кабинет выгодно отличался от прошлого подземелья. Да и сама «кодировщица» выглядела цветущей – хоть и немного полноватой. Полчаса, за которые я немало заплатила, она с улыбкой расспрашивала меня о причинах «такого решения», о пристрастиях, увлечениях и наконец вынесла вердикт: «Советую вам, дорогая, сделать у нас две инъекции, и вы эти лишние 3 кг автоматически скинете».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Нередко «кодированием» называют внутривенную инъекцию. Но что вам введут, известно одному Богу. Или дьяволу. Хорошо, если вколют глюкозу – она, конечно, не уменьшит аппетит, но хотя бы не принесет вреда. А если какой-то другой препарат сомнительного происхождения? Как показывает практика, искательница волшебных средств действительно может очень быстро похудеть, но ей это вряд ли понравится. Кожа обвиснет, изменится форма груди, появятся синяки под глазами, а целлюлит только увеличится. Такой эффект может быть обеспечен скорее всего сильным отравлением организма.

Попытка третья. ГРУППОВУХА

Знакомая посоветовала пойти на курсы групповой терапии, которые ей «в свое время очень помогли». Курсы располагались в торце известного фитнес-клуба, что вселило в меня некоторую уверенность. Андрей Вадимович, творческий руководитель и идейный вдохновитель, между прочим сообщил, что «сам долго мучился, пока не нашел достойную методику» и закончил разговор двусмысленной фразой: «Через недельку с вашей попкой все будет чики-пики».

Первое занятие со мной Андрей Вадимович благородно предложил провести бесплатно. В течение вечера мне и группе других таких «толстопопых» рассказывали, как хорошо быть красивой и подтянутой, как приятно приходить в магазин и видеть, что все вещи на тебе сходятся, и как здорово, когда на твои стройные ноги оглядываются случайные прохожие. «Конечно, приятно», - мысленно соглашалась я и с нетерпением ждала, что же будет дальше. А дальше была приятная музыка, Андрей Вадимович, расхаживающий по пустынному залу, уставленному тренажерами, и неформальное общение «подруг по несчастью».

На следующий день меня попросили захватить деньги. За эту сумму мне рассказали, как здорово иметь грудь Клаудии Шиффер, талию Наоми Кэмпбелл и ножки Пенелопы Крус.

Вечер закончился небезызвестной «Бэль» из мюзикла «Нотр-Дам» и аплодисментами в честь нашего замечательного идеолога. На выходе дамочки долго обсуждали, есть ли у Андрея Вадимовича дама сердца и пришли к выводу, что, конечно, есть.

На третьем занятии с меня взяли определенную сумму и долго убеждали, что нужно есть не как я – два раза, днем и вечером, а пять раз в день. Стоит ли говорить, что обсуждение достоинств Андрея Вадимовича было еще более бурным…

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА В окружении «товарищей по несчастью» человек начинает острее осознавать потребность в решении своей проблемы. Инструкторы тем временем говорят специально заготовленные фразы о пользе голодания, здорового и активного образа жизни, настраивают слушателей на соблюдение диеты. Если зерно гипноза попадает на удобренную почву, центры аппетита действительно блокируются, желудок постепенно уменьшается. На третий-четвертый день человека начинает тошнить из-за «лишней» или «неправильной» пищи. Чаще всего «блокируют» хлеб, крупы, виноград и т.п. К сожалению, реакцией на такое кодирование могут быть стресс и нервное напряжение. Очень вероятно, что переедание сменят другие пристрастия – курение, алкоголизм и тяга к азартным играм.

Опубликовано: 16 февраля 2021 г.