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КИШЕЧНЫЕ БАКТЕРИИ ПРЕДПОЧИТАЮТ КРАСНОЕ

О том, что красное вино полезно, знают многие. Ученые решили найти этому доказательства и получили интересные результаты
Опубликовано: 9 марта 2020 г.

Бутылка от дисбактериоза

Масштабное исследование проходило на территории трех стран – Великобритании, США и Бельгии. Ученые изучили, как влияет на организм употребление различных видов спиртных напитков: белого вина, красного вина, пива, сидра и крепкого алкоголя. Для этого сравнивали данные почти тысячи пар женщин - близнецов. Полученные результаты показали, что у испытуемых, предпочитающих сухое красное вино другим алкогольным напиткам, был более разнообразный состав кишечной микрофлоры (микробиома). При этом результаты не зависели от других факторов – веса, возраста, особенностей питания, а также социально – экономического статуса испытуемых. В группе любителей красного вина реже встречалось ожирение и высокий уровень холестерина, что исследователи тоже связали с более здоровым составом микробиома кишечника.

От диабета и атеросклероза

Результаты исследования, которые продемонстрировали благотворное влияние красного вина на микробиом кишечника стали хорошей новостью как для врачей и учёных, так и для любителей этого напитка. В теле человека - сотни триллионов бактерий. В пересчете на весовые характеристики мы носим в себе 2-3 килограмма микроорганизмов. Многие из них очень чувствительны к внешним факторам. Стрессы, нарушения режима питания, прием лекарств, заболевания – небольшой перечень того, что может изменить состав микрофлоры кишечника не в лучшую сторону, а значит нарушить в организме обмен веществ, синтез ферментов и витаминов.. Есть данные о том, что нарушения в жизнедеятельности «дружественных» кишечных бактерий может способствовать развитию таких хронических заболеваний, как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Поэтому численное преимущество и разнообразие «полезных» микроорганизмов, может уберечь от многих неприятностей и даже подавить   рост болезнетворных агентов.

И всё-таки, почему полезно?

Каким же образом красное вино улучшает кишечную микрофлору? Секрет – в  большом количестве полифенолов. Это сложные по своему строению вещества, которые присутствуют в овощах, фруктах, различных травах, а также в оболочке виноградин.  Один из полифенолов – ресвератрол – снижает уровень тревожности и благоприятно влияет на показатели психического здоровья человека. Он находится в виноградных косточках, но самая высокое содержание ресвератрола именно в винных сортах (поэтому в виноградном соке его концентрация значительно ниже), а среди всех вин особенно богаты ресвератролом красные сухие. Ресвератрол очень полезен для населяющих кишечник бактерий. Его антиоксидантные и энергитические свойства помогают «хорошим» бактериями выживать и придают дополнительные силы в борьбе с патогенными собратьями. 

Лучший выбор

Результаты исследования не означают, что  нужно больше пивать. Но если вы     решаете с каким именно напитком провести вечер, то совместить пользу и удовольствие можно с бокалом красного вина. И еще один интересный факт..

Регулярный приём небольших доз красного вина (1-2 бокала 2-3 раза в неделю) помогает отсрочить дебют возрастных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. К такому выводу по данным крупного исследования пришли учёные из Мадридского института пищевых исследований (Испания). Основное влияние на нейроны оказывают продукты переработки вина (так называемые винные метаболиты), а в их образовании опять-таки ведущую роль играет микрофлора кишечника. Без бактерий – никуда!

 Говоря о пользе «регулярного бокала» красного вина, учёные подчеркивают– это должен быть единственный алкоголь, который вы употребляете, и на неделе должно быть как минимум 2 абсолютно трезвых дня.

Опубликовано: 9 марта 2020 г.

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