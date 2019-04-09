КИШЕЧНИК, БУДЬ ЗДОРОВ!

Кишечник ежедневно испытывает немалую нагрузку. Не удивительно, что в его работе возникают срывы.

Тот, кто думает, что кишечник всего лишь трубка длинной в несколько метров, предназначенная для проведения и всасывания пищи, сильно ошибается. В последние годы появилось всё больше информации, доказывающей, что это системообразующий орган, влияющий не только на наше самочувствие, но и всю жизнь.

По данным учёных, иммунитет на 70% зависит от полезных бактерий, населяющих толстую кишку. Если полезные бактерии преобладают над вредными и у человека нет признаков дисбактериоза, то иммунная защита хорошо справляется с любыми вызовами. Если же условно-патогенная микрофлора выходит из-под контроля и проявляет свои патогенные свойства, иммунитет снижается. Кроме того, возникают различные аллергии.

Ещё одна важная роль кишечника, о которой раньше учёные лишь догадывались – эндокринная. Согласно результатам недавно завершённых исследований, в кишечнике производится почти 90% серотонина, который принято называть гормоном счастья. Получается, если работа кишечника нарушилась, и счастья в нашей жизни становится меньше. Настроение на нуле, вот-вот начнётся депрессия, а виноват во всём…кишечник.

Британские учёные решили разработать простые и эффективные рекомендации по сохранению здоровья кишечника.

Их важная особенность – универсальность, то есть они должны помочь и тем, кто «заработал» дисбактериоз, и страдающим синдромом раздраженного кишечника, хроническим колитом и патологией верхних отделов желудочно-кишечного тракта (холецистит, панкреатит).

В первую очередь, важно есть много клетчатки. Когда её в достатке, «хорошие» бактерии чувствуют себя в своей тарелке, быстро размножаются и не дают свободы бактериям с вредным потенциалом. Зато, когда её не хватает, вредные микроорганизмы способны выйти из- под контроля и за короткий срок заселить весь кишечник, вытеснив оттуда полезную микрофлору. Учёные напоминают, что больше всего клетчатки содержится в моркови, брокколи и дыне, ей также богаты каши, отруби, цельнозерновой хлеб.

Дополнительно поддержать кишечник поможет приём пробиотков или пребиотиков. Первые содержат готовые колонии «хороших» бактерий, вторые - питательные вещества, стимулирующие их рост и размножение. Сегодня каждая группа биотиков представлена множество препаратов, но, всё же, лучше получать хорошие микробы в натуральном виде, например в виде. Лучший пробиотик – натуральный йогурт, содержащий культуру полезных бифидо - и лактобактерий. Вот только есть важный нюанс – полезные йогурты, как правило, кислые на вкус и не хранятся больше трёх дней. Поэтому учёные советуют предпочесть пребиотики, которые более доступны широкому кругу населения. Среди них – фасоль, лук, чеснок, цикорий.

Убрать из рациона сладкие и жирные продукты – ещё один ключ к здоровью пищеварительной системы. Первые дают вредным бактериям отличную среду для размножения, вторые требуют для переваривания дополнительных ресурсов и без того ослабленного кишечника. Если срыв уже произошёл, отказаться от сладкого и жирного – дело выздоровления, а там, глядишь, понравится, и на контрасте хорошего самочувствия больше не захочется возвращаться к прежним пищевым привычкам.

Как можно меньше подвергать себя стрессу - совет слишком банальный, но, по мнению учённых, без этого никак. Ведь именно в последние годы удалось доказать, что кишечник является одним из самых страдающих от стресса органов нашего тела. Хотя понятно это было и раньше, вспомните, как крутит живот от волнения перед сдачей вступительного экзамена или кувырком на американских горках. Исследования показали, что на фоне переживаний ухудшается кровоснабжение стенки кишки, меняется моторика кишечника, резком снижается всасывание питательных веществ и синтез гормонов. И ещё – многое зависит от типа личности. Если вы легко возбудимы, волнительны, склонны к внутренним переживаниям, то для вас стресс настоящий убийца кишечника.

Пить в течение дня достаточное количество простой чистой воды - ещё одна важнейшая составляющая кишечного здоровья. Вода – важный рефлекторный раздражитель, словно сообщающий кишечнику – всё хорошо, организм в безопасности, ему не грозит обезвоживание. Значит, кишечник может работать спокойно, не подключая механизм усиления всасывания жидкости и уменьшения её секреции, что может привести к запору и дисбактериозу. Особенно важно передать эту информацию кишечнику прямо с утра, выпив за 40 минут до завтрака стакан прохладной воды.

Нормальное соотношение дружественной и условно-патогенной микрофлоры составляет 85% к 15%.

ДИСБАКТЕРИОЗ - СКАЗКА ИЛИ МИФ Кишечный дисбактериоз – настоящий камень преткновения между нашей и западной медицинской школой. Отечественные учёные считают, что он может рассматриваться как самостоятельное заболевание, западные – что это лишь синдром, а на болезнь «не тянет». Не исключено, что учитывая последние данные о влиянии дисбактериоза на развитие сахарного диабета, ожирения и нарушения работы иммунитета, наши западные коллеги начнут воспринимать кишечный дисбактериоз более серьёзно.

Самые частые кишечные проблемах.

Синдром раздражённого кишечника

Этот диагноз сродни вегетососудистой дистонии. О нём часто пишут, его ставят терапевты, а гастроэнтерологи хватаются за голову – это лишь синдром, а в основе всегда лежит другое заболевание. Хотя, по данным статистики, от СРК страдают 15-20% населения Земли, наиболее часто заболевание встречается в возрасте 30-40 лет, при этом большинство и заболевших – женщины. При этом у представительниц слабого пола неприятные симптомы чаще всего обостряются перед началом цикла, что связано с близостью кишечника к органам малого таза и воздействием половых гормонов. А вот гистологическое исследование удаленной кишки у людей, буквально мучающихся СРК, не выявляет никаких патологических изменений. Значит, даже если это болезнь, то она функциональная, в большей степени связанная с нарушением нервной регуляции желудочно-кишечного тракта. И главные провокаторы – хронический стресс, переутомление, курение, кофе и алкоголь.

Хронический колит

Колит по своим симптомам нередко напоминает синдром раздражённой кишки, но имеет два принципиальных отличия: во-первых, их причиной является вполне реальное воспаление, во-вторых, самый частый симптом – боль, локализуется там, где воспалено (справа - воспаление слепой кишки или тифлит, слева – сигмовидной, или сигмоидит). А вот среди причин колита более десятка различных факторов, среди которых неправильное питание и алкоголь также занимают почётные места в первой пятёрке.

Деликатный анализ

Вы можете ощущать неприятные симптомы, но в медицине важны доказательства. Как понять, что пищеварительный ритм действительно сбился и кишечнику нужна помощь? Ответ может дать точный, но деликатный анализ кала. И даже не один, а три в одном.

Первый - анализ кала на дисбактериоз. С помощью этого теста можно узнать соотношение нормальной микрофлоры кишечника (к которой относятся бифидо - и лактобактерии) и условно-патогенной (кишечная палочка, энтерококки и т.д.), которые при определённых условиях могут усилить патогенные свойства и вытеснить хорошие бактерии. В этом случае развивается микробный дисбаланс, проявляющийся дисбактериозом 1, 2 или 3 степени.

Второй – биохимический анализ кала, помогает определить качество переваривания мышечных волокон, наличие крахмала и клетчатки, желчных кислот, ферментов поджелудочной железы – амилазы и липазы. Всё это поможет врачу выяснить вероятные причины нарушения работы кишечника. Возможно, они лежат «выше» - нарушена функция поджелудочной железы и на фоне недостаточного выброса пищеварительных ферментов начинаются процессы брожения, стимулирующие размножение «плохих» бактерий. Не исключена патология желчного пузыря и желчевыводящих путей, что может проявляться избыточным поступлением желчи в кишечник и её забросом в желудок.

Третий анализ - кал на яйца глист помогает обнаружить непрошенных гостей нашего кишечника. Мы не раз писали о том, что проблема гельминтоза в нашей стране сильно преувеличена и нередко используется нечистоплотными горе-эскулапами для оболванивания пациентов, но полностью сбрасывать со счетов вероятность заселения незваных гостей не стоит. Глисты являются нечастой, но вполне реальной причиной нарушений работы кишечника