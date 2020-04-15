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Килограммы, назад: как быстро сбросить вес

Вы поправились недавно и быстро.
Что делать, чтобы поскорее сбросить свеженабранные килограммы?
Опубликовано: 15 апреля 2020 г.
Тэги: похудение, диеты и системы питания

 ЖИРУ ТОЧКА НЕТ

Если я недельку-другую позволяю себе лишнее, набегает 2,5–3 кг. Если не избавиться от них сразу, дальше будет хуже. Я полностью убираю из рациона все жирное: маргарин, сливочное и оливковое масло, колбасу, выпечку, орехи и яйца. С утра выпиваю 1 ст. л. льняного масла – это весь мой жир за день. Долго так питаться нельзя, но при строгой дисциплине 2–3 недель хватает, чтобы проститься с набранными килограммами.

Наташа Чистова, 29 лет, менеджер колл-центра

СМЕНА СОСТАВА

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Когда нужно экстренно похудеть, свожу до минимума углеводы и стараюсь есть больше белка. Под запретом все фрукты, пирожные, мед. Никакого жирного мяса, только куриные грудки на пару, и то не каждый день. В основном я получаю белки из протеинового коктейля. Так питаюсь 2–3 дня, резко уходит жидкость, сантиметры тают. Как только втягиваюсь, иду в спортзал – на беговую дорожку и эллипс. Двух недель в таком режиме хватает, чтобы вернуться в прежний вес.

Ольга Карцева, 37 лет, координатор ТВ-программы

КРУГОМ ВОДА

Чтобы быстро сбросить вес, нужно как можно больше пить. В день не меньше 10 стаканов чистой негазированной воды. И, конечно же, тренироваться! Если нет времени, то хотя бы по полчаса утром и вечером, и выкладываться полностью.

Анна Круглова, 29 лет, хореограф

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

Я использую старый, как мир, прием: записываю все, что съела. Если заносить в блокнотик каждую крошку и вечером перечитывать этот список, буквально кусок в горло не лезет. Зато какое удовольствие убедиться, что целый день не перекусывала, проявила силу воли и отдернула руку от чипсов!

Анастасия Кротова, 27 лет, продюсер

ПОСОЛ СТРОЙНОСТИ

Быстро набранные килограммы – это чаще всего просто вода. Чтобы выгнать ее, нужно отказаться от соли. Полностью, а не просто игнорировать селедку или сыр чечил! Нельзя есть кетчуп, майонез, заправки для салатов, овощные консервы. И, конечно, ничего не солить. Если строго следовать этому правилу, можно запросто сбросить 3–3,5 кг.

Валентина Афонина, 30 лет, ветеринар

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ

Простой совет – перестаньте есть продукты, которые подвергались переработке. Хлеб, готовые каши и лапшу, любые консервы и соки в пакетах исключаем начисто. От одного этого 3 кг уйдут незаметно в течение месяца.

Елена Глотова, 33 года, руководитель проектов

 

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ГОРСТЬ ПИЩИ

Сразу после Рождества я ввожу для себя правило: есть только 3 раза в день и не больше, чем может поместиться в руках, сложенных ковшиком. Если ладони не как экскаваторные ковши, результат приходит быстро.

Анастасия Вдовина, 32 года, преподаватель французского языка

КОКТЕЙЛЬ РОКОТОВОЙ

Я  узнала от мамы рецепт этого коктейля Состав: чашка кефира, половинка протертого яблока, 1 ч. л. меда, два любых (только не грецких) ореха, 6 изюминок, 1 ст. л. измельченных тыквенных семечек. Все тщательно перемешать. Три таких чашки – завтрак, обед и ужин. В течение дня пить можно кофе и несладкий чай. Килограммы уходят отлично.     Мария Рокотова, 31 год, визажист

 

ПТИЦА СЧАСТЬЯ

У меня такой разгрузочный день: беру курицу, отвариваю без соли и специй, снимаю кожу, удаляю кости. Оставшееся мясо взвешиваю – нужно не больше полкило. Вот эти 500 г и ем весь день – на завтрак, обед и ужин. Кроме воды, пить нельзя ничего, потому что где чай, там и сахар или мед. Последний прием пищи – не позже 7 вечера.

Маргарита Степанова, 37 лет, финансист

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

Пользуюсь проверенным методом – ем только до 12 часов дня. Можно все, хоть торт «Наполеон», но чаще выбираю рыбу в аэрогриле, салат, обезжиренный зернистый творог и зеленый чай. Последний прием пищи – клетчатка, залитая кефиром, после нее есть не хочется очень долго. Возвращаясь к обычному режиму питания, я обязательно принимаю витамины и дополнительно минеральный комплекс.

Екатерина Аношкина, 35 лет, ведущая психотренинга

 

Опубликовано: 15 апреля 2020 г.

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