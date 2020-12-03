Хурма – зимняя ягода

По своим полезным свойствам, яркости и сладости эта большая ягода может достойно конкурировать с другими зимними фруктами

Чем полезна

По способности к накоплению йода эта ягода уступает только фейхоа, в 100 гр хурмы – примерно треть суточной нормы йода. Также в хурме много антиоксидантных веществ. За жёлто-оранжевый окрас ягоды отвечают бета-каротин, лютеин, зеаксантин, кантаксантин и астаксантин, которые полезные для органов зрения и кожи. Но для лучшего их усвоения необходимо немного жиров, неслучайно в Египте хурму едят в салатах с козьим сыром и маслом.

Хурма – лидер по содержанию антиоксиданта эпигаллокатехина (EGC), который борется со старением кожи. Он почти в 50 раз сильнее витаминов C и E. Содержание его в хурме выше, чем в зелёном чае, бананах, гранатах. В хурме в немалых количествах содержатся кислоты, обладающие противовоспалительными и антигистаминными свойствами, а также снижающие уровень холестерина и сахара в крови. В хурме есть железо, марганец, витамин С. Ее рекомендуют при анемии и гипертонии, для нормализации липидного обмена и поддержания состояния печени и желчевыводящих путей. Хурма полезна и при нервном и физическом истощении, поэтому в период активной учебы или занятий спорта стоит включить ее в свой рацион. Содержание сахара в хурме достаточно высокое, но несмотря на это она имеет невысокий гликемический индекс. Достаточно съесть два плода, чтобы почувствовать насыщение, поскольку клетчатки в ягоде в 2 раза больше, чем в яблоках.

Осторожно!

В незрелой хурме содержится большое количество органических соединений танинов, которые обладают дубильными свойствами. Им хурма и обязана вяжущим вкусом. По мере созревания плода уровень танинов снижается. Они опасны тем, что у людей с пониженной кислотностью желудочного сока могут приводить к образованию фитобезоаров – клейких комков из волокон хурмы. Комок закупоривает желудок или кишечник, из-за чего нарушается пищеварение и возникает кишечная непроходимость, отзывающаяся резкой болью. Фитобезоар можно растворить с помощью лекарств, но иногда требуется хирургическое вмешательство. Химики в этих случаях советуют выпить колу, которая тоже неплохо растворяет комок.

Но правильным решением будет не давать хурму детям до 10 лет, не есть вяжущую ягоду, не съедать за раз более двух штук и, если есть опасения, на всякий случай срезать с нее кожуру. Надо также помнить о том, что хурма крепит.

Кушать подано!

В мире существует около 200 видов съедобной хурмы. Несмотря на всю сладость ягодки, в 100 г хурмы всего 62-67 ккал.

Самые популярные в России сорта хурмы:

Инжирная – плоская, иногда в форме цветка, самый ранний сорт. Имеет название Ромашка или Фуйу неопыленная без косточек.

Шарон – небольшая израильская хурма, гибрид восточной хурмы и яблока. Вкус необычный – сочетание ноток абрикоса, айвы, яблока. В ней отсутствует вязкость и косточки.

Королёк или шоколадная хурма – имеет оранжевую кожуру и темно-коричневую крепкую мармеладную мякоть, которая никогда не вяжет. Самый низкокалорийный сорт (53 ккал) и подходит тем, кто на диете.

Бычье сердце – самая большая хурма без косточек с насыщенным оранжевым цветом, нежная на вкус, когда мягкая, то становится еще слаще и сочнее.

Как выбрать

Листья и плодоножка зрелой ягоды должны быть сухими.

Смотрите на цвет. Спелая хурма имеет темный оттенок - от ярко-оранжевого до коричневого.

Мягкие плоды можно брать, если их кожица не лопнувшая.

Чтобы вяжущая недоспевшая хурма созрела в домашних условиях, храните ее с яблоками или бананами. Другой вариант – положить на 10 часов в теплую воду.

Новогодний салат с хурмой и голубым сыром

4 порции, в каждой 326 ккал

Потребуется:

4 хурмы,

1 пакет микс салатов,

120 г голубого сыра с плесенью,

1/2 граната,

8 грецких орехов,

1 ст. л. бальзамического уксуса,

2 ст. л. лимонного сока,

2 ст. л. апельсинового сока,

1/2 ч. л. сахара,

3 ст. л. оливкового масла,

1/4 ч. л. лимонной цедры

Соль, перец по вкусу

Что делать:

Для приготовления соуса смешать бальзамический уксус, лимонный и апельсиновый сок и сахар. Медленно влить масло. Добавить лимонную цедру, соль и перец. Хорошо взбить всё. Микс салатов разложить поровну на 4 тарелки. Хурму нарезать на клинья и тоже разложите по тарелкам. Добавить голубой сыр и грецкие орехи. Гранатовые зёрнышки распределить по тарелкам, сбрызнуть соусом.

Опубликовано: 3 декабря 2020 г.