Холодное оружие

Зимние прогулки могут обернуться переохлаждением или обморожением, даже если нет экстремальных холодов. Как избежать неприятных последствий.

Термозащита

Организм человека оснащен целым комплексом биологических механизмов, которые защищают его от холода. Благодаря системе терморегуляции: теплопродукции и тепловыделения в нем поддерживается определенный тепловой баланс. Собственное тепло вырабатывается благодаря работе мышц: ходьба увеличит продукцию тепла в два раза, бег в пять раз. Система терморегуляции запускает и процесс бессознательного мышечного тонуса. Отсюда желание свернуться в клубочек, который уменьшается поверхность теплоотдачи, когда мы мерзнем. При снижении температуры запускается и механизм мышечной холодовой дрожи с появлением «гусиной кожи». Помимо физических механизмов адаптации к холоду, в клетках человеческого организма работают целые биохимические заводы по производству тепла. Они перераспределяет кровоток от кожи к внутренним органам, уменьшают потоотделение, замедляют дыхание и усиливают сердечную деятельность.

Когда что-то идет не так

Но иногда наша система терморегуляции не справляется. И это чревато опасными изменениями в органах и тканях.

Различают 3 степени переохлаждения:

1 степень, когда температура тела снижается до 33-35°С. Беспокоят усталость, слабость, сонливость, жажда, озноб. Отмечается замедленная речь по слогам. Пульс замедляется до 60-66 ударов в минуту, АД умеренно повышается (в среднем до 140/100 мм рт. ст.), кожа приобретает бледную или мраморную окраску, появляется «гусиная кожа».

2 степень, когда температура тела снижается до 29-32°С. При этом взгляд не фокусируется, нет четкого осознания происходящего, отмечается выраженная сонливость. Пульс замедляется до 50-55 ударов в минуту, АД снижается, дыхание – редкое и поверхностной. Кожа становится ощутимо холодной, синюшной окраски.

3 степень, когда температура тела ниже 29°С. Человек теряет сознание или впадает в кому. Пульс замедляется до 30-40 ударов в минуту, АД резко снижено или не определяется, дыхание становится прерывистым. Отмечаются судороги или окоченение конечностей, напряжение жевательных мышц.

Часто на фоне переохлаждения, а иногда и без него, развивается локальное холодовое повреждение тканей, которое называется обморожением. Его можно заподозрить, если кожа становится бледно-синюшной окраски, резко снижена или отсутствует чувствительность поврежденного участка (болевая, тактильная, температурная). При согревании беспокоят сильные боли, покраснение и отек обмороженной части тела. Впоследствии могут появиться пузыри с прозрачным или кровянистым содержимым. При появлении таких симптомов, необходимо обратиться за врачебной помощью.

Определить серьёзность обморожения можно по следующим признакам: 1 степень – бледная, синюшная или багрово-красная кожа с потерей чувствительности и отеком. Впоследствии беспокоят локальная боль, зуд, шелушение и гиперчувствительность к холоду. Первая помощь: осторожно согреть поврежденный участок дыханием, наложить согревающую ватно-марлевую повязку, дать пострадавшему теплое питьё. 2 степень – к предыдущим симптомам через 12-24 часа после холодовой травмы присоединяются волдыри с прозрачным содержимым. Заживление происходит через 1-2 недели. Рубцы не образуются. 3 степень – отмечаются волдыри с кровянистым содержимым и дном синюшно-багрового цвета. Пострадавших беспокоят интенсивные боли в месте повреждения. Заживление происходит с образованием рубцов - в течение месяца. При обморожении в области ногтей, ногтевая пластина не восстанавливается. 4 степень – развивается некроз (омертвение) тканей с повреждением костей и суставов. Развивается гангрена.

Первая помощь при 2-4 степени обморожения: наложить на поврежденный участок, теплоизолирующую повязку (несколько слоев ткани, марли, ваты), предложить пострадавшему горячее питье, препараты – аспирин, но-шпу. Вызвать скорую медицинскую помощь

Запрещается использовать для оказания помощи: массаж, растирания, грелки или обогреватели, кофе, алкоголь, горячую ванну или душ.

Чтобы избежать переохлаждения, необходимо помнить о потенциальных рисках.

Токсическое действие алкоголя создает опасную иллюзию тепла и нарушает работу системы терморегуляции. После застолья со спиртным, труднее почувствовать переохлаждение.

При влажной и ветреной погоде увеличивается процесс теплоотдачи, из-за этого повышается вероятность переохлаждения даже не на самом сильном морозе.

Курение ухудшает микроциркуляцию крови, тем самым повышая вероятность обморожения.

Украшения из металлов и тесная обувь – не самый лучший выбор для прогулок на морозе. Металл быстро остывает, может прилипнуть к коже и спровоцировать локальное обморожение. Тесная обувь ухудшает кровоснабжение в ступнях. При этом резко возрастает риск обморожения пальцев ног.

Одежда должна состоять из нескольких слоёв . Между такими слоями сохраняется воздух, который позволяет уменьшить теплоотдачу и сохранить тепло. Варежки будут предпочтительнее перчаток. А термобелье с его способностью отводить воду и сохранять тепло идеальный выбор.

Горячая калорийная еда, тёплое питье – отличное средство для поддержания теплового баланса. Когда мы едим, пища запускает биохимические реакции обмена веществ, увеличивая температуру тела. В этом процессе на первом месте по эффективности стоят белки, затем углеводы, и только потом жиры.

Опубликовано: 9 февраля 2021 г.