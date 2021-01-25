Холодное оружие

Термозащита
Организм человека оснащен целым комплексом биологических механизмов, которые защищают его от холода. Благодаря системе терморегуляции: теплопродукции и тепловыделения в нем поддерживается определенный тепловой баланс. Собственное тепло вырабатывается благодаря работе мышц: ходьба увеличит продукцию тепла в два раза, бег в пять раз. Система терморегуляции запускает и процесс бессознательного мышечного тонуса. Отсюда желание свернуться в клубочек, который уменьшается поверхность теплоотдачи, когда мы мерзнем. При снижении температуры запускается и механизм мышечной холодовой дрожи с появлением «гусиной кожи». Помимо физических механизмов адаптации к холоду, в клетках человеческого организма работают целые биохимические заводы по производству тепла. Они перераспределяет кровоток от кожи к внутренним органам, уменьшают потоотделение, замедляют дыхание и усиливают сердечную деятельность.
Когда что-то идет не так
Но иногда наша система терморегуляции не справляется. И это чревато опасными изменениями в органах и тканях.
Различают 3 степени переохлаждения:
1 степень, когда температура тела снижается до 33-35°С. Беспокоят усталость, слабость, сонливость, жажда, озноб. Отмечается замедленная речь по слогам. Пульс замедляется до 60-66 ударов в минуту, АД умеренно повышается (в среднем до 140/100 мм рт. ст.), кожа приобретает бледную или мраморную окраску, появляется «гусиная кожа».
2 степень, когда температура тела снижается до 29-32°С. При этом взгляд не фокусируется, нет четкого осознания происходящего, отмечается выраженная сонливость. Пульс замедляется до 50-55 ударов в минуту, АД снижается, дыхание – редкое и поверхностной. Кожа становится ощутимо холодной, синюшной окраски.
3 степень, когда температура тела ниже 29°С. Человек теряет сознание или впадает в кому. Пульс замедляется до 30-40 ударов в минуту, АД резко снижено или не определяется, дыхание становится прерывистым. Отмечаются судороги или окоченение конечностей, напряжение жевательных мышц.
Часто на фоне переохлаждения, а иногда и без него, развивается локальное холодовое повреждение тканей, которое называется обморожением. Его можно заподозрить, если кожа становится бледно-синюшной окраски, резко снижена или отсутствует чувствительность поврежденного участка (болевая, тактильная, температурная). При согревании беспокоят сильные боли, покраснение и отек обмороженной части тела. Впоследствии могут появиться пузыри с прозрачным или кровянистым содержимым. При появлении таких симптомов, необходимо обратиться за врачебной помощью.
Определить серьёзность обморожения можно по следующим признакам:
1 степень – бледная, синюшная или багрово-красная кожа с потерей чувствительности и отеком. Впоследствии беспокоят локальная боль, зуд, шелушение и гиперчувствительность к холоду.
Первая помощь: осторожно согреть поврежденный участок дыханием, наложить согревающую ватно-марлевую повязку, дать пострадавшему теплое питьё.
2 степень – к предыдущим симптомам через 12-24 часа после холодовой травмы присоединяются волдыри с прозрачным содержимым. Заживление происходит через 1-2 недели. Рубцы не образуются.
3 степень – отмечаются волдыри с кровянистым содержимым и дном синюшно-багрового цвета. Пострадавших беспокоят интенсивные боли в месте повреждения. Заживление происходит с образованием рубцов - в течение месяца. При обморожении в области ногтей, ногтевая пластина не восстанавливается.
4 степень – развивается некроз (омертвение) тканей с повреждением костей и суставов. Развивается гангрена.
Первая помощь при 2-4 степени обморожения: наложить на поврежденный участок, теплоизолирующую повязку (несколько слоев ткани, марли, ваты), предложить пострадавшему горячее питье, препараты – аспирин, но-шпу. Вызвать скорую медицинскую помощь
Запрещается использовать для оказания помощи: массаж, растирания, грелки или обогреватели, кофе, алкоголь, горячую ванну или душ.
Чтобы избежать переохлаждения, необходимо помнить о потенциальных рисках.
- Токсическое действие алкоголя создает опасную иллюзию тепла и нарушает работу системы терморегуляции. После застолья со спиртным, труднее почувствовать переохлаждение.
- При влажной и ветреной погоде увеличивается процесс теплоотдачи, из-за этого повышается вероятность переохлаждения даже не на самом сильном морозе.
- Курение ухудшает микроциркуляцию крови, тем самым повышая вероятность обморожения.
- Украшения из металлов и тесная обувь – не самый лучший выбор для прогулок на морозе. Металл быстро остывает, может прилипнуть к коже и спровоцировать локальное обморожение. Тесная обувь ухудшает кровоснабжение в ступнях. При этом резко возрастает риск обморожения пальцев ног.
- Одежда должна состоять из нескольких слоёв . Между такими слоями сохраняется воздух, который позволяет уменьшить теплоотдачу и сохранить тепло. Варежки будут предпочтительнее перчаток. А термобелье с его способностью отводить воду и сохранять тепло идеальный выбор.
- Горячая калорийная еда, тёплое питье – отличное средство для поддержания теплового баланса. Когда мы едим, пища запускает биохимические реакции обмена веществ, увеличивая температуру тела. В этом процессе на первом месте по эффективности стоят белки, затем углеводы, и только потом жиры.
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