Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт Люди и истории / Личный опыт

Хобби-антистресс

Раскрашивание картинок, собирание пазлов, вышивание – эти детские увлечения теперь популярны среди взрослых. Говорят, они имеют мощный эффект, сродни медитации.
Автор: Оксана Балуева
Опубликовано: 3 марта 2020 г.
Тэги: чувства и эмоции
Эксперты

Инна Хамитова
директор Центра системной семейной терапии, клинический психолог, семейный психотерапевт.


Арт-медитация

«Раскрашивание узоров, орнаментов и абстракций помогает мне привести свои мысли в порядок»

Кто? Дарья Москаленко, 32 года, адвокат

Что? Увлекаюсь антистрессовыми раскрасками для взрослых. Занимаюсь этим дома и в дороге, в одиночестве и на пару с дочкой.

Почему? По работе мне часто приходится ездить в другие города. Как-то раз, выбирая, что почитать в дороге, увидела раскраску с контурными рисунками – сказали для взрослых. Там были животные, посуда и круги-мандалы, разбитые на множество очень мелких секторов. Купила попробовать, а в итоге большую часть пути провела за раскрашиванием.

Как? Сейчас у меня есть пара альбомов для раскрашивания в твердых обложках и множество тонких. Любимый инструмент – гелевые ручки, цветные и глиттерные, с блестком. Можно раскрашивать фломастерами и обычными карандашами.

Сначала я не осознавала, почему меня тянет к этому занятию. Задумалась, только когда мама спросила, мол, зачем ты это делаешь, что за детское увлечение. И я поняла, что таким образом успокаиваюсь и отвлекаюсь от суеты и нервозности. Раскрашивание узоров, орнаментов и абстрактных изображений помогает привести мысли в порядок, систематизировать их. Особенно полезно людям, которые много всего держат в голове.

Теперь не только в дороге, но и дома, когда все дела переделаны, я по полчаса сижу за раскрашиванием. Это отдельное удовольствие – выбрать картинку, перебрать по цветам ручки и буквально помедитировать над мандалами и узорами. Планирую купить пару раскрасок с кисточками и красками. Это же возможность почувствовать себя художником!   

Бонус! Я не знаю, как именно это работает, но во время раскрашивания у меня иначе функционирует мозг. Я постоянно что-то пропускаю, забываю и нервничаю. А во время раскрашивания появляется ясность в голове, я спокойно, взвешенно  все обдумываю, все дела раскладываю по полочкам. Это феноменально!    

Комментарий эксперта

Напряженный график работы, сверхскоростной темп жизни, постоянный дедлайн, звонки, письма, сообщения, напоминалки – это реалии жизни в большом мегаполисе. Мы так свыклись с этим напряжением, что практически не замечаем его. А усталость накапливается, ресурсы истощаются. Это чревато срывами, синдромом сгорания, хандрой и депрессией. Для душевного состояния важно уметь переключаться и систематизировать дела. Популярные сегодня раскраски – превосходный способ отвлечься, выйти из замкнутого круга проблем и забот. Раскрашивая, человек не только успокаивается, но и находит новые интересные решения.

 

Наедине с собой

«Стежок за стежком, машинальная работа рук – это меня буквально гипнотизирует»

Кто? Юлия Помогаева, 38 лет, бухгалтер

Что? Совмещаю увлечение вышивкой с модной методикой достижения целей - визуализацией. Вышиваю крестиком именно те картины, которые хочу привнести в свою жизнь.

Почему? У меня в голове все время - цифры и счета, которые в период отчетности даже сняться. Я долго искала увлечение, которое бы помогло мне хотя бы на время переключиться. Но даже на беговой дорожке в спортзале или в классе йоги я веду подсчеты.

Пройдите тест

Грозит ли вам сезонная депрессия?

Как? Вышивать я начала что называется за компанию. Коллега показала свои работы, после чего и мне захотелось достать из закромов старые пяльцы, вспомнить крестики и стежки. Техника вышивания несложная, а купить материалы сейчас не проблема – наборы для вышивания удобно заказывать в интернет-магазинах. Мне показалось не слишком интересным вышивать просто так, без смысла. И я решила, что буду вышивать дом своей мечты – мы с мужем как раз хотели переехать за город. Я люблю всякие психологические техники привлечения в жизнь желаемого с помощью визуализации. Во время вышивания я представляла, в какой цвет выкрашу стены дома и какие цветы высажу на клумбе. Процесс прокладывания крестиков по канве обретал особый смысл.  

С вышивкой я забираюсь с ногами в большое кресло, а рядом на столике раскладываю материалы и непременно ставлю большую кружку чая. Включаю какой-нибудь сериал или музыку и наслаждаюсь покоем. Стежок за стежком, машинальная работа рук – это меня буквально гипнотизируют, я на какое-то время выпадаю из реальности и не думаю ни о чем.   

Бонус! Уделять вышивке время каждый день не получается, поэтому готовых работ у меня не много. Зато каждая из них – любимая. А та самая первая картинка с домом мечты уже висит в гостиной нашего реального дома.

Комментарий эксперта

Когда уходит напряжение, человек восстанавливает контакт с самим собой. Это приносит облегчение. Музыка, ненавязчивый сериал, кружка чая и простая, понятная работа – вышивание. Выполнение такой простой работы как будто «заземляет», восстанавливает душевное равновесие. Шитье, вязание, плетение фенечек и макраме, при условии, что вы делаете это с удовольствием, – все это позволяет уйти из несущей напряжение реальности, переключиться на мир мечтаний и грез. А когда ты возвращаешься к привычной жизни, то часто приходит неожиданное решение вопросов, ответ на которые казался трудным и неочевидным. Все эти занятия, позволяют активизировать ресурсы.

 

Пазлы по рецепту

 «Я нашла себе дома уголок на полу и приобрела специальный коврик для сборки пазлов»

Кто? Людмила Романенкова, 46 лет, домохозяйка

Что? Увлечение пазлами помогло мне восстановиться после болезни. Теперь собираю их в свое удовольствие, оформляю готовые работы и украшаю ими квартиру.  

Почему? Несколько лет назад я перенесла инсульт. Боролась с последствиями полтора года. Но даже когда организм восстановился, правая рука все еще отказывалась слушаться. Разрабатывала суставы, делала специальные упражнения и массажи, но результатов не было. Мне помогло неожиданное увлечение.

Как? В то время сыну на десятилетие подарили пазлы. Мы начали собирать их вместе, и в процессе работы я поняла, что у меня получается удерживать картонный квадратик пальцами, и с каждым разом все лучше. Следующие пазлы я купила уже себе. И даже нашла группы в соцсетях, где фанаты этой настольной игрушки общаются друг с другом, показывают работы, делятся секретами оформления. Для меня стало откровением, что собранные пазлы можно склеивать и даже оформлять в багет – получаются настоящие картины.

Захотелось попробовать собрать большой пазл на тысячу деталей. К тому же, рука двигалась все лучше – это было почти чудо! Я нашла себе дома уголок на полу и приобрела специальный коврик для сборки. Его можно сворачивать вместе с недоделанной работой. Это может показаться странным, но я как ребенок получаю огромное удовольствие даже от сортировки деталей по цвету. Раскладываю кучки по контейнерам, ищу нужные квадратики и никуда не спешу - могу заниматься одной картиной месяца два.

Бонус! Думаю, что мое увлечение отчасти можно назвать творчеством и расслаблением. Все расслабляются по-разному. Часто я включаю аудиокнигу, когда собираю пазлы. Это моя отдушина и мое лекарство.  

Комментарий эксперта

Восстановление после травм, переломов, инсультов – дело непростое. Оно требует существенного напряжения. Чтобы восстановить мелкую моторику требуется многократное, рутинное повторение. И, как правило, все не получается с первого раза. И мелкие успехи не так уж очевидны. Человек может разочаровываться, приходить в отчаяние и смиряться с тем, что он не будет прежним. Собирание пазлов, вышивание, плетение, вязание и проч – занятия увлекательные, результат которых явно виден. И это не только улучшения в тонкой моторики, но и прекрасные картины.

Автор: Оксана Балуева
Опубликовано: 3 марта 2020 г.

Комментарии

0 0
plastidip [936 дней назад]
Я знаю отличное средство от антистресса снимаема Краска Пластидип, перекрасили дверь или стол на пару недель 

перейти в обсуждение

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте! Мне 27 лет, 5 лет назад был поставлен диагноз АГА по результатам...
Здравствуйте! Мне 27 лет, 5 лет назад был поставлен диагноз АГА по результатам фототрихограммы и...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте Подскажите пожалуйста У нас с моим парнем был ночью сегодня около 12 ночи...
добрый вечер, наличие кровянистых выделений всегда очень серьезный симптом. причин очень много и...
Задать вопрос

Последние комментарии

shipboxus [4 дня назад]
Согласно
sati [16 дней назад]
а я пользуюсь аптечной мазью для восстановления кожи как ночным кремом. У нее отличные...
bestmedmarket [17 дней назад]
Про тетрис забавно. Я кстати после работы расслабляюсь иногда вот такими простыми и отвлекающими...

Статьи на тему

История перфекционистки, или Находите время для себя!

Психосоматика: лечить тело или душу?

Превращение "совы" в "жаворонка"

Как выбрать детский сад и школу?

Каким детям трудно учиться?

Еще в рубрике

Анатомия страха

СТРАХ УСИЛИВАЕТ БОЛЬ, МЕШАЕТ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ...

Кому легче учить иностранный язык: взрослым или детям?

На первый взгляд - детям

Вопрос-ответ

Вы спрашивали - мв отвечаем

ЗЯБКО?

Осенью многие начинают мёрзнуть. И не то, чтобы...

На вкус и цвет

У каждого человека есть собственные вкусовые...

Время назад!

В молодости кажется, что время тянется медленно...

Ап-чхи!
ДИСЛЕКСИЯ: что со мной не так?

«Ну, что ты так долго думаешь, здесь же черным по...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 