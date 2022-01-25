Катерина Дёмина, психолог

«Чаще прислушивайтесь к себе. И тогда все будет хорошо»!

С наступлением нового года многие планируют что-то изменить в своей жизни. Но делать это в январе-феврале не стоит. Зимой мы находимся на своеобразном энергетическом дне. Легкая депрессия – нормальное состояние для этого времени года. Поэтому с переменами лучше подождать до весны. Когда прибавляется световой день, усиливается работа гипофиза, и мы чувствуем естественный прилив сил. К тому же неудержимое желание резко изменить свою жизнь – признак компульсивного поведения. В такие моменты нужно очень хорошо подумать, чего вам хочется на самом деле. О чем говорят импульсивные желания? Вместо того, чтобы быть в контакте со своими чувствами и осознавать, что «я злюсь, нервничаю, чувствую дискомфорт», люди сразу переходят к пункту «надо что-то срочно сделать». Когда мы начинаем что-то лихорадочно делать, это говорит только о том, что мы не выдерживаем ситуацию в настоящем. А импульсивные действия никогда не приводят к хорошему результату.

Прежде, чем двигаться дальше, нужно проанализировать, как в целом прошел год, что исполнилось, что нет, то есть осознать себя в пространстве и времени, и обязательно похвалить себя за успехи. Это самый здоровый способ приступать к переменам. Желая в один момент что-либо изменить, нужно подумать, какую именно проблему вы ходите решить. Потом определить, какие ресурсы для этого есть. Вы хотите жить по-новому относительно чего? Допустим, я хочу высыпаться. Чтобы что? Чтобы лучше себя чувствовать, например. Что для этого нужно сделать? Как вариант, раньше ложиться спать или ложиться спать вместо просмотра сериала или переписок в чатах, или поменять работу, если работа ночная. Любое действие, решение должны быть осознанными.

Иногда у людей возникает внезапное желание, например, срочно улететь в Таиланд. И вот если в этот момент чуть притормозить, то окажется, что это желание складывается из разных ощущений. Хочется тепла и влажного воздуха, например, ощущения веселья и беззаботности, телесных практик или экзотической еды. В этот момент нужно подумать, где вы прямо сейчас это можете получить. Телесные практики – в салоне тайского массажа, экзотическую еду и напитки – в ресторане тайской кухни, тепло и заботу – в бане или хамаме. Когда у нас вдруг возникают такие яркие и вроде бы ясные картинки, например, о поездке, это наша психика и тело говорят о том, в чем они нуждаются. И вполне может оказаться, что вам сейчас нужен не Таиланд, а ближайший караоке, где вы окажетесь вместе с друзьями. Достаточно почувствовать свои настоящие потребности.

Чтобы построить какой-то план будущего, нужно понимать, где ты хочешь оказаться, а для этого важно знать точку отправления. Если человек хочет миллион, он должен понимать – для чего? Чтобы построить дом. Зачем? И так далее. Вот таким образом мы разбираем эту цель, пока не подойдем к самому первому шагу, который можно сделать прямо сейчас. Допустим, написать или позвонить кому-то о поиске новой работы, открыть интернет и заполнить резюме, отложить какую-то сумму денег, не потратив ее на ерунду.

Берегите себя, заботьтесь о себе. Обращайтесь с собой, как с любимым ребенком, а не как с нерадивым слугой. Чаще спрашивайте себя, что вам хочется на самом деле. Мой призыв – быть «в себе». Это значит – ориентироваться на себя и свои настоящие потребности. Если вы чаще будете себя спрашивать: «Что моей душеньке сейчас угодно?», ответ может быть очень точным, но несовпадающим с общепринятым. Чаще прислушивайтесь к себе. И тогда все будет хорошо!

Опубликовано: 10 февраля 2022 г.