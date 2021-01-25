Каролина Круз: “Семейные конфликты помогают отношениям стать глубже и стабильнее”

Наш гость: Каролина Круз, семейных психолог, психотерапевт межличностных отношений

Вы поругались с близким? Это нормально. Для психологического комфорта важно понимать, что все типы здоровых человеческих отношений проходят эту стадию. И, напротив, взаимоотношения, текущие слишком ровно и прямо, могут таить намного большее количество боли и обид. Проходя путь периодических несогласий и диспутов, связи между людьми крепнут и становятся аутентичными.

Что делать, если произошла ссора? Во- первых, следует выяснить причины ее возникновения. Часто сделать это не так просто - у каждого участника конфликты свои взгляды на этот счет. Надо вспомнить те факты, которые особенно задели собеседника. После какие слов он обиделся? Вы можете даже схематично зафиксировать на бумаге состоявшийся разговор.

Теперь возьмите паузу. Очень важно после размолвки отмерить себе время, чтобы немного перевести дух и немного поразмыслить о том, что произошло. Если вы привыкли излишне поддаваться эмоциям, сразу приходить в состояние ярости или глубокой грусти, попробуйте немного изменить сценарий. Это значит, что как только вы заметили, что начали реагировать на конфликт обычным образом, подметьте это состояние. А теперь мысленно скажите себе: “Я беру паузу на всякую реакцию по случаю произошедшего”. Как только вы приняли это решение, займитесь работой, приготовьте новое блюдо, займитесь уборкой или сходите на тренировку.

Не ищите виноватого. Чаще всего после ссоры мы уверены, что абсолютно правы, а вот наш оппонент катастрофически ошибается. Через некоторое вы можете почувствовать новое ощущение - страх, что если вы действительно выскажите свои внутренние переживания в полной мере, человек попросту может от вас отвернуться. Все эти мысли относятся к разряду токсичных. Не давайте потоку негативных умозаключений унести вас в заоблачные дали тревоги. На самом деле, вам нужно взять брэйк-ап только для того, чтобы убедиться, что в диспуте нет победителей и проигравших. Вы просто чувствуете себя

Нужно снова поговорить в спокойной обстановке, но только тогда, когда вы почувствуете, что можете и сами признаться в своей неправоте, и простить другую сторону. Первый шаг к этому - осознание того, что оба поссорившихся - участники конфликта. А значит, в какой-то мере оба неправы.

Сделайте ставку на мирный диалог. То есть, заранее отметите мысль, что при первой встрече вы залпом выскажите свою правоту или по пунктам станете перечислять ошибки вашего близкого. Не стоит снова возвращаться к прошедшему конфликту и вспоминать, как кто-то себя повел. Достаточно искренне описать ваши чувства по отношению к сути ссоры. Честно опишите, что заставило вас наговорить грубостей. Говорите только о своих внутренних переживаниях, не давая оценочные характеристики собеседнику.

Не стремитесь быть идеальным в глазах близких. Постарайтесь принять мысль, что вы тоже можете быть несовершенным и позволять себе иногда сказать лишнего. Абсолютно естественно иметь свои ожиданий от других людей. Однако стоит понимать, что вы не можете изменить человека своими усилиями. Ваша беседа, скорее всего, даст свои плоды. Каждый сделает свои выводы. И это уже очень много.

Самый большой и сложный путь проделан. Однако не все одинаково реагируют на происходящие события. Быть может, ваш близкий будет еще некоторое время сердиться или грустить. В этом нет трагедии. Лучшее, что вы можете сделать - сохранять оптимистичный настрой и заниматься своими делами. Короткие ободряющие сообщения - отличный вариант постепенного налаживания коммуникации.

Заключение мира со своим ближайшим окружением означает, прежде всего, заключение мира с самим собой. Каждый конфликт обнажает острые моменты и помогает двигаться в перед. А еще это возможность разобраться в своих чувствах и страхах. Во-всяком случае, это еще один шажок на пути к честным и искренним отношениям, которые поддерживают человека в трудные времена.

Опубликовано: 3 февраля 2021 г.