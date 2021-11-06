Карина Андоленко: «Самоирония спасает в любой ситуации»

Актриса театра и кино рассказала «Здоровью» об испытаниях во время съёмок, о своем трудоголизме и правильном восстановлении, а также в целом об отношении к душе и телу

«Кофе и сладкое – моя слабость»

Карина, вы только что спустились с гор – какой фильм там снимали?

Это картина «Русская жена», довольно тяжёлая, но интересная история, связанная с ИГИЛ. У моей героини прекрасный муж-сириец и двое детей, они живут в Сирии и всё у них прекрасно, но в какой-то момент муж и сын исчезают. И тогда она отправляется на их поиски, ей предстоит пройти через множество испытаний. Похожую на Сирию натуру мы нашли в Дагестане, где и провели два месяца.

Вам самой пришлось столкнуться там с трудностями?

Да, само нахождение в горах стало для нас испытанием. Мы же городские люди. Когда шли дожди, у нас отключалось электричество, становилось темно и холодно, я уже не говорю о том, что там не было интернета и определенного комфорта. Да и жизнь на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря сказывалась на самочувствии. Чистый разряженный горный воздух считается полезным для здоровья, но, оказалось, всё очень индивидуально – у кого-то из ребят была одышка, учащенное сердцебиение, головокружение. Мне тоже потребовалось время на акклиматизацию, хотя к серпантину я так и не смогла привыкнуть - утром и вечером ездила с молитвами. Тем не менее, это был интереснейший опыт, иногда нужно помещать себя в такие обстоятельства - это позволяет переосмыслить многие вещи и вернуться к благам цивилизации с благодарностью и любовью (смеется).

А как вам местная кухня?

В Дагестане безумно вкусная выпечка. Но с основной пищей тоже возникли сложности, поскольку это мясной край, и для таких рыбоедов, как я, выбор еды был невелик. Я не могла есть баранину в таком количестве, а ещё ее маринуют в уксусе, готовят с курдюком и специями. К тому же я не ем каши и крупы, только бобовые и бурый рис. Мне приходилось запасаться продуктами из городского магазина. Но потом мы нашли ферму по разведению форели, на ней я и продержалась.

Почему вы не едите мясо и крупы?

У меня пищевая аллергия на крупы - это мы с мамой поняли еще в детстве, проходили обследования и сдавали анализы в институте генетики. А мясо я просто не люблю, мне невкусно, хотя я периодически ем его, как лекарство, чтобы поддерживать уровень гемоглобина и ферритина.

Вам приходится следить за весом?

Думаю, сегодня каждой женщине приходится следить за весом. Мне помогает интервальное голодание, я вижу от него нужный эффект. Днем я могу есть всё, что мне хочется, никакими рамками себя не ограничиваю, а после 17 часов не ем до самого утра, только пью воду или травяные сборы. Такой режим лично для меня очень удобен. Но когда играю спектакль, про интервальное голодание приходится забыть – чтобы выдержать нагрузку на сцене, требуется много энергии, я должна хорошо поесть.

Актрисам вообще сложно следить за регулярным питанием.

Это правда, но когда я голодна, меня спасают грецкие орехи. Мой врач как-то сказал – на что продукт похож, для того он и помощник. Я уверена, что грецкие орехи хороши для работы мозга и здоровья сосудов. Года четыре назад я перешла со сладостей на сухофрукты и орехи – полезно, вкусно, очень питательно. Но иногда могу позволить себе сладкое, например, в горах ела шоколад – там такой допинг был как раз необходим.

Вы часто делитесь с поклонниками своими знаниями о продуктах. Вас интересует тема правильного питания?

У меня с детства этот интерес, я много всего читаю, общаюсь с врачами. Моя мама изучала травы, мы даже ездили с ней в разные города к травникам, покупали у них сборы горных трав. Когда в детстве у меня был эрозивный гастрит, мама вылечила меня только тем, что вместо чёрного и зелёного чая я пила травяные чаи. Но это лично мой опыт.

Мы все хотим долго жить и быть здоровыми. Еда – наше топливо. Мы в свою дорогую машину что попало не заливаем, а в себя способны загрузить фаст-фуд, полуфабрикаты, круассаны, которые хранятся 5 месяцев, но при этом якобы как из Парижа... Если хочешь многое успевать и хорошо себя чувствовать, надо начинать с пересмотра своего питания. Потом уже идут витамины и БАДы. При необходимости использую методы альтернативной медицины – пиявки, иглоукалывание, рефлексотерапию, травяные сборы. Еще я верю в психосоматику - любое заболевание приходит не просто так, по болезням можно увидеть проблемы человека.

А как насчет слабостей?

Всё как у людей. Сладкое и кофе меня периодически соблазняют. Но я воспринимаю такие редкие слабости, как поощрение.

Когда отправляетесь на съемки, что берёте с собой, без чего не можете обойтись?

Для перекуса, как я уже говорила, у меня с собой грецкие орехи и сушеное манго, для тела – крем для лица и для рук. Обязательно беру книгу, потому что очень люблю читать. Сейчас на очереди «Атлант расправил плечи» Айана Рэнда. А еще всегда вожу с собой планку для критического выравнивания позвоночника - она так и называется, ее можно купить в интернете. Просто ложишься на нее и растягиваешь позвоночник, чувствуя, как уходит напряжение. Мне нравится экспериментировать с разными приспособлениями.

Успеваете заниматься спортом?

Я стараюсь. Ходить в фитнес-клубы у меня не получается, я много раз начинала и бросала, потом набирала вес. Поняла, что не люблю быстрый темп, бежать на беговой дорожке – совсем не про меня. Моё - это пилатес, йога, цигун. У меня есть тренеры по этим направлениям. Очень люблю плавать, но регулярно ходить в бассейн пока остается мечтой.

«Бессонница – первый признак переутомления»

Вы сыграли огромное количество ролей, создается впечатление, что вы работаете без отдыха. Вам комфортно жить в состоянии цейтнота?

Это привычное для меня состояние. Я ученица Константина Райкина, а он приучает актеров к трудоголизму и полной самоотдаче: когда все институты выпускали 5-6 дипломных спектаклей, у нас было 12. Я обратила внимание, что часто говорю – больше не буду так много работать, а потом набираю еще больше проектов.

В последнее время всё же стараюсь находить баланс между работой и отдыхом. Сейчас один проект наложился на другой, но после этого я возьму один-два месяца перерыв и поживу.

Как организм даёт знать о переутомлении?

Бессонница – первый звоночек. Сначала я не могла понять её причину. Мы снимали картину в Минске, и за это время мне поменяли шесть квартир, потому что я нигде не могла спать. А в какой-то момент поняла, что причина бессонницы не в квартирах, а в моем переутомлении – таким сильным был психологический перегруз. И как только закончились съёмки, я дала себе отдых на целых 8 месяцев. И тогда я начала жить. Ходила с подружками на танцы, заниматься пилатесом, гуляла в парках, посещала выставки, театр, кино, жила нормальной жизнью. Потом локдаун дал мне возможность восстановиться - три месяца я сидела дома. Накопила сил и отработала последние 1,5 года без перерыва. В марте снова возьму паузу на пару месяцев.

У актёров же бывает с работой то пусто, то густо. Как вы себя в такие вынужденные паузы чувствуете?

Как и все актёры, я тоже боялась этих пауз раньше. Лет в 20-25 казалось, что ты вылетел из обоймы, было страшно. Мы же тогда еще не понимаем, что самое главное – это сама жизнь. Я растрачивала эти паузы на панику, переживания, претензии, судорожно думала что делать, как искать работу. Но с возрастом начала иначе смотреть на эти перерывы. Я верю в распределение энергии - нам приходит ровно столько, сколько энергетически мы способны переработать. Если нет работы, надо использовать это время для накопления сил, ресурсов. Мы всё время ищем ответы снаружи, а они внутри нас. Либо пауза тебе нужна, чтобы восстановить организм, тело и душу, либо эта пауза случилась, потому что ты где-то недоглядел, пренебрежительно относился к тому, что было. Сегодня отсутствие предложений меня уже не пугает. Я с удовольствием трачу время на то, чтобы побыть с близкими, друзьями, с самой собой. Когда ты полна сил и энергии, когда горит глаз, то обязательно придет интересная работа.

Вы пробовали путешествовать в одиночестве?

Да, я ездила на 8 дней в Берлин совершенно одна, была с этим городом один на один. Мне очень понравилось. Как-то до этого поехала на Мальдивы с мамой, но за 9 дней отдыха я произнесла слов двести.

Актерская профессия такая, что каждый день более 12 часов ты находишься в социуме, и людям должно быть с тобой комфортно. Кто-то из артистов работает через провокации, а я люблю общение через доброжелательность, любовь, шутки. Но в какой-то момент мои ресурсы заканчиваются, мне страшно хочется побыть в одиночестве. И когда завершается рабочий забег на длинную дистанцию, я даю себе две недели, чтобы почитать книги, посмотреть кино, сходить на рефлексотерапию, массаж, в баню, погулять с собакой. Потом уже начинаются встречи с людьми.

Вы владеете навыком медитации – этому каждый может научиться?

Этому необязательно учиться. Любая медитация начинается с дыхания – глубоких вдохов носом и выдохов ртом. Большое количество кислорода, поступающее с дыханием в организм, разрушает кортизол, гормон стресса, вырабатываемый надпочечниками. Медитация направлена на уничтожение кортизола, после этого становится легко и спокойно. В медитации важно сосредоточиться на себе, уйти внутрь себя, не слыша ничего вокруг. Это разгрузка головы, важно ни о чем не думать. Жизнь меняется каждую минуту, меняемся и мы. Если прямо сейчас вам необходимо успокоиться, остановитесь и помедитируйте несколько минут, послушайте себя. При этом не важно, где вы находитесь – хоть в метро, хоть посреди улицы.

Но плохое настроение, раздражение, слезы, злость – неизбежны. Вы их гоните от себя?

Я их проживаю и принимаю, я вообще люблю любые свои эмоции. Другое дело, что мы часто не смотрим за эмоцию, не пытаемся разобраться в ее причинах. Тот же гнев - это симптом, а за ним стоит страх и беспомощность. Мы привыкли во всем винить кого и что угодно, вместо того, чтобы использовать то, что нам дано. Был такой эксперимент интересный: опросили 200 успешных людей и 200 неуспешных. Основное различие было в том, что у всех успешных мышление работает так - я это хочу, как мне это получить. А у всех неуспешных – я этого боюсь, как мне это избежать. Надо уметь посмотреть на себя со стороны, проанализировать свои эмоции.

А иногда, когда ты на чем-то слишком зациклен, сказать себе - эй, ты чего, улыбнись. Смех и ирония по отношению к себе спасают в любой ситуации.

Вы увлекаетесь психологией, а сами к психологу обращались?

Конечно, у меня есть психолог. Мне жаль, что в театральных институтах нет такого предмета, как психология. Как актеры могут создавать внутренний мир персонажей, если сами не знают и не понимают себя, не могут порой разобраться в своих эмоциях и переживаниях. Актерская школа была бы в разы сильнее, будь у нас такой предмет.

Психология – это не про проблемы. Я обсуждаю с психологом свои чувства, различные ситуации с людьми, своих персонажей.

У вас мама профессионально занимается астрологией, вы верите в астрологию и судьбу?

Она занимается китайской астрологией – фактически это математика. Мы либо деградируем, либо развиваемся, третьего не дано. Либо уничтожаем, либо создаем. Как только перестали создавать, начинаем разрушать. У человека, согласно его натальной карте, есть определенные склонности и точки на пути, которые ему нужно пройти. Есть теория, что карма или судьба – это наше мышление. В зависимости от того, как мы думаем, мы притягиваем ту или иную ситуацию, тогда в ту сторону и поворачивается наша судьба. Лично я доверяю своей интуиции, стараюсь внимательно относиться к знакам, а еще я иногда вижу вещие сны.

«Лучшее средство для красоты – хорошее настроение»

Вы часто делитесь советами о том, как ухаживать за кожей, есть у вас правила зимнего ухода?

Это кремы, сыворотки, увлажнитель воздуха в помещении. Я пока только начала исследовать то, что предлагает косметическая индустрия. Когда я что-то пробую и чем-то остаюсь довольна, то мне хочется этим поделиться с моими поклонниками. В любое время года для меня актуальны солнцезащитные очки, у меня их большая коллекция. А лучшие средства для красоты – хорошее настроение и блеск в глазах.

Как вы реагируете на комплименты и на слово «звезда»?

У меня никогда не было комплексов и страхов по поводу внешности. Конечно, мне очень приятно, когда люди говорят комплименты, а вот на слово «звезда» я вообще не обращаю внимания.

Вам важно, что о вашей работе думают коллеги?

Уже нет. Но я прислушаюсь к мнению талантливого человека, который построил карьеру своим трудом и не забывает помогать другим. Я часто сталкиваюсь с тем, что у людей создается иллюзия простоты актерской работы. Мне не раз говорили – да что вы там делаете такого, я бы не хуже сделал. А вы сделайте, сходите на съемочную площадку, проведите там 12 часов в минус 20 градусов, изображая лето. Эта не та профессия, которую можно судить. И я не берусь судить работу коллег, могу только сказать – попало это в меня или нет. Даже если не попало, это не значит, что фильм плохой или спектакль. Увиденное может просто не срезонировать с тем, что происходит сейчас в твоей жизни и в душе. Так бывает.

Как вы относитесь к актерам, у которых нет образования.

Критично. Но я знаю немногих непрофессиональных актеров, кто хорошо играет. Их очень мало. Странно, когда человек после 35 лет вдруг понял, что хочет играть в кино. Если бы это было так легко, то не было бы высших институтов и нескольких лет учебы. А то, что блогеры сегодня актёры – это смешно. Что такое образование театральное? Четыре года ты читаешь классику и смотреть картины. Тебе это дает некую базу образованности, а когда внутри только тик-ток, какой ждать игры?

5 фактов о Карине Андоленко:

1. Родилась в Харькове, с детства занималась в театральной студии, окончила музыкальную школу.

2. В 2009 году окончила Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина. Уже на четвертом курсе сыграла главную роль в фильме Егора Кончаловского «Розы для Эльзы».

3. За 13 лет своей карьеры сыграла в 50 фильмах и сериалах, преимущественно главные роли, среди которых самыми значимыми считает «Переводчик», «Желтый глаз тигра», «Золотая орда», «Команда Б», «Отчим», «Русские горки».

4. С 2013 года является актрисой Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова.

5. Не замужем, живёт с собакой Моней и двумя кошками.

5 советов Карины Андоленко:

1.Заботиться о себе – это значит быть благодарной своему организму, любить его и давать ему отдых

2. Доверяйте своей интуиции и верьте в свои возможности. Поймите, что все ограничения, только в голове. Исследуйте себя и не бойтесь пробовать новое.

3. Не находитесь с людьми, с которыми вам неинтересно, общайтесь с теми, кто вас вдохновляет.

4. Наши защитные силы, наш иммунитет напрямую зависит от эмоционального состояния. Поэтому старайтесь поддерживать свой эмоциональный фон, ищите вокруг то, что вас порадует.

5. Самый ценный ресурс - время. От того, как мы распоряжаемся им, складывается наша жизнь. Проживайте каждую минуту так, как вам хочется, и так, чтобы было хорошо вашим близким.

Опубликовано: 22 ноября 2021 г.