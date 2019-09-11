Кандидоз или вагиноз: в чем разница

Каждая женщина сталкивается с вагинальными инфекциями, но далеко не каждая знает, почему они возникают, как их лечить и как предотвратить рецидивы.

Лактобактерии – жители этого дома

Анатомия половой системы женщины и её природная функция создают особые условия для существования микроорганизмов. Микрофлора влагалища – сложная, непрерывно меняющаяся биосистема из многочисленных бактерий. В момент рождения влагалище девочки остается стерильным. К концу первых суток после рождения его уже начинают заселять микроорганизмы. К первой менструации под влиянием эстрогенов утолщается вагинальный эпителий, ткани накапливают гликоген, что создает условия для формирования окончательного состава микрофлоры, где будут и должны главенствовать лактобактерии.

В норме лактобактерии составляют около 95% всей микрофлоры. Помимо этих полезных бактерий во влагалище присутствуют и условно-патогенные микроорганизмы, то есть те, которые проявляют негативные свойства только при увеличении своего количества. Интересным является факт, что невозможно найти двух женщин с идентичным составом микроорганизмов этой биосистемы. При сохранении своего оптимального уровня лактобактерии способны предотвратить проникновение и размножение болезнетворных агентов, образуя защитную биопленку на стенках влагалища, поддерживая нужный рН и стимулируя локальные иммунные механизмы.

Когда равновесие в опасности

Вместе с тем, интимная микрофлора женского организма постоянно меняется в течение жизни и крайне чувствительна ко многим внешним факторам.

Соотношение бактерий разнится в течение менструального цикла, с возрастом, при беременности и изменении гормонального фона. Негативно повлиять на тонкое равновесие могут сильный стресс, хроническая усталость, перенесенные вирусные и бактериальные инфекции, заболевания, передающиеся половым путем, погрешности гигиены, ношение плотного синтетического нижнего белья, некоторые виды контрацепции и прием лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков.

В связи с этими факторами почти все женщины в течение жизни сталкиваются с двумя самыми распространенными патологиями нарушения микрофлоры влагалища - бактериальный вагиноз и вульвовагинальный кандидоз. Поэтому стоит разобраться - что они из себя представляют и как действовать в обеих ситуациях.

Бактериальный вагиноз

Он возникает, когда лактобактерий становится катастрофически мало, лидирующие позиции занимает бывшее меньшинство - условно-патогенные микроорганизмы (например, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma). В этом случае речь идет не о проникновении врага извне, а только лишь о смене власти среди привычных обитателей. Только вот поменявшийся режим не подходит для женского организма. Проявляться такая ситуация будет обильными белыми выделениями и зудом. Иногда женщину совсем ничего не беспокоит, и в этом случае говорят о бессимптомном течении. Врач ставит диагноз на основании осмотра и исследования мазков. Терапию назначают, если есть выраженные жалобы, патология шейки матки, если пациентка обратилась во время беременности или в ближайшем будущем ей предстоит гинекологическая операция. Также на фоне длительного бактериального вагиноза часто присоединяется грибковое поражение. После традиционного лечения (антибиотики в сочетании с антисептическими средствами) в 10-15% случаев встречаются рецидивы заболевания. Это говорит о необходимости исключить факторы, которые привели к нарушению состава микрофлоры, а также уделить внимание комплексному подходу в медикаментозной терапии. В случае бактериального вагиноза рутинное лечение и наблюдение половых партнеров не требуется.

«Молочница» или вульвовагинальный кандидоз

Вульвовагинальный кандидоз не относится к заболеваниям, передающимся половым путем, а возникает, когда во влагалище снижается нормальная микрофлора и при этом активно размножаются дрожжеподобные грибы. Распространенность патологии крайне велика. Так, примерно у 56-75% женщин развивается как минимум один эпизод вагинального кандидоза в течение жизни, а около 8% пациенток страдают от рецидивирующего варианта течения заболевания, когда болезнь периодически стихает, а затем симптомы появляются снова. Симптомы - зуд, жжение, отек, покраснение и творожистые выделения. Может присоединиться боль во время мочеиспускания или полового акта. При обследовании в мазке обнаруживается значительное количество дрожжеподобных грибов. Необходимо помнить, что небольшое количество грибов может присутствовать в мазках, взятых у совершенно здоровых женщин. Для правильной постановки диагноза врачу необходимо оценить именно количественный показатель этих микроорганизмов.

Для борьбы с вульвовагинальным кандидозом используют специальные противогрибковые препараты, или антимикотики (от древнегреческого «микос» - гриб). При этом возможности современной фармакотерапии позволяют эффективно применять местные препараты, которые можно использовать интравагинально, избегая воздействия на организм в целом, а локализовав фокус действия средства на конкретной проблеме. Производители стараются создать формы лекарств, комфортные в применении не только домашних, но и в любых других условиях.

Вспоминая о тонких взаимоотношениях между различными микроорганизмами, формирующими микрофлору влагалища, становится очевидным, что лечение только противогрибковыми средствами, так называемая монотерапия, скорее всего, не решит проблему. Условно-патогенные бактерии и простейшие в условиях гибели своих соседей активно стараются встать во главе, сохраняя патологический дисбаланс микрофлоры. Поэтому врачи предлагают комбинацию средств или комплексные препараты, которые эффективны против нескольких видов микроорганизмов. При комплексном подходе к лечению состояний, возникающих из-за дисбаланса микрофлоры влагалища, а также при коррекции внешних факторов риска, полное выздоровление наступает практически у 100% женщин.

Чувство равновесия и гармонии

Чувство баланса и равновесия – очень нужное внутреннее ощущение для женщины. И очевидно, что эта гармония заложена природой даже на физиологическом уровне. Поэтому забота об этом равновесном состоянии становится крайне необходимой в духовном и физическом аспекте. Поддержание здоровой микрофлоры влагалища обеспечивает комфортную интимную жизнь, здоровье остальных органов половой системы женщины, значительно влияет на репродуктивную функцию и течение беременности.

56-75% женщин как минимум раз в жизни сталкиваются с вульвовагинальным кандидозом (ВВК) 50% женщин имеют повторный эпизод ВВК 8% женщин страдают от рецидивирующего ВВК

Опубликовано: 8 октября 2019 г.