Какие бактерии живут в косметичке?

Что находится внутри косметички? Оказалось, не только пудра, тушь и помада, но и многочисленные болезнетворные микроорганизмы. К такому выводу пришли учёные, исследовав содержимое сотен дамских косметичек

Многие девушки страдают от проблем с кожей, даже не подозревая, что они могут возникать от бактерий, находящихся в декоративной косметике, которой они пользуются изо дня в день не только дома, но и в общественных местах, доставая из косметички.

Перед производителями косметических средств стоят высокие требования к качеству и безопасности продуктов. Но учёные решили заглянуть в косметички представительниц прекрасного пола. Вот, в косметичку высыпалось немного пудры, затем щепотка румян, пролилась капля блеска. Все эти и другие продукты под действием температур превращаются в среду для размножения микробов, которые с легкостью оказываются на тюбиках, потом на пальцах рук и далее - на лице.

Непрошенные гости

В 2019 году в журнале «Applied mycrobiology» были опубликованы результаты интересного исследования ученых Астонского университета в Бирмингеме. В ходе работы проводились микробиологические тесты 5 типов косметических средств, которые уже были в использовании какое-то время: подводка для глаз, помада, блеск для губ, тушь для ресниц, спонжи для нанесения макияжа. Выводы исследователей не порадовали: от 70 до 90% исследуемых предметов оказались серьёзно загрязнены болезнетворными бактериями. Оказалось, на них проживают такие микроорганизмы, как золотистый стафилококк, кишечная палочка, различные энтеробактерии, грибы и Citrobacter freundii (обитатель толстого кишечника человека). А лидером по количеству бактерий оказались спонжи для нанесения макияжа.

Учёные составили опросник, чтобы выявить причину неутешительных результатов. Оказалось, что она в несоблюдении правил использования косметики. Мало кто из девушек и женщин в принципе регулярно моет и стирает косметичку. В 93% случаев спонжи никогда не очищаются после контакта с косметическими средствами, в 64% случаев после того, как спонж падал на стол и даже на пол, им продолжали пользоваться. В случае с декоративной косметикой чаще всего женщины не учитывают сроки годности.

Выявленные микроорганизмы способны вызывать местные гнойничковые воспаления кожи, раздражение, герпес, акне, а также воспалительные заболевания глаз. А при неблагоприятном сценарии, например, при снижении иммунитета, и серьёзные генерализованные инфекции, когда возбудитель распространяется по всему организму.

Спонжи для нанесения макияжа – идеальная среда для размножения микроорганизмов, поскольку на них остается влага и питательные вещества. Даже при недолгом использовании на них проживает более одного миллиона жизнеспособных микробов - энтеробактерии и грибы.

Читаем этикетку!

НА УПАКОВКАХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ДАННЫЕ О ХРАНЕНИИ МОГУТ БЫТЬ ПРОСТАВЛЕНЫ В ФОРМАТАХ:

➳ дата изготовления и/или номер партии (batchcode) + срок годности,

➳ дата изготовления и/или номер партии (batchcode) + символ «открытая банка»

«период после открытия» «PAO», «periodafteropening».

Это период, в течение которого можно использовать косметику после вскрытия

упаковки. 6М означает 6 месяцев, 12М – 12 месяцев и т. д. Значок «открытая банка»

обязателен для косметики, срок годности которой составляет менее 30 месяцев.

➳ «bestbeforeenddate», «BBE», «лучше использовать до истечения указанного

срока» – значок минимального срока годности, чаще всего в виде песочных часов. После

него может следовать точная дата или слово «до конца».

В США законодательно не регламентированы требования к указанию сроков год-

ности, поэтому на косметической продукции этой страны вы можете совсем не уви-

деть таких данных. В ЕС более жёсткие требования к маркировке по срокам хране-

ния, на упаковке обязательно должны быть указатели РАО и ВВЕ.

Правила здоровой красоты

Чтобы исключить появление и размножение опасного соседства в вашей косметичке, стоит пользоваться рядом простых правил бьюти-гигиены. Во-первых, четко следовать указанным срокам годности косметики. Декоративные средства сохраняют яркость пигментов достаточно долгое время, что вводит в заблуждение относительно её пригодности к использованию. Указанные сроки годности говорят о состоянии консервантов, которые предотвращают размножение микроорганизмов внутри продукта.

Что касается спонжей для нанесения макияжа, то дерматовенерологи рекомендуют менять их как можно чаще и промывать после использования проточной водой с обычным мылом. Хорошим вариантом будет использование одноразовых инструментов.

Натуральные кисти для нанесения макияжа необходимо промывать специальным шампунем, а для синтетических подойдет твёрдое мыло. Многие визажисты используют дезинфекторы – кондиционеры для кистей.

Существуют специальные средства очищения декоративной косметики. Для кремовых продуктов разработаны дезинфицирующие салфетки, с помощью которых можно снять верхний слой, например, помады перед использованием. Для сухих средств (пудра, румяна, тени) в специализированных магазинах профессиональной косметики можно приобрести спреи-дезинфекторы.

Простой способ борьбы с микробами - спиртовой раствор. Хотя бы раз в 3-7 дней протирайте им предметы косметички. Не забывайте прочищать от подсохших и окислившихся остатков средства внутреннюю часть крышки тюбика или отверстие дозатора.

Что касается общих правил бьюти–гигиены, специалисты рекомендуют пользоваться только своей персональной косметикой и не одалживать ее никому, особенно это касается средств для губ. Нужно быть бдительными, когда пробуете декоративную косметику в тестерах - в этом случае лучше захватить с собой спрей-дезинфектор для косметики или попросить его у продавца-консультанта. Ну и последнее золотое правило - прежде чем взять из косметички средство, продезенфицируйте руки спиртовой салфеткой или санитайзером.

Опубликовано: 12 мая 2021 г.