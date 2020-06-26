Как восстановиться после COVID-19

Восстановление лёгких При тяжёлой форме вирусной пневмонии лёгкие теряют до 70% жизненной ёмкости. Есть опасность возникновения фиброза, что можетпривести к дыхательной недостаточности. С помощью методов реабилитации важно исключить или уменьшить формирование фиброза.

При длительно сохраняющемся кашле и одышке на вдохе реабилитационная терапия включает в себя следующее:

Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой хорошо зарекомендовала себя после пневмоний для тренировки мышц грудной клетки, регулярные занятия помогают увеличить объём жизненной ёмкости легких.Надувание воздушных шариков хорошо разрабатывает межреберные мышцы, диафрагму. Полезной и позитивной зарядкой для лёгких может стать пение – так вы тренируете выдох.

Дыхательная гимнастика с помощью побудительного спирометра направлена на удлинение вдоха при одышке. Аппарат можно купить в аптеке. Это пластмассовая колба с шариком внутри и трубка. Человек вдыхает воздух через трубку, при этом создается сопротивление за счёт шарика. Тем самым мы усиливаем работу дыхательных мышц, увеличивая наполнение альвеол воздухом.

Ингаляции через небулайзер с использованием муколитических средств и физраствора (или минеральной воды) помогут справиться с затяжным кашлем.

Физиотерапию можно получать на базе поликлиник, чтобы избежать формирования фиброза легких. Подойдет магнитная и ультразвуковаятерапия, лазер, гидроэлектрофорез, атакже оксибаротерапия - насыщение кислородом под повышенным давлением в барокамере.

Соляная пещера эффективна, поскольку вдыхание большой концентрации соляных паров оказывает противовоспалительный эффект.

Антиоксидантная терапия– это приём витаминов, в частности D, А, Е, а лучше всего – ешьте больше овощей и фруктов.

Отдых в горах или на море– идеальный вариант восстановления для тех, кто перенес пневмонию. Плавание и быстрая ходьба прекрасно развивают дыхательную мускулатуру. Горный воздух разряжен, атмосферное давление в горах более низкое, там лёгкие лучше работают и насыщаются кислородом. На море воздухпрогревается до 25-30 градусов, содержащиеся в воде соль и йод начинают испаряться, их частицы хорошо очищают дыхательные пути от мокроты и расширяют бронхи.

Восстановление обоняния Рецепторы, к которым прикрепляется вирус, находятся и в головном мозге на уровне обонятельного центра. Именно поэтому большинство пациентов теряют вкус и обоняние. Обоняние может не возвращаться к пациентам в течение одного-двух месяцев.

Чтобы восстановить обоняние, можно воспользоваться обонятельным тренингом. Он предполагает вдыхание ароматических веществ 2-8 раз в день. Обычно используют эфирные масла розы, эвкалипта, лимона, гвоздики. Несколько капель двух разных масел наносим на ватные диски и поочередно вдыхаем через нос в течение нескольких минут. Так, регенеративная способность ольфакторных нейронов повышается в ответ на стимуляцию пахучими веществами.

Восстановление ЖКТ Системная воспалительная реакция может затрагивать и другие органы, поэтому к распространеннымсимптомам нередко добавляются расстройства кишечника, диарея. Одно из исследований доказало, что этими симптомами страдают 48,5% больных взрослых.

После выписки из стационара мы рекомендуем соблюдать диету, в которой исключены жареная, копченая и жирная пища. Возможно применение фитопрепаратов с расторопшей для улучшения функций печени.

Учитывая, что вирус может внедряться в организм через эпителий кишечника, у ряда пациентов длительное время сохраняется дискомфорт в животе, нарушение стула и в целом плохое состояние микрофлоры, вызванное также приёмом антибиотиков и других токсичных лекарств. Пациентам показано применение растительных препаратов, улучшающих микробиоту, а также пробиотики (лактобактерии, бифидобактерии) и пребиотики (пищевые волокна). Желательно включить в рацион питания продукты с большим содержанием трудно перевариваемых волокон - лук, цикорий, овсянка, спаржа, бананы, чеснок и т.д.

Опубликовано: 26 июня 2020 г.