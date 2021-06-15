Как укрепить диафрагму?

И коронавирус, и большинство сезонных заболеваний могут дать осложнения на органы дыхания. Как обезопасить себя? То, что мы можем сделать прямо сейчас - позаботиться о своей диафрагме

КУПОЛА ПОД РЕБРАМИ

Диафрагма — мышца, которая имеет форму двойного купола. Она расположена под ребрами и отделяет грудную полость от брюшной. Благодаря своему анатомическому положению диафрагма регулирует позицию ребер и может заметно изменять положение внутренних органов.

Как это выглядит в динамике? Когда вы вдыхаете, диафрагма сокращается и опускается, расширяя грудную клетку. Это рефлекторное движение освобождает пространство для легких, которым надо раздуться и наполниться воздухом. На выдохе диафрагма, наоборот, растягивается, сжимая ребрами легкие, вытесняя из них углекислый газ. Фактически эта мышца работает как насос.

Но это не все. При вдохе сердце, печень, почки, кишечник и другие внутренние органы под давлением диафрагмы слегка смещаются вниз. При выдохе они возвращаются на место. Чем активнее мы дышим, тем больше амплитуда движения органов. Это полезное движение. Оно улучшает циркуляцию крови, а с ней — питание тканей и выведение отходов жизнедеятельности этих органов. Кроме того, помогает съеденным продуктам продвигаться по пищеварительному тракту.

ЛЕГКИЕ И ПАНДЕМИЯ

При поражении организма любой респираторной вирусной инфекцией первый удар принимают на себя дыхательные пути. Часто сразу возникает кашель, поверхностный или глубокий. Распространенное осложнение респираторных вирусов — бронхит и пневмония. А любое воспаление нижних дыхательных путей может перекинуться на диафрагму. Порой при компьютерной томографии воспаления легких фиксируется и воспаления мышечных клеток диафрагмы.

Очевидно, что крепкая и здоровая диафрагма легче переносит поражение тканей вокруг и быстрее восстанавливается. Так, при поражении легких при Covide-19 и для восстановления после него назначают дыхательные упражнения. Конечно, во время заболевания их подбирают, исходя из картины поражения легких. А вот для профилактического укрепления можно заниматься общепризнанными диафрагмальными гимнастиками.

ЧТО ГУБИТ ДИАФРАГМУ?

Образ жизни

Для главной дыхательной мышцы губителен малоподвижный образ жизни. А все потому, что этот орган эволюционно рассчитан на то, что человек постоянно разнообразно напрягается: ходит, бегает, лазает, прыгает, кричит. Сейчас себя так ведут разве что дети. Поэтому даже у вроде бы здорового согласно анализам и крепкого человека, диафрагма может оказаться слабой и неэластичной. Нормальный диапазон смещения диафрагмы —12–15 см для взрослого человека. При сидячем образе жизни он уменьшается вдвое - до 6-7! “У человека, который не занимается дыхательными практиками, дыхание обычно нарушено, — говорит фитнес-инструктор, мастер-тренер направления групповых программ Анастасия Юркова. - Чаще всего преобладает дыхание животом или верхней частью грудной клетки, тогда диафрагма работает неэффективно”.

Часто нарушение нормального анатомического дыхания с правильной работой диафрагмы связано с нарушениями осанки. Так, например, человек с сутулой спиной, из-за неправильного положения грудной клетки дышит в основном животом.

Состояние шеи

Часто причиной нарушения работы диафрагмы становятся местные нарушения в шейном отделе позвоночника. Дело в том, что диафрагма управляется нервом, который выходит из шейного отдела позвоночника. Соответственно, если в шее есть зажимы и иные дисфункции, полный ход диафрагмы нарушается. Известно, что неврологическое нарушение работы диафрагмы может уменьшить жизненную емкость легких на 20–25 %.

Плохая осанка

Сидение за рабочим столом в скрюченной позе — частая причина того, что в диафрагме возникает хронический спазм. Она будто «запирается» в одном положении и не может сокращаться и растягиваться на полную амплитуду. Дыхание становится неполноценным, скованным. Могут даже спазмироваться и ближайшие мышцы — межреберные, брюшного пресса.

Зажатость и спазм диафрагмы порой провоцируют внезапное учащение пульса, скачки давления, боли в ребрах и подреберье, пульсацию в солнечном сплетении, ощущение удушья и даже панические атаки.

А вот ходьба, велосипед и аналогичные занятия фитнесом для этой мышцы, наоборот, полезны. «Любая умеренная нагрузка не может быть вредна для естественного анатомического дыхания, — объясняет Анастасия Юркова. — Именно активная жизнь как раз и предполагает нормальную работу диафрагмы. Правда, для того чтобы научиться правильно и эффективно дышать, недостаточно классического фитнеса. Необходимы специальные дыхательные упражнения».

УКРЕПЛЯЕМ ДИАФРАГМУ

Что делать, чтобы ее укрепить? Очень хороши занятия по таким фитнес-направлениям, как йога, пилатес, тай-чи и цигун. Для них не обязательно ходить в фитнес-клуб — достаточно профессионально составленного онлайн-курса. “В фитнесе для работы с дыханием используются в йогических пранаямах и в системе пилатес, - объясняет Анастасия Юркова. “Работа с диафрагмой происходит благодаря практике осознанного дыхания. Во время таких практик мы учимся «направлять» дыхание в определённые зоны тела, развивая гибкость и эластичность диафрагмы”.

РАЗВИВАЕМ ДИАФРАГМУ ДОМА

1 вариант, начальный. Примите удобное положение сидя, например, на полу со скрещенными ногами. Положите руки на область нижних ребер. Делая вдох, направляйте дыхание так, будто хотите раздвинуть ребрами ладони в стороны. На выдохе ощутите, как под ладонями ребра снова “стягиваются” вовнутрь. Повторите 5 раз.

2 вариант, для продолжающих. Повторите упражнение, но уже в положении лежа на спине.

Следующие варианты можно пробовать, когда вы успешно освоите направленное дыхание сидя и лежа.

3 вариант, усложненный. Примите положение стоя. Теперь начните наклоняться вбок. При этом старайтесь направлять ваше дыхание в область правого или левого бедра. Следите за дыханием все время выполнения упражнения. Сделайте 3 подхода.

4 вариант, продвинутый. Примите позу кошки - встаньте на четвереньки, округлите спину вверх. Пробуйте направлять дыхание в область лопаток и к нижней часть позвоночника. Выполняйте упражнение 5 минут, затем передохните и сделайте еще один подход. Если сможете повторить еще один раз - отлично.

5 вариант, финальный: Попробуйте направленно дышать в сложных положения. Например, в упражнении скручивание, когда мышцы живота находятся в напряжении. Делайте это упражнение в качестве завершающего вашей обычной тренировке.

Что наносит диафрагме скрытый вред?

Стресс. Во время стресса диафрагма напряжена, может даже дрожать или трястись от напряжения. Кстати, она контактирует с областью стресса под названием перикард. Поэтому спазм диафрагмы может влиять и на работу сердца.

Главная ошибка во время работы сидя

Когда человек чрезмерно сосредоточен на работе, он склонен неосознанно затаивать дыхание. В этом состоянии диафрагма застывает на месте. Неподвижность снижет ее эластичность, превращая в жесткую пластину. Поэтому после сосредоточенного напряжения обязательно надо сделать дыхательное упражнение.

Опубликовано: 29 июня 2021 г.