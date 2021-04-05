Как сохранять спокойствие в самые трудные моменты?

В последнее время количество стресса в жизни растет неумолимо. Мы нервничаем на работе, беспокоимся о близких...

БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ

Один из лучших способов борьбы с негативными последствиями нервной работы — физические упражнения. Во время фитнеса в мозгу вырабатываются нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение и уменьшают содержание в крови гормона стресса — кортизола. Всего одна утренняя тренировка может снять чувство беспокойство и поднять настроение на весь день.

Если не знаете, на какую тренировку обратить внимание, отдайте предпочтение аэробным нагрузкам и воркаутам на выносливость. Например, прекрасно подойдет длительная быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание. Для людей старше 65 - занятия для поддержания мышечного корсета и растяжки типа йоги и цигуна. Отнеситесь к тренировкам ответственно — если решили тренироваться два раза в неделю, следуйте этому правилу.

ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВЫ, ЕСЛИ РАБОТАЕТЕ СИДЯ

В книге «Exercised” исследователь Дэниэл Либерман изучал быт охотников-собирателей в Африке и Латинской Америке, которые проводили сидя порядка 8 часов в день. Это данные были получены при помощи акселерометров, которые в порядке эксперимента должны были носить члены племени. Однако никаких последствий типа лишнего веса или депрессивных настроений у них замечено не было. Оказалось, что индейцы никогда не сидели на одном месте неподвижно больше 20-30 минут — они постоянно вставали, чтобы поворошить костер, попить воды, подойти к ребенку или поговорить с соплеменником. Даже такие минутные движения включают мышцы и помогают поддерживать физиологическое состояние организма в норме.

Постарайтесь делать 10-минутные перерывы хотя бы через каждые 1,5 часа работы. Пройдитесь, сделайте простую растяжку или приседания — делайте что угодно, только не сидите на стуле.

ГОВОРИТЕ О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ

Стресс имеет тенденцию накапливаться. Часто мы сами способствуем продолжению нежелательной ситуации, когда замалчиваем свое отношение к ней. Вас давно беспокоит отношения с каким-то членом семьи? Не копите в себе негатив. Как только представится возможность, спокойно и без лишних эмоций поделитесь вашим видением проблемы. Не обвиняйте другого, просто расскажите о том, что вы чувствуете. Даже если ситуация не разрешится быстро, вам станет значительно легче. Учитесь подмечать свои эмоции и ощущения. Особенно в те моменты, когда испытываете волнения. Спрашивайте себя: «Почему я переживаю? В чем источник проблемы? Как я могу ее решить?».

Не вовлекайтесь в негатив. Если кто-то рассказывает о печальной новости, не рвитесь искать подробности трагедии. Старайтесь не поддерживать разговоры, которые вводят вас в состояние уныния. Даже если обстоятельства вынуждают вас поддержать диалог, говорите отвлеченно, не входите эмоционально в чужой конфликт.

ПОПРОБУЙТЕ АРОМАТЕРАПИЮ

Замечали, что один аромат может заставить вас улыбнуться, а другой сразу же побуждает поморщиться и отойти подальше? Разные ароматы активизируют различные участки мозга. По сути, запах — это набор летучих молекул, которые, попадая в обонятельную луковицу, задействуют полушария мозга и затем попадают в лимбическую систему. С древних времен существуют ароматы, которые помогают успокоиться, настроиться на позитивный лад и дарят хорошее настроение. Например, эфирное масло бергамота помогает, когда вы чувствуете психологическую усталость. А запах эфирного масла лимона помогает собраться и почувствовать себя бодрым.

Существуют расслабляющие шариковые стики с миксом масел, которые удобно взять с собой. В их составе — смесь эфирных ингредиентов, помогающее вернуть спокойствие и состояние гармонии. Во время эмоционального напряжения нанесите гель на область шеи, висков, и области носа. Возьмите паузу на 5-10 минут и просто вдыхайте аромат.

НЕ БОЙТЕСЬ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Если вы чувствуете, что ничего из вышеперечисленного не помогает, лучше всего обратиться к психологу. Как точно понять, что это действительно необходимо? Есть три самых часто встречающихся сценария. Например, у вас есть проблема, и вы уже долго не можете ее решить. Вы перепробовали все, но ситуация по-прежнему вызывает дискомфорт, панику или слезы, а длится это уже не один месяц. Еще одна ситуация – вы ведете довольно полноценную, по вашему мнению, жизнь, но все вокруг постепенно теряет краски. Нет новых желаний, старые увлечения не радуют, ощущения, будто зашли в тупик и не знаете, что делать. И третий сценарий: вы пережили крах отношений, смерть близкого, провал важного для вас проекта или другой сильный стресс. Во всех этих случаях нужно идти к психологу.

Опубликовано: 19 апреля 2021 г.