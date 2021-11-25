Как самостоятельно отказаться от вредной привычки

По словам заведующего кафедрой терапии №2 ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России д.м.н. проф. Сергея Канорского, курильщики могут сами попытаться настроить себя на отказ от вредной привычки.

«Тяга к сигарете обычно длится 3-5 минут. Если вам удастся пережить эти несколько минут, значит вы на пути к тому, чтобы не выкурить сигарету. Ваммогутпомочьчетыре D – delay, drink, distract yourself, deep breaths. Подождите не менее 3 минут, желание постепенно пройдет, выпейте воду или сок. Отвлекитесь – отойдите от ситуации и займитесь чем-нибудь другим. Дышите медленно и глубоко, вдыхая через нос и выдыхая через рот», –рассказал профессор Канорский.

По данным Росстата за 2020 год в Российской Федерации 78,5% курильщиков полностью отказались от вредной привычки. 18,9% курят каждый день, 2,6% позволяют себе курить, но не каждый день. Среди курящих:25,9 % в возрасте 35-39 лет, 28,09% в возрасте 40-44 года, 27,81% в возрасте 45-49 лет [1].

«Никотиновая зависимость–заболевание, требующее лечения. Зависимость состоит из двух компонентов: физической и психологической. Согласно критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения, табачная зависимость включена в раздел 18 «Психические и поведенческие расстройства», вызванные потреблением табака и имеет код заболевания F17. Предполагается, что каждый лечащий врач должен быть вовлечен в процесс оказания помощи лицам, потребляющим табак и предоставлять рекомендации по прекращению потребления и необходимую информацию о медицинской помощи, которая может быть оказана», – подчеркнул Сергей Канорский.

Как отметил профессор, существуют различные убеждения, которые препятствуют отказу от курения, и важно попытаться выявить их, предложить совет или поддержку для решения этих проблем. Многие считают, что после прекращения курения произойдет резкий набор веса.Но если пациент будет физически активнее, скорректирует свое питание, набора веса не произойдёт.

Профессор Канорский коснулся и темы никотинзаместительной терапии. Специалист рассказал, что подобная терапия устраняет тягу к курению, но у нее есть побочные эффекты.

«Известные препараты (спреи, таблетки, пластыри, жевательная резинка) вызывают бессонницу, головную боль, сухость во рту, раздражение слизистой оболочки, депрессию или возбуждение и т.д. К тому же, если пациент не бросает курить после 2-4 недель фармакотерапии, может произойти одно или несколько из следующих событий: неправильное использование лекарств, непереносимые побочные эффекты, стойкие симптомы отмены никотина, несмотря на правильное использование лекарств.В таком случае можно рассмотретьиспользование концепции снижения вреда. Она предполагает, что пациентам, которые неспособны справиться с табачной зависимостью, для снижения негативных последствий табакокурения предлагается переход на продукты с пониженным риском, например. такие, как системы нагревания табака», –добавил профессор.

Врач-кардиолог, ассистент кафедры терапии №2 ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. Федор Коваленко отметил, что врачи, которые должны давать рекомендации пациентам по отказу от курения табака, зачастую сами не обладают полной информацией.

«Опрос врачей терапевтов Москвы в 2020 году показал, что 75% врачей считают одинаково вредным все составляющие элементы курения сигарет. Научные данные, посвященные альтернативным никотинсодержащим продуктам врачам-терапевтам практически не известны. Только 23% врачей считают, что использование альтернативных продуктов, исключающих горение, могут значительно снизить риск заболеваний, связанных с курением», – рассказал Федор Коваленко.

Кардиолог также сообщил, что никотин не является основной причиной связанных с курением заболеваний.В то время как никотин, не являетсябезопасным веществом, при этом не отвечает напрямую за развитие рака, болезни легких и сердца, которые ежегодно уносят жизни людей. Не никотин, а другие химические вещества (которых более 7000), которые содержатся в табаке и табачном дыме, возникающем при горении табака, непосредственно вызывают заболевания и смерть [2].

Литература

https://news.ru/russia/analitiki-v-2020-godu-ne-kurili-ili-otkazalis-ot-sigaret-78-rossiyan/ https://www.fda.gov/files/about%20fda/published/2018-2020-Strategic-Priorities.pdf

Опубликовано: 26 ноября 2021 г.