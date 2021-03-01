Как привести себя в порядок после зимы?

Похудеть без стресса для организма и так, чтобы лишние килограммы больше не возвращались можно благодаря концепции рациона биохимика Артура Мана и гастроэнтеролога Габриэля Лутера

1. Позвольте отдохнуть своей пищеварительной системе

Заметили, что после обеда чувствуете разбитость, а ужин неприятно тяготит желудок? Вполне возможно, что вы перегружаете ЖКТ. Когда в организм регулярно попадает жирная пища и алкоголь, повышается уровень сахара в крови, лишнее напряжение испытывает печень, происходит дисбаланс в микрофлоре кишечника. Почки, печень и кишки работают как бы в две смены и все равно не справляются с нагрузкой. Но это не значит, что нужно резко ограничить рацион. Достаточно выбирать блюда, которые легче перевариваются.

Ставка на цельные натуральные продукты

Замороженные готовые блюда, обеды из кулинарии и другие полуфабрикаты богаты промышленным жиром плохого качества, сахаром и солью просто для того, чтобы дольше храниться, не теряя привлекательного вида. Всего 2 трапезы в неделю, составленные из таких продуктов, способны простимулировать задержку воды в организме и нарушить состояние микрофлоры. Поэтому выбирайте цельные продукты: овощи, фрукты, крупы, рыбу, мясо.

Принцип упрощения

Желая “оздоровить” свой рацион, многие решают насытить его сразу несколькими полезными элементами. Например, на обед котлета из говядины и рыба или одновременно красное мясо и курица, которая осталась со вчерашнего дня. Логика состоит в том, что такое разнообразие в тарелке может помочь наестся “правильными” белками и избежать десерта. На самом деле, традиционная последовательность “первое, второе и десерт”, оптимальна для нашей пищеварительной системе. Лучше всего съесть такой набор блюд, чем перенасыщенное белками основное блюдо. Например, салат или суп, а после стейк из рыбы или птицы и горький шоколад с орехами на сладкое. «Такую комбинацию организм хорошо принимает и быстро усваивает”, - говорит биохимик Артур Ман.

Готовить, но деликатно

Правильное приготовление еды улучшает усвояемость многих продуктов, особенно овощей. Если после порции салата вы чувствуете вздутие, попробуйте потушить овощи на небольшом огне или приготовить их в пароварке. Приготовленные в другом температурном режиме, волокна овощей, которые в сыром виде могут вызывать вздутие или воспаление, быстро разрушаются. В идеале лучше всего тушить или готовить на пару. Таким образом сохраняются все полезные микронутриенты продукта, а вредные токсичные вещества, которые могут появиться во время жарки, просто не синтезируются.

Не забывать жевать

Кажется, чего проще! Но из-за стресса и большого объема работы мы часто глотаем пищу, не затрудняясь хорошенько поработать зубами. “Медленно и спокойно пережевывая пищу, вы упрощаете процесс ее переваривания. Тут нет никакого секрета - просто маленькие кусочки пищи, смоченные слюной, быстрее распадаются на молекулы в желудке. Кроме того, чем тщательнее пережевывать пищу, тем быстрее приходит чувство насыщения”, - объясняет гастроэнтеролог Габриэль Лутер.

2. Установите правильный тайминг

Затянутые поздние ужины, смещенные по времени завтраки и обеды, перекусы тогда, когда захочется... Часто у нас нет никакой вразумительной стратегии питания. Такой подход к еде диетологи окрестили “пищеварительным джетлагом”. Мы едим, когда нужно не есть и наоборот. Из-за того, что нет четкого графика приемов пищи, изменяется гормональная секреция в организме и излишки пищи прямиком откладываются в проблемных местах.

3 приема пищи в день

Почему нужно есть по расписанию? “Во время каждого приема пищи запускается интенсивная работа пищеварительной системы. Съели пару печений через час после обеда? ЖКТ включается по-новой. И если вы привыкли перекусывать в течение дня, то этот процесс останавливается только ночью. В результате - набор веса, потому что для эффективного сжигания калорий пищеварительная система не должна всё время перерабатывать постоянно поступающую пищу”, - говорит Габриэль Тутер. Если удержаться от перекуса очень трудно, отдавайте предпочтение овощам и орехам, например, 5-10 миндальных орехов или горстка томатов черри могут быстро утолить голод.

Фиксированные часы

Постоянно изменяемое время завтрака, обеда или ужина мешает правильному функционированию ЖКТ, гормонов и пищеварительных ферментов. Когда мы едим в определенное время каждый день, вырабатывается привычка. Желудок “ожидает” насыщения, и еда переваривается быстрее.

Более ранний ужин

В идеале не позже 20:30 или хотя бы за 2 часа до сна. “Чтобы похудеть, нам необходимо ощущение “пустого желудка” ночью. Оно помогает поддерживать хорошее состояние слизистых кишечника, что уменьшает возможные воспалительные процессы. Начинает перерабатываться всё, что отложено на “черный день” в области бедер и живота. Прекращается секреция инсулина, что дает организму сигнал “сжигать”, а не “накапливать”.

3. Очистите пищеварительный тракт

Если вы привыкли к обильному питанию, то будьте готовы к тому, что не до конца переваренная еда может задерживаться в ЖКТ. Это часто сопровождается накоплением жидкости в организме. Правильное регулирование этого процесса способно помочь попрощаться с 1-2 килограммами всего за пару дней.

Выбирайте правильные овощи

Разные виды лука, чеснок, укроп и сельдерей способны ускорить продвижение еды , а заодно обогатить микробиоту дружественными бактериями. Калий, который содержится в этих овощах, постепенно выводит лишнюю воду.

Без соли

Фастфуд, колбаса, маринады, кетчупы и маринованные блюда содержат огромное количество добавленной соли, которая удерживает лишнюю воду. Эти продукты стоит минимизировать. Для улучшения вкуса блюд экспериментируйте со специями.

Водный режим

Согласно последним рекомендациям диетологов, в идеале необходимо пить 1,5 литра воды в день, куда также входит также вся жидкая пища - супы, чаи и компоты. А чистую воду лучше всего пить перед едой и небольшими глотками во время еды. Чтобы помочь организму избавиться от лишней жидкости, попробуйте раз в 2-3 дня покупать себе бутылочку минеральной воды, обогащенной магнием.

4. Запустите процесс жиросжигания

“Чтобы быстро сжечь жировые излишки, недостаточно уменьшить только калораж вашего рациона, - говорит диетолог Марк Борнс. - Самый заметный эффект дает изменение пропорций нутриентов, которые чаще всего встречаются на вашей тарелке”. Как же это сделать?

Правило недели

Изменения в питании даются трудно. Поэтому важно начинать с простых шагов, которые сразу повлекут за собой очевидный результат. Попробуйте отказаться на неделю от промышленных сладостей, хлеба и картофеля. Если хочется сладкого, выбирайте 2-3 квадратика качественного шоколада. Если очень хочется углеводов, сделайте пюре из нута или отрежьте себе кусочек домашнего хлеба на гречневой или ржаной муке. Вы получите сразу два бонуса. Первый - почувствуете, что освободилось много энергии. Второй - поймете, что вполне можете жить без привычных продуктов и чувствовать себя хорошо.

Легкие протеины

Если вы худеете, для полноценной жизни организму нужен белок. Правда, он должен быть нежирным. В европейской диетологии есть понятие “легкие протеины”. Речь идет о белках животного происхождения, которые быстро усваиваются, хорошо насыщают, но не перегружают меню лишними калориями. К ним относятся, например, говяжий фарш не больше 5% жирности, филе миньон свиной вырезки, рамп стейк, фермерская птица, белая домашняя ветчина. Из рыбы обратите внимание на скумбрию, сардины и лосось.

Жир на завтрак

Хотите съесть что-то вредное? Лучше всего сделать это на завтрак. Например, кусочек торта. Но позволять себе такие “срывы” можно не чаще 1 раза в 2 недели. В остальное время завтракать можно продуктами с большим процентом жира, но он должен быть полезным. Например, тарталетка с авокадо, омлет с сыром и оливковым маслом, йогурт из цельного молока и кусочек фермерского сыра.

5 . Позаботьтесь о кишечных микробах

Полуфабрикаты, обилие углеводов и промышленного жира в рационе чревато не только лишними килограммами. Наша пища влияет на бактерии, которые населяют наш кишечник. Некачественная пища уменьшает количество полезных бактерий. А это повышает риск метаболических заболеваний, влияет на настроение и самочувствие человека.

Растительные масла

“Вырастить” хорошие кишечные бактерий помогают растительные масла. Особенно масло грецких орехов, льна и рапса. Ложки в день, например, в качестве заправки для салата, будет достаточно.

Ферментированные продукты

Любимое лакомство для кишечных бактерий. И речь не только о квашеной капусте, соленых огурцах и моченых яблоках. Свежая капуста всех видов, лук и грибы обладают способностью создавать ферменты в нашем желудке. Именно поэтому салаты из капусты - самое часто встречаемое блюдо в клиниках по снижению веса.

Меню на неделю

Понедельник

Завтрак

Чай или кофе

Половина авокадо, сбрызнутого лимонным соком

40 г хлеба на ржаной муке

Обед

Салат из брюссельской капусты и сыра фета

300 г палтуса с базиликом, приготовленного в духовке

Ужин

Салат из свежей моркови и капусты, приправленный оливковым маслом

Порция утки, запеченной с яблоками

Зеленый чай

Вторник

Завтрак

Чай или кофе

Половина авокадо, сбрызнутого лимонным соком

2 крекера

Обед

Брокколи с сыром, приготовленные в духовке

Стейк лосося с томатами и пюре из нута

Ужин

Овощной салат

Запечённые баклажаны с сыром, чесноком и укропом

Среда

Завтрак

Чай или кофе

Греческий йогурт

Яблоко

Яйцо пашот

Обед

Куриный эскалоп с тушеным кабачком

Томаты, приправленные базиликом и льняным маслом

Ужин

Порция ризотто с морепродуктами

Кусочек фермерского сыра

Четверг

Завтрак

Чай или кофе

60 г фермерского сыра

Яйцо пашот

Кусок домашнего цельнозернового хлеба

Обед

Скумбрия, запеченная с лимоном

Салат из капусты и сладкого перца, заправленный ореховым маслом

Ужин

Рататуй из овощей

5 крупных сардин

Пятница

Завтрак

Чаи или кофе

1 грейпфрут

Греческий йогурт

Обед

Грибы, тушеные с зеленью

Стейк из тунца с розмарином

Ужин

Пюре из тыквы

Креветки, обжаренные с чесноком и базиликом

Суббота

Завтрак

Кофе или чай

Апельсин

Небольшой кусок шарлотки

Обед

Порция салата “Цезарь” домашнего приготовления

Томат, приправленный базиликом

Ужин

Утиные бедра с соусом из клюквы

Порция кускуса

Воскресенье

Завтрак

Кофе или чай

Небольшой кусок шарлотки

Болгарский йогурт

Обед

Порция скумбрии, запеченной в томатном соусе

Порция квашеной капусты

Ужин

Тушеная фасоль с паприкой

Куриный стейк

Салат из лука и томатов

Опубликовано: 22 марта 2021 г.