Как помочь организму восстановиться после болезни?

Вы переболели и чувствуете себя как выжатый лимон. Что делать?

Как только в наше тело попадает вирус, все силы мобилизуются для того, чтобы как можно быстрее уменьшить количество вредоносных микроорганизмов. Именно поэтому, когда мы начинаем выздоравливать, часто можно ощутить сильную усталость. Это абсолютно закономерно - организм сражался, победил и теперь нуждается в восстановлении. Чтобы этот процесс прошел легче:

Пейте больше минеральной воды

Вирусные заболевания, простуды, не говоря уже о коронавирусе, могут серьезно ослабить иммунитет, особенно если течение болезни сопровождалось повышением температуры. Такая реакция организма провоцирует сильную дегидратацию. Чтобы восстановить водный баланс в тканях, человеку нужна вода. Но не простая, а обогащенная. В идеале - магнием и минеральными солями. Магний - один из важнейших микроэлементов, который принимает участие в различных ферментативных реакциях, включая выработку энергии, синтез липидов и белков. Не любите воду без вкуса? Делайте лимонады, морсы, пейте кокосовую воду или заваривайте слабый чайный напиток. Внимание: любой вид алкоголя или кофе снижает всасывание минералов в кровь.

Готовьте белковые блюда

Лейкоциты, главные защитники нашей иммунной, состоят из протеинов. То есть, их структура полностью белковая. Во время болезни лейкоциты работали на пределе сил, теперь их нужно “подкормить”. Самый лучший и простой способ - включить в меню блюда, богатые качественным белком. Качественное фермерское мясо, рыба, яйца содержат много протеинов и необходимых для активной жизнедеятельности микроэлементов типа железа. В рацион включайте и костные бульоны. Своими уникальными свойствами это блюдо обязано таким аминокислотам как пролин, глицин и глютамин. Эти вещества являются строительным материалом всех белков.

Восполните витаминные пробелы

Железо, цинк, магний, кальций, витамины группы B и витамин D - именно этих элементов начинает резко не хватать, если вы недавно переболели. Сегодня многие врачи делают особый акцент на включение в пост-болезненный период витамина D, который регулирует практически все обменные процессы в нашем организме. Не забывайте включать рацион лук и киви - это лучшие варианты для восполнения витамина С.

Позаботьтесь о своей микробиоте

Во время лечения вы принимали антибиотики или препараты интерферонового ряда? К сожалению, именно такое лечение является частой причиной возникновения дисбактериоза кишечника. На ее восстановление нужно заложить не меньше нескольких недель. Ешьте ферментированные блюда. К ним относятся айран, фермерские сыры, квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры. В них содержатся пребиотики и пробиотики, которые обогащают микрофлору кишечника и благотворно влияют на все этапы пищеварения. Еще один вариант посильной помощи кишечнику - биологически активные добавки к пище с комплексами бифидо- и лактобактерий. Эти молочнокислые микроорганизмы восстановят нарушенный баланс микрофлоры, и простимулируют иммунологические функции слизистой оболочки пищеварительного тракта. Молочнокислые микроорганизмы восстанавливают нарушенный баланс микрофлоры, целостность эпителиальных клеточных образований и стимулируют иммунологические функции слизистой оболочки пищеварительного тракта. Это одно из лучших решений, особенно, если вы питаетесь несбалансированно и часто испытываете стрессы.

Возобновите физическую активность

По прошествии 10 дней после последних симптомов нужно начинать снова включать спорт в свою жизнь. Речь не идет о сильных нагрузках в спортзале, а всего лишь о небольших физических активностях. Например, зарядке в проветренной комнате, прогулке в парке быстрым темпом, йоге. Чем больше мы двигаемся, тем чаще чувствуем себя энергичными. А это уже огромный шаг к полному выздоровлению.

Опубликовано: 10 февраля 2021 г.