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КАК ПОДОБРАТЬ МАСКУ

Как подобрать маску для разного типа кожи
Опубликовано: 20 марта 2019 г.

Проблема: жирная кожа в т-зоне

Решение: маска на основе угля или с салициловой кислотой  для будет хороша для мест, где наблюдается скопление черных точек. Этот состав помогает растворять субстанцию, закупоривающую поры, и вычищать накопления.

 

Проблема: акне, угри, постакне

Решение:  маски с кислотами (например, гликолевой или молочной) обладают отшелушивающим эффектом. Но одним применением здесь не обойдешься – для результата нужен курс из 8-10 экспозиций.

 

Проблема: заломы вокруг глаз

Решение: гелевые маски для локального применения с ретинолом и гиалуроновой кислотой. Такой состав помогает разглаживать мелкие морщинки и уплотнять деликатную кожу вокруг век.

 

Проблема: сухость кожи

Решение: маски с витамином Е, пантенолом, термальной водой и соевым протеином.

 

Проблема: возрастные изменения

Решение: обратите внимание такие ингредиенты в составе, как диоксид титана, ментиллактат и мочевину.

 

 

 

 

 

Опубликовано: 20 марта 2019 г.

Комментарии

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Последние комментарии

chake [3 часа назад]
очень интересный метод!
sati [4 дня назад]
а еще вариант это витаминизация кожи. Витамины А Е Д так прямо и называются витаминами красоты...
sati [4 дня назад]
очень понравился раздел неожиданный эффект, когда лекрственное средство используют для получения...

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