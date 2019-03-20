Как подобрать маску для разного типа кожи

Проблема: жирная кожа в т-зоне

Решение: маска на основе угля или с салициловой кислотой для будет хороша для мест, где наблюдается скопление черных точек. Этот состав помогает растворять субстанцию, закупоривающую поры, и вычищать накопления.

Проблема: акне, угри, постакне

Решение: маски с кислотами (например, гликолевой или молочной) обладают отшелушивающим эффектом. Но одним применением здесь не обойдешься – для результата нужен курс из 8-10 экспозиций.

Проблема: заломы вокруг глаз

Решение: гелевые маски для локального применения с ретинолом и гиалуроновой кислотой. Такой состав помогает разглаживать мелкие морщинки и уплотнять деликатную кожу вокруг век.

Проблема: сухость кожи

Решение: маски с витамином Е, пантенолом, термальной водой и соевым протеином.

Проблема: возрастные изменения

Решение: обратите внимание такие ингредиенты в составе, как диоксид титана, ментиллактат и мочевину.

Опубликовано: 20 марта 2019 г.