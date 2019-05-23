Как остановить аллергию?

ПОЛЛИНОЗ ИЛИ СЕННАЯ ЛИХОРАДКА ВСТРЕЧАЕТСЯ У 10-15% НАСЕЛЕНИЯ, И ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ВСЕ ВРЕМЯ РАСТЕТ. ТО ЖЕ САМОЕ КАСАЕТСЯ АСТМЫ, ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ И АЛЛЕРГИИ НА ЖИВОТНЫХ. В ЧЕМ ПРИЧИНА И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

Поллиноз

С наступлением весны многие начинают «цвести», но не здоровьем, а пренеприятнейшей сыпью. В комплекте с этой красотой обычно идут насморк, кашель и воспаленные глаза. Это классическая тройка симптомов сезонного аллергического риноконъюнктивита. Еще 150 лет назад про это заболевание почти никто не знал. Когда английский врач Джон Босток обнаружил у себя непонятную аллергическую реакцию на пыльцу растений., он стал искать пациентов с соответствующими проявлениями. Но не тут-то было. Во всей стране нашлось всего 28 больных – смехотворная цифра по нынешним меркам. Что же такого произошло с человечеством, чтобы заболеваемость поллинозом так выросла, а вместе с ним и пищевая и прочие виды аллергии?

Кроме того, участились случаи гипертрофированной реакции иммунной системы на аллерген вплоть до анафилактического шока. В 2018 году весь мир облетела новость о британской 42-летней медсестре, погибшей прямо за столиком кафе из-за обыкновенного йогурта. Причиной оказалась сильнейшая аллергическая реакция на молочный белок. Двумя годами в этом же кафе скончалась другая посетительница; ее «убил» сэндвич с кунжутом. Что же в нашей жизни не так, раз лишить жизни может простое кунжутное семя?

Болезнь чистых рук

Конечно, важную роль играют гены, которые определяют уязвимость человека к пыльце и особенно к пищевым аллергенам. Ученым из Центра молекулярной медицины им. Макса Дельбрюка в Берлине даже удалось выявить пять генетических локусов риска пищевой аллергии, при этом 4 из них были также связаны с другими аллергическими и хроническими воспалительными заболеваниями (в том числе аутоиммунными), такими как болезнь Крона и псориаз.

Однако было бы неправильно объяснять эпидемию аллергии, захватившую мир одной лишь плохой наследственностью. В конце концов с этими генами люди жили и раньше, а практически поголовно страдать от цветущей березы начали только сейчас. Это указывает на то, что ключевым фактором развития аллергии все-таки является среда, в которой растет и живет человек. Казалось бы, люди постарались по максимуму оградить себя и своих детей от потенциального воздействия аллергенов, а заодно и бактерий, вычищая до стерильности квартиру, избегая поездок на природу и контактов с животными. Но это привело лишь к обратному эффекту. Число аллергиков в странах с высоким уровнем санитарии только выросло – в отличие от "антисанитарных" стран. Это заставило ученых по-новому взглянуть на природу аллергии и пересмотреть рекомендации по образу жизни.

Ошибочка вышла

Сейчас уже доказано, что нашему иммунитету необходимо время от времени сталкиваться с бактериями и вирусами, иначе в отсутствие оных организм начнет вставать в боевую стойку при встрече даже с относительно безобидными раздражителями. Помимо «тренировочной платформы», микробы, хорошие и разные, нужны нам, чтобы создать благоприятную микрофлору кишечника. Ведь от нашего «внутреннего мира» зависит то, насколько эффективно иммунная система будет сражаться с настоящими врагами и не перепутает ли безопасные раздражители с опасными. У индивидуумов с нарушенной микробиотой подобные ошибки происходят намного чаще – отсюда и аллергия.

Первый «подарочный пакет» бактерий человек получает от матери во время путешествия по родовым путям. Медики установили, что при естественном рождении у ребенка лучше развивается кишечная микробиота и соответственно иммунная система организма.

У детей, рожденных естественным путем, снижен риск развития аллергии, инфекционных и хронических заболеваний по сравнению с «кесарятами».

Мамин Бифидок



Второй важный этап в заселении кишечника «хорошими» микробами - грудное вскармливание. По данным ученых из Медицинского колледжа Бейлор, в материнском молоке в изобилии содержится Bifidobacterium - бактерия, которая является одной из самых полезных и наиболее используемых в различных пробиотических средствах. Однако, помимо «добропорядочных» микроорганизмов мама передает малышу и «хулиганов» - стафилококки, энтерококки и стрептококки. Хотя они присутствуют в молоке в совсем небольшом количестве, этого бывает достаточно, чтобы «завести» и потренировать иммунную систему малыша.

В результате такой «тренировки» у ребенка вырабатываются защитные антитела, и он становится менее подвержен респираторным, кишечным, аллергическим и прочим заболеваниям. Канадские педиатры Териза То и Шэрон Делл обнаружили, что при грудном вскармливании в течение первых 4 месяцев жизни риск развития наследственной аллергии у малышей уменьшается более чем на 40%.

Деревенские против городских

Дальнейшее развитие первичного, полученного от мамы «кишечного иммунитета», напрямую зависит от контактов с внешним миром. Очень важно, чтобы человек с раннего детства, когда происходит основное становление иммунитета, находился в разнообразной, с точки зрения бактерий, среде. Ребенка стоит как можно чаще вывозить в парки и за город, поощрять его возню в земле и общение с животными. Обычно родители боятся этого больше всего – еще бы, ведь «грязь, антисанитария и вообще, бог знает, что он подцепит». Но в этом как раз и весь смысл: чтобы иммунитет ребенка правильно развивался, ему надо периодически «что-то» цеплять и с этим «чем-то» учиться уживаться.

Сразу в нескольких исследованиях было показано, что дети, выросшие среди пыли и шерсти в деревне или в квартире с домашними питомцами, реже страдают аллергическими заболеваниями.

В тесноте, да не в обиде

Не менее важно для формирования нормального иммунитета и предотвращения аллергических заболеваний, чтобы ребенок общался с другими членами социума. Это отличная возможность обменяться «хорошими» бактериями и потренировать защитные силы организма на «плохих».

Профессор эпидемиологии из больницы Святого Георгия еще 30 лет назад установил, что чем больше братьев-сестер и прочих родственников окружает малыша, тем меньше у него шансов в будущем страдать от аллергического ринита. Практика показывает, что аллергия на пыльцу растений чаще всего возникает у «тепличных» и, как правило, единственных детей в семье, которые, к тому же, не посещают сад и детские площадки.

Скажи «нет» посудомойке

Поэтому микробы - это не всегда плохо. Плохо другое – полностью ограничивать контакт с ними. Это только увеличит риск аллергии. К примеру, было установлено, что дети, живущие в домах, где посуда отмывается в посудомоечной машине до кристальной чистоты, более подвержены экземе, чем их сверстки, кушающие с вручную помытых тарелок.

Именно поэтому многие американские и европейские аллергологи не советуют дезинфицировать и «стерилизовать» территорию, на которой проживает малыш. К сожалению, эта простая рекомендация идет вразрез с нашими традициями бесконечного кипячения, глажки и стерилизации бутылочек, которые бережно передаются женщинами из поколения в поколение.

Между тем, давно доказано, что избыточное применение антисептиков может привести к тому, что на коже и слизистых ребенка поселятся не стандартные безобидные микробы, а злостные бактерии, которые способны спровоцировать аллергическую реакцию. Даже упавшие на пол «пустышки» и те достаточно просто помыть, считают ученые. Более того, как недавно выяснили сотрудники Системы здравоохранения Генри Форда, мама или папа могут даже облизнуть соску, если не страдают серьезными инфекционными заболеваниями. Это только во благо! Результаты проведённого исследования показали, что у детей, чьи родители периодически облизывали пустышку, был ниже уровень антител, связанных с развитием аллергии (IgE). Вот что значит обмен «хорошими» бактериями!

Запретить нельзя разрешить



Нормальная микробиота кишечника является ключевым звеном для предотвращения пищевой аллергии. Другой важный фактор, неразрывно с ним связанный, - это своевременное введение прикорма. Долгое время считалось, что маленьким детям следует избегать употребления потенциальных продуктов-аллергенов в пище. Сейчас уже понятно, что эти рекомендации были не только неправильными, но и, возможно, сыграли свою печальную роль в современной ситуации с пищевой аллергией.

Профессор Гидеон Лак из Королевского колледжа в Лондоне, изучая распространенность у детей аллергических реакций на разные продукты, обнаружил удивительную тенденцию. Среди тех, кому в раннем возрасте запрещали употреблять арахис, соответствующая аллергия развилась в 17% случаев, а у детей, освобожденных от подобных ограничений, только в 3%. В связи с новыми появляющимися научными данными представляется целесообразным не откладывать знакомство малыша с аллергопродуктами. Если говорить конкретно об арахисе, то пару лет назад сотрудники Национального института аллергии США дали рекомендацию вводить арахисовую продукцию в рацион ребенка уже в течение первого года жизни. Проведённое учеными исследование показало, что у детей, которые с младенчества потребляли арахисовые продукты, шанс «заработать» аллергию на арахис был на 80% меньше, чем у всех остальных.

Отряд «Омега» против аллергии

В идеале начинать «приучать» ребенка к разным продуктам лучше всего уже в утробе матери. В 2013 году в JAMA Pediatrics вышла публикация, которая буквально с ног на голову перевернула представления американских врачей о питании женщины во время беременности. Ведь как думали раньше: чем строже диета будущей мамы, тем ниже риск аллергии у ребёнка. А вышло все наоборот: в статье сообщалось о том, что малыши, чьи мамы, находясь в интересном положении, употребляли орехи, реже в последствии «выдавали» на них аллергическую реакцию.

Аналогичные результаты были получены в отношении рыбы. Выяснилось, что беременным и кормящим женщинам буквально показаны омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в морских деликатесах, в качестве профилактики экземы и других аллергических реакций у малыша. По-видимому, попадание белков пищи через плаценту или с материнским молоком в организм ребенка носит ознакомительный характер и помогает развить правильную реакцию на еду. Поэтому питание женщины в этот ответственный период должно быть полноценным и разнообразным. Более того, даже если у ребенка в будущем все же разовьётся аллергия на определенный продукт, не стоит впадать в панику и сужать его рацион до сушек и воды.

Мы – за разнообразие!

«Дети с аллергией на один сорт рыбы в виде FPIES (это тяжелая желудочно-кишечная форма аллергии) в 75% переносили другие сорта рыбы. Некоторые из детей перестали реагировать на «причинную» рыбу после длительного употребления альтернативных сортов. Часто мы исключаем родственные продукты напрасно. Не спешите исключать говядину при аллергии на молоко и мясо птицы при аллергии на яйца», - советует в своем блоге аллерголог-иммунолог Ольга Александровна Жоголева.

То же самое касается диетических рекомендаций при поллинозе, хотя для него и свойственна так называемая «перекрестная аллергия». Это аллергическая реакция, которая возникает в результате повышенной чувствительности к аллергенам, сходным по строению. «Определенные молекулы-аллергены в составе пыльцы очень похожи с молекулами некоторых овощей и фруктов, зелени, орехов, иногда - специй. Бывает, что употребление этих овощей, фруктов, орехов вызывает неприятные симптомы - зуд во рту, першение в горле, реже - симптомы ринита. Однако, не стоит исключать из рациона еду из перечня перекрёстных аллергенов с дыхательными (яблоко при аллергии на березу, например), если они не вызывают симптомы. Питайтесь разнообразно!», - рекомендует Ольга Александровна.

И еще раз о бактериях

Важно понимать, что питаться разнообразно не значит переедать. Систематическое переедание только провоцирует аллергические реакции. Избыточный вес вкупе с малоподвижным образом жизни, а обычно одно вытекает из другого, служат серьезными факторами риска развития астмы и экземы.

Для нормального функционирования иммунной системы необходимы регулярные физические нагрузки и здоровое питание, способствующее обогащению кишечной микробиоты. Лучше всего для этой цели подойдут фрукты, овощи и продукты, богатые омега-3 и омега-6 жирными кислотами. Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что употребление этих кислот понижает риск астмы или ринита у подростков. А у тех, кто уже страдает этими аллергическими заболеваниями, сглаживается симптоматика по мере взросления.

Одним из любопытных направлений в аллерготерапии считается лечение пробиотиками. Тот факт, что люди, страдающие тяжелой аллергией, имеют значительно менее разнообразную микрофлору кишечника, говорит о том, что данная методика может оказаться очень перспективной. Сейчас исследователи работают над созданием персонализированной пробиотической терапии, но это может занять время. А пока мы ждем, наша с вами основная задача не сгубить хорошие бактерии, которые у нас уже есть, то есть правильно питаться и не увлекаться антибиотиками. В одном из новейших исследований была установлена связь между ростом назначений антибиотиков среди детей младшего возраста и развитием пищевой аллергии у них в будущем.

На настоящий момент одним из наиболее эффективных методов терапия поллиноза и бронхиальной астмы является аллерген-специфическая иммунотерапия. Она заключается во введении в организм пациента в возрастающих дозах того аллергена, который является причиной заболевания (пыльца растений, клещи домашней пыли). Только вдумайтесь, ведь эта тактика по сути копирует естественное становление иммунитета у здорового ребенка, которого не запихнули под «стерильный колпак», не ограничили в общении с животными и растениями, а позволили познавать мир со всеми его безобидными «недостатками».