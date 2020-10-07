Как не залечить ребёнка

Почему дети становятся «часто болеющими» и как правильно лечить детские простуды – разбираем типичные ошибки и выстраиваем правильный алгоритм действий

В детстве я очень много болела. Причиной тому был и суровый сибирский климат, и, возможно, особенности моего организма. Мы с мамой часто ходили в поликлинику, и однажды на моей амбулаторной карте появилась треугольная печать с аббревиатурой «ЧДБ». Уже тогда я мечтала стать врачом, поэтому попросила у доктора разъяснения. Оказалось, ЧДБ – это часто длительно болеющий ребенок, подлежащий диспансерному наблюдению. Сегодня говорят ЧБД - часто болеющие дети. То есть дети с частыми ОРВИ, причина которых кроется в определенных отклонениях в работе защитных систем организма без их органического поражения. Причем понятие ЧБД встречается и в мировой педиатрии – «FIC - Frequently ill children».

Кто становится ЧБД?

До 5 лет у ребенка происходит формирование иммунной системы. Поэтому 1-3 легко протекающих вирусных инфекций в год являются нормой - так организм знакомится с микробиомом окружающей среды и становится более резистентным к внешним условиям.

Но на деле происходит всё иначе: ребенок заболевает, и его начинают усиленно лечить - в лучшем случае врачи, чаще - начитанные и обеспокоенные мамы. Лечение ребёнка с ОРВИ часто превращается в «лечение» собственных страхов и тревог, призванное избежать того, чего может и не случиться. Ребенок кашлянул - на тебе препараты от кашля, а то будет бронхит, у него красное горло - давай брызнем антисептик, появились сопли - сразу же используем капли и спреи, иначе будет отит…

В итоге в неокрепший организм ребенка поступает огромное количество препаратов, среди которых и антибиотики, и антибактериальные средства местного действия, и антигистаминные, и противовирусные, и иммуномодулирующие, и многие другие.

Пичканье детей медикаментами варварским способом разрушает природные механизмы защиты молодого организма, не даёт иммунной системе возможность запомнить вирусы и выработать к ним резистентность. В следующий раз без препаратов детский иммунитет не сможет справиться с инфекцией, будут требоваться большие дозы, прием которых не обойдется без побочных эффектов, в первую очередь со стороны кишечника. Порочный круг замыкается, и ребенок болеет снова.

Знакомство с вирусами – это нормально

При адекватной психологической и физиологической поддержке организм ребенка в состоянии самостоятельно побороть инфекцию - это заложено эволюцией и природой.

Насморк, то есть образование слизи в носу - это защитная реакция организма. Кашель - рефлекторная реакция, призванная выводить мокроту, содержащую микроорганизмы. Температура - проявление защитной функции организма в борьбе с вирусами и бактериями. Красное горло - это нормальный процесс становления лимфоидной ткани, в которой формируются клетки иммунной системы - лимфоциты, призванные запоминать, помечать и уничтожать чужеродные частицы, в том числе микроорганизмы. Детский иммунитет – самая мудрая вещь, в него главное не вмешиваться.

Если ребенок заболел…

В первую очередь надо успокоиться. Тревожная мать - кошмар для семьи и ребенка. Не стоит бежать к врачу, если есть насморк, повышенная температура тела, кашель и чихание. Надо ребенка любить, поить, гулять, мыть, правильно кормить и наблюдать. Если при всех перечисленных симптомах малыш спокоен, играет, пьёт, кушает и достаточно активен, хоть и немного капризничает, то нет повода для лечения, просто дайте организму ребенка пройти этот иммунный опыт самостоятельно.

Алгоритм действий

Купание. Существует миф, что больных детей нельзя купать. Это противоречит здравому смыслу. Кожа - самый большой орган в нашем теле, через кожу при потоотделении выводится огромное количество токсинов. Поэтому теплый душ без мыла 1-2 раза в день или когда ребенок вспотел, будет очень кстати.

Прогулки. Большинство мам боятся открыть окно, поэтому дома всегда душно. Ребёнок находится в законсервированной среде с недостаточным содержанием кислорода. Регулярные проветривания комнаты и прогулки на свежем воздухе необходимы ребенку с ОРВИ.

Потребление воды. При интоксикации ребенок не всегда осознаёт, что хочет пить. Следите за тем, сколько жидкости за день он выпил. Необходимые нормы потребления воды - 50 г на 1 кг массы тела. Поить его нужно регулярно, но не стаканами, достаточно 3-4 глотка морса или детской воды. Вода для детей имеет оптимальный набор микроэлементов и очищена от солей тяжёлых металлов.

Питание. Рацион ребёнка должен быть сбалансированным, с достаточным содержанием белков, жиров и углеводов. Если у него плохой аппетит, предлагайте ему то, что он любит. Конечно, мы не говорим о мусорной еде. Если малыш отказывается от пищи, кормить силком не нужно, еще ни один ребенок от голода не умер.

Неспецифическое лечение

В этот период можно давать деткам цинк в возрастных дозировках, витамин D в чуть больших дозах на период болезни, аскорбиновую кислоту в обязательном порядке, поливитаминные комплексы, а также пробиотики или синбиотики.

Жаропонижающие средства нужны только при температуре от 38,5°С при условии, что ребенок плохо ее переносит, имеются фебрильные судороги или отягощенный неврологический анамнез. В остальных случаях температуру сбивают физиологическими методами, например, обтиранием прохладной водой.

В назначении медикаментозных препаратов и антибиотикотерапии есть четкие показания, а ОРВИ в начальной стадии не является таковым. Сегодня мы имеем дело с большим количеством антибиотикорезистентных штаммов бактерий, с которыми в случае серьезной патологии сражаться будет гораздо сложнее.

Не старайтесь залезть к ребенку в нос. Все промывания только удлиняют процесс выздоровления. Если насморк мешает дыханию и беспокоит малыша, на короткий период можно использовать сосудосуживающие капли или спреи. А лучшим решением будет научить детей высмаркиваться. Капли с антибиотиками или с ионами серебра может назначить только врач.

Научите ребёнка полоскать горло отварами шалфея, календулы, ромашки и просто зелёным чаем. Но без фанатизма.

Очень хорошее действие имеет прополис - 3-4 раза в день внутрь из расчета 1 капля на год жизни. При полоскании можно использовать чуть более концентрированный раствор. Мой папа вытащил меня из группы ЧБД именно прополисом, аскорбинкой, травками и другими неспецифическими методами.

Облегчаем насморк

Нос хорошо прочищается бальзамом Караваева при отсутствии аллергических реакций и противопоказаний. Необходимо скатать из ватки турунды, смочить их бальзамом и вставить ребенку в каждую ноздрю на 10 минут, пока он смотрит мультик.

Профилактика ОРВИ

Закаливание, закаливание и еще раз закаливание. Микробиом ребёнка поддерживаем витамином D, препаратами йода, поливитаминными комплексами. Необходима физическая активность, ежедневные прогулки, полноценный сон, оптимальный микроклимат дома. Время от времени проводите диагностику простых гельминтозов: аскаридозов, энтеробиоза, которые у детей встречаются достаточно часто, особенно при наличии домашних животных. Но помните, что не нужно всё стерилизовать вокруг ребенка, дайте его организму сформировать адекватный иммунитет.

Опубликовано: 12 октября 2020 г.