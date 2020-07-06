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Как не заболеть? Действенные лайфхаки.

Именно этот вопрос все чаще приходит на ум в эти дни.  
Опубликовано: 29 июля 2020 г.

Соблюдайте гигиену правильно

Про то, что нужно часто мыть руки, кажется, слышали все. Но личная гигиена на этом не заканчивается. Очень важно проводить влажную уборку с мягкими моющими средствами раз в 5 дней, часто менять полотенца, постельное белье. «Снимайте одежду, в которой выходили в магазин за продуктами на «домашний» вариант. Это мера нужна не столько для комфорта, сколько для общей безопасности: многие вирусологи говорят о том, что материя может сохранять мельчайшие молекулы разных вирусов в течение 6-12 часов», - говорит испанский врач Мариус Жувино.

Постирали вещи – погладьте их, включив функцию паровой обработки. Тоже самое нужно делать с многоразовыми матерчатыми масками для лица после каждого использования.

 РЕЦЕПТ САНИТАЙЗЕРА

С помощью эфирных масел можно сделать натуральный дезинфектор-санитайзер, который в отличие от химических аналогов не сушит кожу и не вредит окружающей среде. Для этого нужно соединить 50 мл воды, 10 мл алкоголя, 30 мл миндального масла и 20 капель эфирных масел: 5 - лаванды, 5 - лимона и 5 - чайного дерева. Хорошо встряхнуть и протирать руки при каждом удобном случае.

Внимательно выбирайте уже готовые блюда

 Приходится готовить дома и завтрак, и обед, и ужин?  Абсолютно естественно устать от постоянного самостоятельного приготовления еды и начать присматриваться к готовым блюдам. Однако будьте внимательны: вся пища из кулинарии или еда в пластиковых контейнерах с надписью «готов к употреблению», как правило, содержат дисахариды, моносахариды и полиолы, которые плохо всасываются в тонком кишечнике. Еще одна опасность кроется в том, что даже на вид  готовый покупной обед с кусочком отбивной и небольшой порцией гарнира, содержит консерванты и жиры, губительные не только для фигуры, но и кишечника. Некачественная пища способна вызвать воспаление в органах ЖКТ, ослабляя защитные способности организма и делая его более восприимчивым к инфекциям.

«Перед покупкой обязательно смотрите состав продукта. Избегайте готовых блюд с целлюлозой и ее производными (E 460-469), разных видов глутамата, усиливающих вкус (Е 620-625), камедью (E 410-446) и  подсластителями (E 950-968)”, - советует диетолог Жули Делорм.

Не забывайте про витамины

Во многих иммунных реакциях участвует витамин С. Кроме того, он является активным антиоксидантом и помогает регулировать окислительно-восстановительный баланс, который нарушается в ходе любого воспаления. Дефицит этого витамина приводит к недостаточности иммунитета и повышенной восприимчивости к инфекциям. Если вы все же простудились или заметили у себя признаки ОРВИ, организм начинает расходовать значительно больше витамина С, чем в здоровом состоянии. Поэтому дополнительный прием добавок с этим витамином способствует усилению сопротивляемости и ускоряет возвращение к нормальному состоянию. 

Экстракт косточек грейпфрута известен как природный источник витамина С. Кроме того, он богат и другими ценными антиоксидантами - полифенолами и флавоноидами. Его водный раствор используют в виде напитка, укрепляющего иммунитет. В ходе исследований было доказано, что экстракт косточек грейпфрута активен против широкого спектра микроорганизмов, в том числе против 800 штаммов бактерий и вирусов, 100 штаммов грибов и значительного количества паразитов.

ЦИНК ВСЕМУ ГОЛОВА

Цинк - еще одно вещество, очень важное для реализации иммунных функций. Он участвует в реакциях детоксикации, клеточного и гуморального иммунного ответа, а также необходим для синтеза одного из самых активных антиоксидантов - фермента супероксиддисмутазы. Как и недостаток витамина С, недостаток цинка отражается на способности организма противостоять инфекциям. Прием биологически активных добавок с цинком – еще один шаг к защите организма от вирусов.

Оставайтесь верными своим ритуалам

«Многие люди, вынужденные работать из дома, на время самоизоляции постепенно перестают обращать внимание на свой внешний вид, - говорит Мари Эндино, физиотерапевт. – Даже если  вы общаетесь с коллегами только с помощью текстовых мессенджеров, важно выполнять все те ритуалы красоты, к которым вы привыкли в вашей обычной жизни. Теплый душ с мягкими гелями с экстрактами миндаля, кокоса, и розы, маски для волос, легкая укладка. Если вы чувствуете напряжение в области кожи головы, сделайте мягкий массаж с капелькой ароматного эфирного масла лаванды. Обязательно позволяйте себе приятные расслабляющие паузы в течение дня».

Продолжайте заниматься спортом

К сожалению, чем дольше перерыв в занятиях фитнесом, тем беднее становится  мышечный резерв. Нам в помощь – онлайн-занятия. Видео-тренировки по вашему вкусу можно подобрать совершенно бесплатно. «Главное – не думать, что режим самоизоляции будет длиться вечно, - говорит фитнес-инструктор Антон Падеев. – Любые меры носят временный характер, а к моменту их завершения нужно готовиться прямо сейчас. Я настоятельно рекомендую заниматься любым фитнесом не менее 3 раз в неделю. Прекрасно подойдут гимнастика, йога, табата, аэробика. Лучше всего заниматься в проветренном помещении. Не стоит ставить себе высокую планку и тренироваться до изнеможения. Наша цель – добавить в жизнь больше движения, чтобы поддерживать организм в оптимальном тонусе».

Опубликовано: 29 июля 2020 г.

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