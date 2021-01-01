Как научиться медитировать?

Остановитесь, замедлитесь, освободите голову от мыслей...

Попробуйте и вы откроете в себе ресурс

Анджела Поварова, фитнес-коуч, инструктор по лечебной физкультуре:

Медитация предполагает полное отрешение от потока мыслей и отстранение от внешних факторов на определенное количество времени. Как правило, самое сложное для новичка — остановить непрерывный процесс размышлений и расслабиться. Поэтому важно подготовиться. Прежде чем приступать, посмотрите несколько тематических видео, например, на youtube-канале Ольги Земковой, которая рассказывает о йоге для начинающих. Заранее проветрите помещение и убедитесь, что во время медитации вас никто не потревожит. Сядьте или лягте так, чтобы вам было комфортно и не надо было поддерживать равновесия при помощи мышц. После чего закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании и биении сердца. Направляйте зрение, слух, осязание внутрь, в центр дыхания в нижней части ребер. Попробуйте описать себе процесс биения сердца. Что вы ощущаете? Как чувствует себя ваше тело? Руки, плечи, бедра? Мысленно пройдитесь по всем органам, будто проверяете их состояние. Снова переведите внимание на дыхание. Проведите так некоторое время. Сначала будет непривычно и странно. Ничего страшного. Пусть сначала вы сможете провести в медитации всего 5 минут. Попробуйте брать такую паузу на перезагрузку 1 раз в три дня - в идеале, с утра или вечером перед сном. Скоро вы заметите, что ощущаете себя более гармонично и спокойно.

Полезные ресурсы,которые могут вам пригодиться http://www.omvana.com/ http://insighttimer.com/

Опубликовано: 19 февраля 2021 г.