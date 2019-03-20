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Как накормить ребенка

Попытка накормить ребенка часто превращается в военные действия. А ведь есть простые принципы, которые сберегут и ваши нервы, и его здоровье – психическое в том числе.
Опубликовано: 22 марта 2019 г.

Не перекармливайте

«Он так плохо ест!» - знакомый крик родительского отчаяния. На самом деле, нет детей, которые плохо едят. Зато есть родители, которые насильно кормят. Не существует норм, сколько и чего именно должен съедать ваш ребенок. Дитя хорошо себя чувствует, нормально соображает, скачет и прыгает весь день? Нет проблем с зубами и пищеварением? Значит, всего ему хватает. Съел котлету, а от супа отказался? Не надо угрожать, что пока не доест, из-за стола не выйдет. Представление, что полноценный обед – это обязательно суп, второе с гарниром, да еще и компот, давно устарело. Это ребенок, а не разнорабочий на стройке, занятый весь день тяжелым физическим трудом. Принуждение за столом – не только испорченные нервы у всех участников процесса, но и очень вредная установка «есть нужно, даже если не голоден», которая в будущем аукнется расстройствами пищевого поведения.

Доверяйте ребенку…

Откажитесь от установки «мама лучше знает». Дети – интуитивные едоки, они прекрасно слышат сигналы голода и насыщения и осознают свои потребности. Ваша задача – врожденную интуицию не убить. Это не означает, что нужно разрешать ребенку сутками есть шоколад. Просто не заставляйте есть, когда он не голоден. И дайте возможность выбирать – макароны с курицей или гречка с мясом? Овсянка или мюсли? Яичница или бутерброд с сыром? Еще в начале 20 века американский педиатр Клара Дэвис провела любопытное исследование. 6 лет она наблюдала за пищевым поведением детей, которым на момент старта эксперимента было не больше 11 месяцев. Важно, что у малышей не было опыта «взрослой еды» и установок, что и как нужно есть. Детям за каждым приемом пищи предлагали молоко и молочные продукты, животный белок, злаки, овощи и фрукты. Малыши резвились вовсю, взрослому человеку то, что и с чем они порой ели, показалось бы диким. Случались дни увлечения какими-то продуктами и полный игнор других. Тем не менее, когда эксперимент был закончен, все дети были здоровы, бодры, их вес и развитие соответствовали норме. Это ли не доказательство того, что интуиции ребенка можно доверять?

3 правила

  1. Меню должно быть по возможности разнообразным – чаще давайте ребенку возможность пробовать что-то новое. Имейте в виду, отнести продукт к разряду нелюбимых можно только после того, как вы его предлагали раз десять. Один раз не стал есть – за отказ не считается.
  2. В каждый прием пищи предлагайте продукты разных групп. Это должны быть сложные углеводы (паста, гречка и т.д.), хлеб, белок (молоко, сыр, йогурт, мясо или рыба, бобовые, соя), овощи и фрукты.
  3. Давайте ребенку возможность тратить калории. Дошкольник не меньше часа в день должен провести в активном движении – беготне, скачках, танцах до упаду и т. д. И гулять – не меньше 2 часов ежедневно.

… Но контролируйте углеводы

Важный момент: Клара Дэвис никогда не предлагала детям сладости. Наверное, потому, что килограмм конфет в свободном доступе вполне способен заглушить интуицию. Но это не означает, что сахар нужно демонизировать и запрещать. Дайте ребенку возможность тягу к сладкому удовлетворить – но в первую очередь за счет фруктов и сложных углеводов. Однако и торты с пирожными не должны быть «запрещенкой». И средством шантажа «вот доешь мясо, получишь конфету» - тоже. Где запреты и ограничения, там повышенный интерес, это же мы все знаем. Разумное решение проблемы можно найти в книге Памелы Друкерман «Французские дети не плюются едой». Французы выделяют для сладостей специальное время, скажем, пятичасовой чай, и дети это прекрасно знают. Чаще всего принимают участие в подготовке – помогают печь кекс или замешивать тесто для пирога. Садятся за стол с чувством, что неплохо потрудились, едят вместе со всеми, наслаждаются вкусом – и никакой торговли и запретов.

Не кормите перед телевизором

Телевизор – совсем не то, что нужно ребенку за обедом. Увлекшись мультиками, он, возможно, не будет плеваться кашей. Но заодно приобретет привычку совмещать еду с развлечением – сериалами, соцсетями, мессенджерами. Рассеянное внимание – типичная причина переедания: когда человек не осознает, что и как ест, он съедает в 2-3 раза больше, чем требуется. У еды перед телевизором есть и другой минус – ребенок в огромном количестве поглощает рекламу. Многие рекламные ролики продвигают нездоровую еду – чипсы, фастфуд, газировку. Думаете, ваш малыш пропускает рекламу мимо ушей? Как бы не так. Исследования показывают, что всего один просмотр рекламного ролика меняет предпочтения детей в возрасте 2-8 лет. И что чем больше «съедобных» брендов знает дитя, тем больше у него шансов заполучить лишние килограммы. Введите жесткое правило: за столом никакого ТВ и гаджетов. И взрослых это тоже касается!

Не утешайте едой

Еда – первое, что предлагает мать плачущему младенцу. И едва родившись, малыш приучается к тому, что еда утешает. Родителям это удобно – дал конфетку ребенку, и вот тот уже улыбается и не помнит про разбитую коленку. Но тут, конечно, есть огромный подводный камень. По данным норвежских ученых, дети, которых утешали едой, в 4 раза чаще вырастают «эмоциональными едоками», то есть со временем привыкают заедать негатив. Так как быть? Ученые советуют не зацикливаться на еде, а предлагать ребенку другие способы справляться с эмоциями. Это, в первую очередь, объятия родителя, которые дают ребенку чувство любви и защищенности.

И без критики, пожалуйста

Даже если у ребенка есть лишний вес, не дергайте его за столом «тебе этого нельзя». Именно критика со стороны родителей – основная причина развития расстройств пищевого поведения и неадекватного восприятия собственного тела. Постарайтесь не оценивать внешность ребенка – он должен знать, что дорог вам такой, какой есть. А насчет лишних килограммов проконсультируйтесь со специалистом. Психологи советуют не связывать визит к врачу напрямую с проблемой веса. Назовите это обтекаемо профилактическим осмотром.

 

Опубликовано: 22 марта 2019 г.

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