Как материнство меняет мозг

О том, что материнство приводит к «утечке мозгов», слышали многие. Хотя это просто миф. На самом деле дети делают нас круче и умнее

ОНА ПРОСТО ЗОМБИ

На первый взгляд, все конечно, сомнительно – вспомните, как выглядит новоиспеченная мать. Помятый вид, следы хронического недосыпа на лице и этот фанатичный огонек, который зажигается в глазах всякий раз, когда речь заходит о ее младенце. Собственно, и говорить она может только о нем. При обсуждении прочих тем страшно подтормаживает и тут же все забывает.

Парадокс в том, что именно это всклокоченное странное существо – истинный двигатель прогресса. Во всяком случае, с точки зрения эволюции. Человек рождается таким беспомощным, что без родительской (в первую очередь, материнской) заботы долго не протянет. И природа делает все, чтобы мать выносила, родила и вырастила нового человека. Поэтому с ее организмом во время беременности, а потом в первые месяцы и годы жизни ребенка происходят удивительные вещи. Не в последнюю очередь изменения касаются мозга – материнство меняет его так же мощно, как пубертат.

ГДЕ-ТО УБЫЛО

Исследование, проведенное группой голландских и испанских ученых, показало, что после родов у женщин уменьшается количество серого вещества в гиппокампе и центрах, отвечающих за решение социальных задач – в том числе, за считывание эмоций и намерений других людей. И если гиппокамп достаточно быстро восстанавливается, то другие области – нет. «Следы материнства» сохраняются в мозгу как минимум два года после родов. Они такие отчетливые, что на основании МРТ-снимков компьютерный алгоритм с точностью 100% определял, была ли женщина беременной. Еще одна интересная деталь – чем крепче привязанность матери к ребенку (степень этой привязанности определяли с помощью тестов), тем больше потери серого вещества.

Сами ученые не могут точно объяснить, с чем связаны такие изменения. Но оценивают их со знаком плюс и предполагают, что они помогают заточить женский ум под новые задачи. Включают у матери что-то вроде туннельного зрения – младенец в центре внимания, все остальное в расфокусе. Второстепенные нейронные связи разрушаются, чтобы сделать нейросеть более эффективной и специализированной. Мозг поглощает слишком много энергии, а возможности организма не бесконечны. Приходится чем-то жертвовать.

Перемены в мозгу женщины, родившей ребенка, настолько характерны, что определяются на МРТ.

Боже, храни полярников

Потеря серого вещества – то, что роднит матерей с полярниками. Исследования показали, что после 14 месяцев в Антарктиде у полярников существенно уменьшился объем гиппокампа и ухудшились результаты тестов на внимание и ориентирование в пространстве. Кроме того, уже через три месяца зимовки в крови вдвое снизилось содержание белка, необходимого для образования новых нервных клеток и синапсов. Можно предположить, что дело в социальной изоляции и монотонности существования. Поэтому чем больше времени мать проводит с ребенком одна и в четырех стенах, тем сложнее ей поддерживать мозг в рабочем состоянии.

ВЫНОС МОЗГА

Самая очевидная жертва – способность ясно мыслить и запоминать. «Плацентарный мозг», «деменция беременных», «материнская амнезия» - как только это не называют. В третьем триместре беременности происходит мощная гормональная перестройка, повышается уровень эстрогена, прогестерона и кортизола. Пока не ясно, какой из этих гормонов превращает женщину на сносях в медлительное забывчивое существо. Но факт остается фактом – беременные женщины чаще остальных участников исследований проваливают тесты на память. Самые ужасные результаты женщины показывали в день родов (кто бы сомневался, что им в это время не до тестов).

Есть и другие вещи, влияющие на разум матери. Например, хронический недосып. Психологи Корнеллского университета подсчитали, что за первый год жизни малыша мать не досыпает примерно 700 часов. И это самый минимум потерь, примерно по 2 часа в день, бывает и гораздо хуже. Первыми от нехватки сна страдают лобные доли мозга, которые, в частности, отвечают за способность разговаривать. Неудивительно, что мамочки постоянно забывают и путают слова.

Некоторые психологи вообще считают, что роды и первые месяцы жизни ребенка вызывают у женщин посттравматическое стрессовое расстройство, одно из последствий которого – как раз нарушение когнитивной функции. А у 13 % женщин, по данным эпидемиологических исследований, развивается послеродовая депрессия. В таком состоянии теорию струн не освоишь.

Впрочем, не все так ужасно. Во время родов и при кормлении грудью у матерей активно вырабатывается «гормон объятий» окситоцин, который известен своими антистрессовыми свойствами. Окситоцин снижает тревожность, помогает приспособиться к новой ситуации и получать от нее удовольствие. Как ни крути, в задачи природы не входит довести женщин до ручки.

Доза ума

Бездетные крысы после инъекций окситоцина лучше справлялись с задачками на сообразительность. Напротив, если детной мамаше вкалывали антагонист окситоцина, ее показатели заметно ухудшались. Авторы этих исследований из Университета Окаямы (Япония) считают, что эти данные можно использовать и для лечения деменции.

ГДЕ-ТО ПРИБЫЛО

Какие суперспособности получают матери за счет всех этих перестроек в мозгу? У всех в запасе есть истории, когда мать через закрытые двери слышит слабый писк младенца. Как ниндзя крадется мимо спящего ребенка и не издаст ни звука, наступив на деталь от лего. Или, словно в замедленной съемке, ловит падающего со стола малыша. Что до научно подтвержденных данных, они тоже есть. Правда, полученные на грызунах – все-таки их проще исследовать.

Опыты на крысах, проведенные нейробиологами из Университета Ричмонда, штат Вирджиния, показывают: звери, у которых есть потомство, умнее одиночек. Во всяком случае, мамаши быстрее обучаются и находят еду. Преимущества эти сохраняются и после того, как крысята выросли и покинули родительское гнездо. И чем больше детенышей было у крысы, тем большую фору она даст остальным. Оказывается, во время беременности способность мозга образовывать новые нейронные связи выходит на новый уровень. Где-то убыло серого вещества, зато в целом мозг готов усваивать новое. Ведь родительство – сплошная неизвестность. Дети приходят в этот мир и переворачивают его с ног на голову, и в этой новой реальности нужно учиться жить. Причем задачки постоянно усложняются – сначала кормить и менять памперс, потом разруливать драки в песочнице, затем решать, когда позволить одному сходить в магазин и отвечать на вопросы о смерти и тысячи других. Плюс ко всему дети мыслят образно, взрослые – абстрактно. Чтобы найти с ребенком общий язык, нужно уметь посмотреть на мир его глазами – и это может стать бесценным опытом.

Не только био

Нейробиологи рассказывают, что для образования новых нейронных связей нужны определенные условия, а именно – новизна ситуации, вовлеченность в процесс, сильные эмоции и комплексность, то есть сложность задачи. Это же все про родительство. Поэтому когнитивные плюшки достаются не только биологическим родителям – бездетные крысы, воспитывающие приемышей, тоже умнели.

Опубликовано: 4 февраля 2021 г.