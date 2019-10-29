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Как животные обходятся без чистки зубов?

Слюна многих хищных животных обладает очень высоким pH. Это защищает их эмаль от деминерализации и таким образом предотвращает образование кариеса
Опубликовано: 29 октября 2019 г.

Да и пища, которую едят в «дикой природе», не располагает к появлению «дырок» в зубах. Как известно, излюбленным угощением  «кариозных монстров» (стрептококков) являются сладкие углеводы, а они не встречаются в естественной среде обитания животных. К тому же некоторые звери всё-таки «чистят» свои зубы, правда, не стандартным в нашем понимании способом. Например, травоядные невольно делают это прямо во время трапезы: длительное пережёвывание пищи, богатой клетчаткой, способствует очищению эмали. Слоны полируют свои резцы, обгладывая кору деревьев. Но верх мастерства демонстрируют аллигаторы и акулы, которые просто-напросто меняют старые изношенные зубы на новенькие, и так несколько раз в течение жизни.
Опубликовано: 29 октября 2019 г.

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