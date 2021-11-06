Как фитнес спасает от осенней апатии

Усталость, апатия и хандра — дежурный набор ощущений от хмурого ноября. Если депрессионные мысли – ваша стандартная реакция на плохую погоду, возможно, вам пора на терапию. Фитнес-терапию

Почему спорт помогает от осенней апатии?



Центральная нервная система и опорно-двигательный аппарат человека тесно связаны между собой. Многие функции нервной системы зависят от активности мышц. То есть, чем лучше мышечный тонус, тем позитивнее наши мысль. Помимо того, он:



Борется с бессонницей. 3 часа физкультуры в неделю улучшают качество сна на 65%! Быстро заснуть не помешает даже телевизор, свет или шум соседей.



Успокаивает. Физические нагрузки уменьшают тревожность, мнительность и беспокойство за счет улучшения кровоснабжения и выброса «гормонов радости» эндорфинов во время любого, даже непродолжительного движения.



Решает проблему одиночества. Часто спортзал становится клубом по интересам. Здесь всегда можно пообщаться с увлеченными людьми, зарядиться от них энтузиазмом. Кроме того, всегда есть возможность проконсультироваться у тренера или диетолога. Такая поддержка специалистов и единомышленников особенно актуальна для тех, кто только начинает свой путь в спорте.



Улучшает интеллект. Упражнения, особенно на все тело — бег, ходьба, плавание, приседания, поднятие отягощений – все идут на пользу мозгу. Во время такого фитнеса активизируется множество нейронных сетей, что усиливает его кровообращение. В результате образуются новые синоптические связи между нервными клетками. Эти связи — главное условие сохранения и развития памяти, сообразительности и других интеллектуальных функций.



Омолаживает организм. Ошеломительные результаты дало исследование спортивных врачей Андрю Вроблевски и Франчески Амати, опубликованное в 2011 году в журнале «Physician and Sports Medecine». Ученые сравнили данные спортсменов и людей, не интересующихся фитнесом. Оказалось, что у фитнес-любителей со стажем в возрастной категории 70+ объемы сухой мышечной массы были идентичны объемам 40-летних людей, посещающих спортзал! Оказывается, при регулярных тренировках в мышцах активно вырабатывается фермент, который по эффекту схож со стволовыми клетками.



Как заниматься спортом когда ничего не хочется?



Другими словами, речь идет о всем знакомой дилемме - какой фитнес когда ни на что сил нет? Вот это «сил нет», как правило, имеет чисто психологическое происхождение. Бороться с такой установкой сложно и неэффективно, гораздо продуктивнее продвигаться к цели «стать физически активным человеком» маленькими шажками.



Например, не надо с первого дня пытаться встать на полчаса раньше и идти на улицу бегать. Сделайте гимнастику дома перед завтраком либо, если вы «сова» — выполните 5-6 простых упражнений йоги вечером после работы.



Домашние тренировки — спасение для тех, кому необходимо экономить время, нервы и деньги. Главное - составить четкий план и программу упражнений. Например, фитнес в понедельник, среду и пятницу, с 19:00 до 20:00. И список упражнений. Обязательно ставить галочки — такие-то упражнения сделаны, такой-то день закрыт. Ведите график не в уме, а в тетради или в записной книжке на телефоне. Это дисциплинирует!

Найдите подходящий мотивирующий сервис: это может быть приложение для смартфона, youtube-канал, блог в инстаграме или сайт в интернете. Во всех этих вариантах вы будете делать упражнения по видеоинструкции, с голосовыми объяснениями и подсказками. Идеальный вариант для периода жизни, когда не хочется ни думать, ни решать.

Некоторым предпочтительнее занятия на людях, в спортзале: их стимулирует группа или руководство тренера. Тогда стоит определить те виды фитнеса, которые вам интересно или давно хотелось попробовать. Пойти туда, где нам интересно, всегда легче.

Выбирайте те тренировки, на которых вам комфортно. Не любите потеть — возьмите йогу, пилатес или стретчинг. Недолюбливаете отягощения — делайте упражнения на коврике. Всегда хотели танцевать — пробуйте все виды танцевальной аэробики или танцев.

Купите красивую (не обязательно дорогую!) спортивную форму, качественные кроссовки. Когда не очень хочется тренироваться, уговорите себя померить экипировку — и до разминки останется полшага.

Некоторых людей хорошо мотивирует не абстрактная, а конкретная цель. Конкретными цель делают сроки. Не «похудеть на 10 кг», а « влезть в такое-то платье на Новый Год», «весной купить раздельный, а не слитный купальник». А то и « выступить в клубном конкурсе фитнес-бикини к 8 марта» или «участвовать в забеге в майские праздники».



Как выбрать фитнес по душе?



Выбирайте вид тренировок в зависимости от того, что вас беспокоит.



Настроение. Дома делайте упражнения с гантелями или собственным весом плюс возьмите в привычку ходить быстрым темпом в течение 40-60 минут 2-3 раза в неделю. Если у вас есть абонемент на фитнес, обязательно попробуйте аквааэробику. У этого вида спорта любопытная история,– первые упоминания о подобных практиках зафиксированы еще в Древней Азии. Они входили в состав комплексной боевой подготовки для монахов и их учеников для увеличения силы и точности ударов, изящества движений, а также гибкости всего тела. Кроме того, в древних документах выделяется особо тот факт, что эти монахи отличались поразительным жизнелюбием.



Память. Стали забывать прошедшие события, трудно запоминать новые задачи и слова? Занимайтесь кардиофитнесом: бег, ходьба, все виды аэробики и танцев. Они повышают уровень особого белка в мозге, который помогает образовываться новым нейронам и улучшает связи между ними.



Планирование. Плохо планируете свои действия, не можете здраво оценить, насколько затратно то или иное дело, не ориентируетесь в незнакомом месте? Обратите внимание на силовые упражнения с отягощениями или весом собственного тела.



Внимание. Постоянно отвлекаетесь, не можете сосредоточиться и быстро сделать срочную работу? Выбирайте занятия со сложной координацией и такие, где требуется сосредоточиться на работе мышц. Например, функциональный тренинг, йогу, пилатес, танцы.



Осознанность. Не можете сконцентрировать все свои знания и умения в нужный момент, часто «плывете по течению» вместо того, чтобы сопротивляться? Помогут силовые тренировки и плавание, особенно в сочетании друг с другом. Точный механизм пока неясен, но упражнения с сопротивлением (воды или тяжести) каким-то образом улучшают способность мозга «собираться» и использовать все свои возможности, не распыляясь.



Решили начать тренироваться в парке? В ноябре это вполне реально: еще есть время адаптироваться до зимних морозов. Главное — правильно экипироваться. Обязательны кроссовки с защитой от дождя и ветра (мембрана гортекс или пропитка. На тело — тонкое термобелье, отводящее пот. Обязательно обзаведитесь универсальной банданой-бафф, которую можно надевать как шарф и как маску на лицо от холода. Тщательно разминайтесь и разогревайтесь, а во время бега старайтесь дышать носом или хотя бы не открывайте рот широко.

Опубликовано: 22 ноября 2021 г.