Как экономить время?

В бешеном ритме жизни многие находят интересные способы на чём-то экономить время для чего-то другого, более важного

Уборка - профессионалам

Я никогда не любила делать уборку, да и время я хочу тратить не на полы, а на общение с близкими. Робот-пылесос и посудомоечная машина не решают всех задач, поэтому раз в одну-две недели, пока мы с детьми на прогулке или у бабушки, к нам приходит сотрудница клининговой компании и профессионально делает уборку. А раз в сезон мы заказываем уборку «генеральную».

Ольга, секретарь

Доставка всего на свете

Часто возвращаюсь домой поздно, когда нет сил зайти за продуктами. Поэтому еще на работе в перерыве заказываю через интернет-магазин всё, что нужно для ужина и завтрака, и указываю время доставки. Товары для дома, подарки и некоторую одежду тоже покупаю через интернет. Если это экономит время – почему бы этим не пользоваться.

Екатерина, хирург

Раз-два – еда готова

Увидела в магазине фермерской еды специальное предложение для занятых мам - почищенные овощи в вакуумной упаковке: картофель, лук, морковь, тыква, свекла. Открываешь, бросаешь в кастрюлю – суп готов. Когда со временем совсем плохо, на помощь приходит доставка еды из кафе и ресторана, либо доставка набора продуктов для приготовления конкретных блюд.

Анастасия, домохозяйка

Бросай дымить

Я поняла, что на курение трачу не только деньги, но и время - примерно час в день! От вредной привычки было не просто избавиться, зато теперь у меня чувство, что в сутках появился еще один час. Я охотно трачу его на разговор с подругами и родными, которым вечно некогда позвонить, а еще на изучение английского.

Евгения, администратор

Еду, иду и слушаю

Я не могу жить без книг. Раньше читала перед сном и так увлекалась, что утром вставала не выспавшись. Да и просто полежать с книгой – большая роскошь сегодня. Глядя на других, я тоже перешла на аудиокниги, которые можно покупать, скачивать на сайтах или слушать в приложениях. Теперь я слушаю книги в дороге, во время уборки или готовки.

Оксана, стилист

Соцсети под контролем

Порой не замечаешь, как за просмотром соцсетей пролетает целый час, причем несколько раз в день. Отказываться от них никак нельзя, но есть возможность ограничивать себя по времени. Я скачала специальное приложение, которое позволяет установить временные рамки, например, на 20 минут. Появляется окно, которое сообщает мне «вы провели здесь 20 минут». Я отключаюсь и занимаюсь своими делами.

Виолетта, экскурсовод

Домашний фитнес и салон красоты

По работе мне всегда надо выглядеть безупречно. Уйму времени я тратила на поход в фитнес-клуб и в разные салоны красоты. Сегодня заниматься со своим тренером по йоге я могу онлайн прямо дома – минус час на дорогу. А еще есть услуга домашнего салона красоты - раз или два в месяц ко мне приезжают два-три мастера и в несколько рук делают маникюр, педикюр, красят брови и стригут.

Альбина, переводчик

Опубликовано: 17 марта 2020 г.