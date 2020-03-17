Как экономить время?

Уборка - профессионалам
Я никогда не любила делать уборку, да и время я хочу тратить не на полы, а на общение с близкими. Робот-пылесос и посудомоечная машина не решают всех задач, поэтому раз в одну-две недели, пока мы с детьми на прогулке или у бабушки, к нам приходит сотрудница клининговой компании и профессионально делает уборку. А раз в сезон мы заказываем уборку «генеральную».
Ольга, секретарь
Доставка всего на свете
Часто возвращаюсь домой поздно, когда нет сил зайти за продуктами. Поэтому еще на работе в перерыве заказываю через интернет-магазин всё, что нужно для ужина и завтрака, и указываю время доставки. Товары для дома, подарки и некоторую одежду тоже покупаю через интернет. Если это экономит время – почему бы этим не пользоваться.
Екатерина, хирург
Раз-два – еда готова
Увидела в магазине фермерской еды специальное предложение для занятых мам - почищенные овощи в вакуумной упаковке: картофель, лук, морковь, тыква, свекла. Открываешь, бросаешь в кастрюлю – суп готов. Когда со временем совсем плохо, на помощь приходит доставка еды из кафе и ресторана, либо доставка набора продуктов для приготовления конкретных блюд.
Анастасия, домохозяйка
Бросай дымить
Я поняла, что на курение трачу не только деньги, но и время - примерно час в день! От вредной привычки было не просто избавиться, зато теперь у меня чувство, что в сутках появился еще один час. Я охотно трачу его на разговор с подругами и родными, которым вечно некогда позвонить, а еще на изучение английского.
Евгения, администратор
Еду, иду и слушаю
Я не могу жить без книг. Раньше читала перед сном и так увлекалась, что утром вставала не выспавшись. Да и просто полежать с книгой – большая роскошь сегодня. Глядя на других, я тоже перешла на аудиокниги, которые можно покупать, скачивать на сайтах или слушать в приложениях. Теперь я слушаю книги в дороге, во время уборки или готовки.
Оксана, стилист
Соцсети под контролем
Порой не замечаешь, как за просмотром соцсетей пролетает целый час, причем несколько раз в день. Отказываться от них никак нельзя, но есть возможность ограничивать себя по времени. Я скачала специальное приложение, которое позволяет установить временные рамки, например, на 20 минут. Появляется окно, которое сообщает мне «вы провели здесь 20 минут». Я отключаюсь и занимаюсь своими делами.
Виолетта, экскурсовод
Домашний фитнес и салон красоты
По работе мне всегда надо выглядеть безупречно. Уйму времени я тратила на поход в фитнес-клуб и в разные салоны красоты. Сегодня заниматься со своим тренером по йоге я могу онлайн прямо дома – минус час на дорогу. А еще есть услуга домашнего салона красоты - раз или два в месяц ко мне приезжают два-три мастера и в несколько рук делают маникюр, педикюр, красят брови и стригут.
Альбина, переводчик
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