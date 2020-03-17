Здоровье
Люди и истории / Личный опыт

Как экономить время?

В бешеном ритме жизни многие находят интересные способы на чём-то экономить время для чего-то другого, более важного
Опубликовано: 17 марта 2020 г.

Уборка - профессионалам

Я никогда не любила делать уборку, да и время я хочу тратить не на полы, а на общение с близкими. Робот-пылесос и посудомоечная машина не решают всех задач, поэтому раз в одну-две недели, пока мы с детьми на прогулке или у бабушки, к нам приходит сотрудница клининговой компании и профессионально делает уборку. А раз в сезон мы заказываем уборку «генеральную».

Ольга, секретарь

Доставка всего на свете

Часто возвращаюсь домой поздно, когда нет сил зайти за продуктами. Поэтому еще на работе в перерыве заказываю через интернет-магазин всё, что нужно для ужина и завтрака, и указываю время доставки. Товары для дома, подарки и некоторую одежду тоже покупаю через интернет. Если это экономит время – почему бы этим не пользоваться.

Екатерина, хирург

Раз-два – еда готова

Увидела в магазине фермерской еды специальное предложение для занятых мам - почищенные овощи в вакуумной упаковке: картофель, лук, морковь, тыква, свекла. Открываешь, бросаешь в кастрюлю – суп готов. Когда со временем совсем плохо, на помощь приходит доставка еды из кафе и ресторана, либо доставка набора продуктов для приготовления конкретных блюд.

Анастасия, домохозяйка

Бросай дымить

Я поняла, что на курение трачу не только деньги, но и время - примерно час в день! От вредной привычки было не просто избавиться, зато теперь у меня чувство, что в сутках появился еще один час. Я охотно трачу его на разговор с подругами и родными, которым вечно некогда позвонить, а еще на изучение английского.  

Евгения, администратор

Еду, иду и слушаю

Я не могу жить без книг. Раньше читала перед сном и так увлекалась, что утром вставала не выспавшись. Да и просто полежать с книгой – большая роскошь сегодня. Глядя на других, я тоже перешла на аудиокниги, которые можно покупать, скачивать на сайтах или слушать в приложениях. Теперь я слушаю книги в дороге, во время уборки или готовки.  

Оксана, стилист

Соцсети под контролем

Порой не замечаешь, как за просмотром соцсетей пролетает целый час, причем несколько раз в день. Отказываться от них никак нельзя, но есть возможность ограничивать себя по времени. Я скачала специальное приложение, которое позволяет установить временные рамки, например, на  20 минут. Появляется окно, которое сообщает мне «вы провели здесь 20 минут». Я отключаюсь и занимаюсь своими делами.  

Виолетта, экскурсовод 

Домашний фитнес и салон красоты

По работе мне всегда надо выглядеть безупречно. Уйму времени я тратила на поход в фитнес-клуб и в разные салоны красоты. Сегодня заниматься со своим тренером по йоге я могу онлайн прямо дома – минус час на дорогу. А еще есть услуга домашнего салона красоты - раз или два в месяц ко мне приезжают два-три мастера и в несколько рук делают маникюр, педикюр, красят брови и стригут.   

Альбина, переводчик

Опубликовано: 17 марта 2020 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте! Мне 27 лет, 5 лет назад был поставлен диагноз АГА по результатам...
Здравствуйте! Мне 27 лет, 5 лет назад был поставлен диагноз АГА по результатам фототрихограммы и...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте Подскажите пожалуйста У нас с моим парнем был ночью сегодня около 12 ночи...
добрый вечер, наличие кровянистых выделений всегда очень серьезный симптом. причин очень много и...
Задать вопрос

Последние комментарии

shipboxus [4 дня назад]
Согласно
sati [16 дней назад]
а я пользуюсь аптечной мазью для восстановления кожи как ночным кремом. У нее отличные...
bestmedmarket [17 дней назад]
Про тетрис забавно. Я кстати после работы расслабляюсь иногда вот такими простыми и отвлекающими...

Еще в рубрике

Грусть выходного дня

«Невроз выходного дня» – состояние, когда человек не...

Хобби-антистресс

Раскрашивание картинок, собирание пазлов, вышивание...

Праздник к нам приходит

Создание атмосферы Нового года полностью в наших...

Ферментация – современный и модный ЗОЖ-тренд

Ферментация – современный и модный ЗОЖ-тренд. Но как...

Я справлюсь сама!

Люди, страдающие ожирением, уверены, что способны...

Ты – мне, я – тебе

В век потребления всё больше людей с осознанным...

Зачем выкидывать еду?

Если относиться к еде осознанно и не выбрасывать...

Мама, папа, я – походная семья!

Беременность, маленькие дети – не повод ограничивать...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 