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Как дети болеют COVID-19

Дети заражаются и иногда болеют новой инфекцией, но значительно реже и легче взрослых. Почему?


Опубликовано: 25 мая 2020 г.

Предполагаемая устойчивость детей к SARS-CoV-2 может объясняться рядом причин

1.У детей меньше риск самого заражения, поскольку они почти не ездят в общественном транспорте и имеют небольшой круг общения. 

2.У них высокий уровень циркулирующих рецепторов АСЕ2, отвечающего за развитие артериальной гипертензии. 

3. У детей существуют некие особенности врожденного иммунитета, которые исчезают в более взрослом возрасте. 

4. Хорошее состояние слизистой дыхательных путей из-за отсутствия воздействия сигаретного дыма и загрязнения воздуха.

5. Меньшее количество хронических заболеваний в отличие от взрослых. 

Рассказывает руководитель НИИ педиатрии ЦКБ РАН Лейла Намазова-Баранова.

В целом болезнь у детей протекает бессимптомно, но может быть:

Лихорадка, кашель и боль в горле, диарея (понос). Бывают сочетания вируса с другими возбудителями - вирусом гриппа, пневмококком, гемофильной палочкой типа b, если ребенок не привит, респираторно-синцитиальным вирусом или парагриппом, микоплазмой и т.д. 

Редко встречаются:насморк, свистящее дыхание, тяжелый озноб с мышечными подергиваниями или аносмия, которые часто отмечаются у взрослых. 

 

Дети являются бессимптомными распространителямивируса, в том числе, выделяя возбудителя инфекции с фекалиями. 

 

По нашим наблюдениям, мальчики болеют чуть чаще девочек. Болеют чаще школьники средних и старших классов, возможно, потому что не очень хорошо соблюдают принципы изоляции и физическое дистанцирование. А госпитализируют чаще малышей первого года жизни, поскольку родители и врачи боятся оставлять их на дому. 

 

Среди групп рискатяжелого и крайне тяжелого течения болезни дети с ожирением, гипертензией, нарушением свертывания крови, дети с диабетом и повышенным уровнем сахара в крови. 

 

Дети с любыми нарушениями иммунного ответа(аллергией, аутоиммунными, онкологическими или иммунодефицитными болезнями), которые находятся на своей базисной терапии и правильно лечатся, почти не заболевают новой инфекцией. Мы и ученые других стран изучаем этот момент.

 

Витамины.Есть много фактов о пользе приема в эпоху новой пандемии препаратов цинка (преимущественно пиритиона), витамина С (по 500-1000 мг в день), витамина D (в дозах не менее 1200 ед). Все они обладают некоей активностью против нового вируса SARS-CoV-2. Ну и йододефицит в стране, к сожалению, пока никуда не делся. 

 

Плановая вакцинация детей не должна останавливаться. Если мы перестанем делать прививки от других инфекций, мы вскоре получим вспышки более тяжелые, чем нынешняя вспышка новой инфекции – а именно дифтерии, кори, коклюша или паротита (свинки). Поэтому для детей, прежде всего, до 2 лет – это вопрос, возможно, жизни и смерти.

 

Антитела – это главный компонент так называемого «приобретенного» иммунитета, который вырабатывается в нашем организме в ответ на каждую встречу с новым возбудителем. Предназначение антител – при повторной встрече с вирусом защитить хозяина: не дать этому патогену размножиться и вызвать болезнь. Этот механизм обеспечивается тремя классами антител - иммуноглобулинами классов A – IgA, а также классов M и G. 

Проблема в том, что если эти антитела не являются истинными воинами, хорошо вооруженными против врага-патогена (их называют еще блокирующими антителами), а являются просто «зеваками» (обычными антителами), то они не смогут защитить хозяина от повторного заражения. То есть они будут просто наблюдать, как враг «берёт новые города»… 

 

На 5 мая в России болеет около 5000 детей- это менее 3% от общего числа людей с положительным тестом. В реанимации - 39 детей, на ИВЛ – 12 детей, летальных исходов - 3. 

Специально для «Здоровья», Лейла Намазова-Баранова, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, руководитель НИИ педиатрии ЦКБ РАН, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, Президент Союза педиатров России, экс-Президент Европейской педиатрической ассоциации EPA/UNEPSA.

Опубликовано: 25 мая 2020 г.

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