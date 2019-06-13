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Как бархат

Летом кожа подвергается целому испытанию - солнце, соленая вода, частые депиляции. Как подобрать уход, чтобы сохранить гладкость кожи?
Опубликовано: 13 июня 2019 г.
Тэги: здоровье кожи, косметика

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если весной кожа  не так сильно испытывает воздействие внешних факторов, то летом ситуация меняется. И главную роль здесь играет интенсивная солнечная активность – отсюда повышенная пигментация, сухость и шелушения.  Заметили хоть один из признаков у себя? Значит, нужно включать активный уход:

  • Глубокое очищение. Перед душом делайте эксфолиацию тела раз в неделю. Современные скрабы делятся на натуральные абразивы с кристаллами сахара, морской соли, измельченных косточек фруктов и ягод и синтетические, состоящие из полимерных гранул. Первые подойдут обладательницам нормальной плотной кожи, а вторые – чувствительной и сухой.
  • Витамины. Преобразовать текстуру и цвет кожи способны лосьоны, кремы и сыворотки, богатые витаминами. Так, витамины и провитамины С, В, E, К глубоко увлажняют, питают и нейтрализуют признаки фотостарения и пигментации.
  • Пептиды. В борьбе с возрастными изменениями и увяданием кожи хорошо себя зарекомендовали пептиды — акселераторы природных белков – коллагена и эластина. Хорошая новость: кремы с пептидами теперь выпускают не только для кожи лица, но и для тела. Они заполняют морщины, словно разглаживая дряблую, «мятую» кожу на бедрах, ягодицах, животе, талии и руках. 
  • Пробиотики. Если вы любите гели для душа из супермаркета, то приготовьтесь к тому, что агрессивные моющие ингредиенты в их составе лишают кожу природного жира и  быстро иссушают ее. Если к этому прибавляются периодические купания в соленой воде, то кожа может быстро потерять свою гладкость. Поддерживать полезную микрофлору помогают средства с пробиотическими бактериями: такие кремы способны повысить сопротивляемость даже самой чувствительной кожи. Именно поэтому пре- и пробиотики можно встретить в аптечной косметике для младенцев.  Если летом кожа особенно сохнет и шелушится, попробуйте заменить свой обычный гель для душа на мягкий лечебный гель с пробойками.

 В ЗОНЕ СОЛЯРА

Даже если летом вы остаетесь в городе, перед выходом на улицу важно использовать солнцезащитный крем. Правильная последовательность выглядит так -  умывание, увлажняющий крем.  Следующий этап -защитное средство с SPF  10- 30, а после  - тональный крем и другая декоративная косметика. Идеально, если ваш уходовый крем уже содержит санскрин.

МАКСИМАЛЬНО НАТУРАЛЬНО

Если активные ингредиенты способны быстро справиться с шелушением или сухостью, то базовой потребностью кожи и лица, и тела летом является качественное увлажнение. И решающим фактором выбора должен стать состав средства. Проверьте этикетку на отсутствие силиконов, минеральных масел, синтетических красителей, сульфатов и формальдегидов. Постоянное использование косметики с этими веществами чревато тем, что кожа может потерять свою естественную способность вырабатывать жиры и кислоты, служащие для образования защитной мантии. Хороший увлажняющий крем с будет включать в состав:

  • Экстракт цветков персика. Он защищает кожу от действия свободных радикалов, укрепляет защитные функции кожи и поддерживает регенерацию клеток.
  • Био алоэ вера благодаря высокому содержанию аминокислот, минералов и салициловой кислоты активно увлажняет кожу, успокаивает и способствует заживлению ранок. Крем с алоэ вера – идеальное заживляющее средство после депиляции.
  • Миндальное масло богато линолевой кислотой и минералами. Содержащиеся в этом масле липиды поступают в кожу мгновенно, укрепляя кожный барьер и формируя антиоксидантную защиту.
  • Экстракт био календулы – увлажняющий ингредиент, известный человечеству уже несколько тысячелетий. Его питающий и противовоспалительный эффект используются для ухода за чувствительной кожи.
  • Аргановое масло на 80% состоит из ненасыщенных жирных кислот. Главной особенностью масла считается высокое содержание уникальных фитостеролов, сквалена, полифенолов, высокомолекулярных белков, природных фунгицидов и аналогов антибиотиков, которые наделяют его впечатляющими регенерирующими и заживляющими свойствами.
  • Экстракт семян амаранта. Амарант – одно из самых древних зерновых, выращиваемое ацтеками ради крайне ценных зерен. Жирные кислоты этих зерен обладают великолепным смягчающим действием, а также уменьшают потерю трансепидермальной воды. 
Опубликовано: 13 июня 2019 г.

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