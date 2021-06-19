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Как защитить глаза от влияния компьютера

Каждый второй россиянин имеет проблемы со зрением.
Не удивительно, что врачи винят в этом современные технологии. Отдыхая от компьютера мы смотрим телевизор или ходим в кино, если не ведем автомобиль и едем в общественном транспорте, то читаем книги.
Опубликовано: 19 июня 2021 г.

Главным врагом глаз врачи-офтальмологи признают компьютер: у проблем со зрением по его вине существует название - компьютерный зрительный синдром (КЗС). Его симптомы, к сожалению, знакомы каждому, проводит у монитора больше 5 часов в день: сухость в глазах и жжение, покрасневшие веки, головная боль.

Почему компьютер вредит глазам сильнее, чем обычное чтение - мы спросили у Тамары Давыдовны Абуговой, к.м.н, главного врача-офтальмолога «Оптик-Сити».

«Наши глаза так устроены, что им анатомически необходимо менять угол зрения, смотреть поочередно на дальние и близкие расстояния. У тех, кто проводит 10 часов перед монитором нет такой возможности, глаза устают смотреть в одну точку. Есть еще одна проблема – глядя в монитор человек почти не моргает. Но слизистым глаза необходимо постоянное увлажнение, иначе они пересыхают. К чему это приводит нам известно – ощущение «песка в глазах», рези, усталости. Неблагоприятная экология: табачный дым, уличная пыль, загазованный воздух тоже усиливают сухость глаз. В офисе ждать спасения не приходится: кондиционированный воздух чрезвычайно сухой».

Кроме того, изображение на мониторе, даже самом качественном, отличается от естественного. Во-первых, оно состоит из пикселей, которые непрерывно мерцают (хоть это и неразличимо для глаз). Во-вторых, картинки и текст светятся, что дает дополнительную нагрузку на глаза. В-третьих, излучение люминофоров монитора не совпадает с максимальной спектральной чувствительностью глаза.

Как уменьшить нагрузку на глаза?

1. Главный совет офтальмологов - раз в час отводить глаза от монитора и 10 минут отдыхать. На практике это трудновыполнимо, поэтому устраивайте фитнес для глаз. Посмотрите в окно, найдите точку с максимально удаленным видом – башню или рекламный шит на крыше дома, переводите взгляд со стекла на нее и обратно. Не вращайте зрачками: изменяться должны только расстояние и фокусировка.

2. Для комфортной работы выберите хороший монитор и сидите на расстоянии не менее 60 см. Идеально, если монитор будет чуть выше уровня глаз.
Изображение на экране состоит из множества мерцающих точек, из-за чего приходится напрягать зрение. На жидкокристаллическом мониторе пиксели горят непрерывно, картинка и текст отображаются без искажений, следовательно, глаза напрягаются гораздо меньше. Очень важно правильное освещение. Естественный свет должен падать слева.

3. Очки для компьютера способны полностью задержать УФ-лучи и вредный коротковолновой фиолетовый свет. Кроме того, они повышают четкость и контрастность изображения, убирают блики и снимают усталость.

4. «Если вы носите контактные линзы, они, как и медикаменты, усиливают сухость глаз. Новичкам стоит применять капли для глаз по мере необходимости. По консистенции они напоминают настоящие слезы (класс таких препаратов даже называется «искусственная слеза») и очень эффективно снимают усталость и жжение в глазах. Чтобы убрать покраснения и снять усталость, выбирайте средства содержащие гиалуроновую кислоту», - советует Тамара Давыдовна.

5. Витамины группы А, B2, E, C, кальций очень полезны для глаз. Кроме знаменитого продукта для острого зрения, как морковь, включите в рацион творог, рыбу, чернику и другие ягоды. В осеннее-зимнее время офтальмологи рекомендуют пить витаминно-минеральные комплексы.

Интересные факты о глазах:

1. Для улучшения зрения индийские йоги смотрели на солнце и луну. Солнечные лучи оживляют зрение, ускоряют циркуляцию крови и убивают микробы.

2. Одним из признаков красоты народ майя считал косоглазие. Чтобы намеренно развить его, ребёнку на уровне глаз привязывали каучуковый шарик.

3. «Крокодиловые слезы» - это не миф. Во время поедания жертвы крокодилы плачут, чтобы от избытка солей.

4. Отличить травоядных зверей от хищников можно по расположению глаз: у хищников глаза находятся на передней части морды, это позволяет точно фокусироваться на жертве. У травоядных глаза обычно разведены по разным сторонам морды, что увеличивает радиус обзора для обнаружения опасности от хищника. К исключениям относятся только обезьяны: они имеют бинокулярное зрение и не являются хищниками.

5. Древние арабы так проверяли зрение: смотрели на созвездие Большой Медведицы - если около средней звезды, в ручке ковша, было отчетливо видно маленькую звездочку, значит глаз обладает нормальной остротой.

Опубликовано: 19 июня 2021 г.

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Последние комментарии

Queeny [5 дней назад]
Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!
Jade17 [15 дней назад]
вы правы!
alyanova [35 дней назад]
Я в 41 родила второго ребенка, первого в 36. Может быть если до 40 не родила бы, то возможно и не...

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