Каждому по маске

Всего за пару лет тканевая маска стала бестселлером бьюти-рынка. Почему? Ее легко использовать и удобно брать с собой куда угодно. Главное - выбрать ту, которая подойдет именно вам

УВЛАЖНЕНИЕ ИЗ ПАКЕТИКА

Первая маска из ткани, пропитанная увлажняющим кожу составом, была придумана в Южной Корее в 2011 году. Идея была поразительно проста, на ее производство требовались считанные минуты, а вот ее эффективность по сравнению с похожими средствами была в разы выше.

Сегодня существует огромный выбор тканевых масок на любой вкус и кошелек. Большинство из них стоят куда дешевле, чем полноформатная баночка или тюбик с традиционной маской жидкой кремовой консистенции. Поэтому пробовать что-то новенькое можно хоть каждый вечер.

Когда рекомендуется прибегать к использованию тканевых масок? Во-первых, если на улице прохладно и ветрено, а дома или в офисе, где вы находитесь более 6 часов в день, сухой воздух. То есть, кожа постоянно противостоит перепаду температур. Во-вторых, если у вас обезвоженная, сухая, стянутая кожа, которая к тому же шелушится. В идеале маски следует использовать курсом продолжительностью в неделю или две, чтобы добиться максимального эффекта.

Тканевые маски в 3 вопросах

Правда ли, что такие маски могут полностью заменить уход за лицом?

Не совсем. Прежде всего, нужно ориентироваться на потребности своей кожи. Например, если вы любите плотные питающие кремы или, наоборот, легкие тоники или сыворотки, не стоит от них отказываться в пользу масок. Лучше всего использовать этот элемент ухода как дополнительную возможность позаботиться о своем лице.

Как хранить тканевые маски?

Существует мнение, что этот бьюти-продукт герметичен, поэтому будет долго храниться в любом месте. Несмотря на то, что маски хорошо запакованы, повышенная температура может причинить вред даже закрытому средству. Их рекомендуется хранить в холодном темном месте. Лучше всего - в холодильнике.

Не стоит использовать маску дольше 30 минут.

Неправда. Если есть час свободного времени, который можно провести лежа, например, читая книгу или смотря фильм, то вы спокойно можете оставить маску на это время. Обычно пропитка ткани очень обильна, поэтому чем дольше остается на лице, тем лучше будет результат.

СОГЛАСНО СОСТАВУ

Тканевые маски могут не только увлажнять. Им также под силу выровнять цвет лица, избавить от черных точек и высыпаний, сделать рельеф коже более ровным и визуально сгладить морщинки. Главное, чтобы в составе значился ингредиент, который по-настоящему эффективен. Обратите особое внимание на маски с био экстрактами, которые действительно работают особенно нежно и экологично:

Экстракт граната

Идеален для возрастной кожи. Дает антиоксидантное и антивозрастное действие, повышая эластичность кожи и корректируя пигментированные участки. Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты, и фитоэстрогенов, маска с гранатом запускает естественные процессы выработки коллагена и препятствует раннему старению.

Экстракт киви

Незаменим, если вы много работаете, а усталость часть отпечатывается на лице. Маска с киви - лучший вариант, чтобы сделать кожу лица сияющей и отдохнувший. Этот фрукт - источник многих витаминов и антиоксидантов. Так, витамин С продлевает молодость клеток и способствует выработке новых коллагеновых волокон. А витамин В1 обладает противовоспалительными свойствами.

Экстракт календулы

Экстракт календулы действует как заживляющее вещество за счет того, что содержит высокие концентрации тритерпеновых спиртов и пальмитиновой кислоты, которые снижают активность патогенных микроорганизмов.

Уголь

Этот ингредиент отличается выраженными очищающими свойствами. Он буквально «вытягивает» из эпидермиса различные загрязняющие частицы, прекрасно дополняя уход за жирной и комбинированной кожей.

Экстракт жемчуга

Он отбеливает и превосходно выравнивает рельеф, защищает от УФ-излучения, способствует восстановлению эпителия. Отлично подходит для борьбы с пигментацией и неровным цветом кожи.