Качество жизни зависит от сна!

16 марта отмечается Всемирный день сна. Это ежегодное событие, которое проводится, чтобы подчеркнуть важную роль сна в жизни человека.

16 марта отмечается Всемирный день сна. Это ежегодное событие, которое проводится, чтобы подчеркнуть важную роль сна в жизни человека.

Проблемы со сном сегодня превращаются в глобальную эпидемию, затрагивающую 45% населения в мире. Несмотря на то, что большинство заболеваний, вызывающих такие нарушения, поддаются лечению, только треть людей, страдающих ими, обращается за профессиональной помощью.

Самыми распространенными нарушениями сна являются бессонница, парасомнии (лунатизм, ночные страхи, синдром ночного аппетита), нарушения фазы быстрого сна, нарколепсия, лишение сна и синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). В перспективе они могут вызывать гипертонию, болезни сердца, инсульт и диабет. Отсутствие качественного сна может также привести к снижению концентрации, работоспособности и умственной производительности. Увеличивается риск нарушений сердечного ритма, сердечной недостаточности, повышается вероятность автомобильных аварий или аварий на производстве.

В этом году День сна проводится по инициативе Всемирной ассоциации медицины сна при поддержке компании Philips: подчеркивается важность здорового отдыха для людей всех возрастов, особое внимание уделяется теме дыхания под слоганом «Дышите свободно, спите хорошо!».

«Мы считаем особенно важным обратить внимание людей на то, что нарушения сна, в частности, осложнение дыхания приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Мы поддерживаем работу Всемирной ассоциации медицины сна в этом направлении, а также предлагаем широкий спектр решений как для диагностики, так и лечения заболеваний и нарушений сна. Специальные приборы, удобные для использования в домашних условиях, помогают улучшить самочувствие людей, страдающих апноэ сна, и повысить уровень их здоровья и благополучия», - говорит доктор Дэвид Уайт, медицинский директор отдела домашней медицины компании Philips и профессор сомнологии Гарвардской медицинской школы.

Эта проблема также изучается и в России. Профессор С.Л. Бабак, д. м. н., заведующий клинической лабораторией по изучению расстройств дыхания во время сна, ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России подчеркивает: «Для всех очевидно, что хороший сон существенно влияет на качество нашей жизни, но в России недостаточное внимание уделяется тем рискам, которые несет нарушение дыхания во сне. Например, синдром апноэ существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а в России это самая распространенная причина смерти, кроме того, этот синдром препятствует нормальному питанию мозга. У пожилых людей нарушения дыхания во сне напрямую влияют на продолжительность их жизни. Очевидно, что следует повышать роль диагностики и лечения таких заболеваний у нас в стране».

Сегодня подразделение Philips Respironics предлагает решения для диагностики и лечения нарушений дыхания во сне людям, страдающим синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). Компания разработала образовательную программу, чтобы рассказать людям о рисках, которые несет этот синдром, и о том, как его можно выявлять и лечить.

Способ терапии

Одним из основных способов лечения СОАС является создание постоянного положительного давления в дыхательных путях (СРАР-терапия). Во время терапии воздух под давлением аккуратно подается пациенту с помощью маски через нос или рот. Давление воздушного потока препятствует сужению или смыканию верхних дыхательных путей, позволяя пациенту дышать во сне свободно. Примененный по назначению, этот неинвазивный терапевтический метод может облегчить симптомы СОАС.

Что нужно сделать?

Большинство проблем людей, страдающих от расстройств сна, может быть решено с помощью медицинской или когнитивно-поведенческой терапии. Такие пациенты обязательно должны обратиться к врачу.

Если вы или кто-то из ваших близких страдает СОАС, пройдите специальное тестирование состояния сна.

Рекомендации от Всемирной организации медицины сна: 10 принципов хорошего сна

10 рекомендаций по гигиене сна для взрослых

* Установите точное время для пробуждения и отхода ко сну;

* Если у вас есть привычка спать днем, старайтесь не превышать 45-минутного срока продолжительности этого сна;

* Избегайте избыточного приема алкоголя за 4 часа до сна, а также курения;

* Не употребляйте кофеин менее чем за 6 часов до сна. Кофеин содержится в кофе, чае, многих газированных напитках и в шоколаде.

* Не употребляйте тяжелую, острую, сладкую пищу менее чем за 4 часа до сна. Легкий перекус перед сном допускается.

* Регулярно делайте физические упражнения, но не непосредственно перед сном.

* Постарайтесь, чтобы место для сна было максимально комфортным;

* Найдите для себя оптимальную температуру для сна, проветрите комнату перед сном.

* Постарайтесь убрать все раздражающие звуки, оставьте минимум света;

* Помните: постель - только для сна. Не используйте кровать в качестве места для работы и развлечений.



10 рекомендаций по гигиене сна для детей (в возрасте до 12 лет)

* Укладывайте ребенка спать в одно и то же время, желательно до 21:00.

* Составьте подходящее по возрасту расписание дневного сна.

* Заведите определенный порядок подготовки ко сну.

* Сделайте комнату ребенка комфортной для сна – прохладной, темной и тихой.

* Научите ребенка самостоятельно ложиться спать.

* Изолируйте ребенка от яркого света в ночное время и делайте как можно более освещенным пробуждение в утренние часы.

* Избегайте тяжелой пищи и энергичных упражнений для ребенка перед сном.

* Уберите всю электронику, включая телевизор, компьютер, мобильный телефон, из спальни ребенка и ограничивайте их использование перед сном.

* Не давайте детям продукты, содержащие кофеин (включая кофе, чай, многие газированные напитки).

* Следуйте четкому распорядку дня, соблюдайте режим питания.

Опубликовано: 16 марта 2019 г.