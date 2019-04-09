Жюльет Бинош

Знаменитой актрисе 55 лет. Но вряд ли кто-то догадывался о ее возрасте, когда в феврале она блистала в качестве члена жюри на Берлинале. Женственная, стильная и утонченная – истинная француженка.

Жюльет в цифрах:

Возраст: 55 лет (родилась 9 марта 1964)

Рост: 168 см

Вес: 57 кг

Ее диета

Уже много лет актриса следует советам диетолога Мадлен Жеста: не употребляет соль и сахар, но позволяет себе немного мёда, джема и горький шоколад. Утром Жюльет выпивает стакан воды, на завтрак съедает натуральный йогурт, фрукт и выпивает чашку какао с медом. На обед и ужин может приготовить нежирное куриное мясо или рыбу, овощи на пару, зелень, салаты, творог и кефир. Обязателен в рационе - овощной бульон из помидоров, моркови и лука-порея. Диетолог Жеста советует получать от пищи эстетическое удовольствие: пить воду из роскошных бокалов, а фрукты есть так, словно это шедевры известных шоколатье.



Ее форма

Если для работы необходима безупречная физическая форма, актриса готова заниматься спортом хоть каждый день. Например, в 2009 году, когда Жюльет было 43 года, она впервые начала танцевать на профессиональном уровне - участвовала в танцевальном шоу с хореографом Акрам Ханом. Всё остальное время она предпочитает плавать в бассейне, поддерживая мышцы в тонусе.

Ее красота

«Французские женщины расцветают в 40 лет! Не могу дождаться!» - говорила когда-то актриса. Она и после 50 притягивает взгляды мужчин и вызывает зависть у женщин. На её лице всегда минимум макияжа, она выступает против пластических операций. Жюльет любит красивые вещи, ходит в салоны красоты, следит за полноценным сном и всегда стремиться к удовольствию: «Еда, путешествие, секс, прогулка, даже плитка шоколада – наслаждаться надо всем. Чтобы удержать красоту, нужно уметь радоваться!».

Ее жизнь

Жюльет родилась в Париже, в творческой семье. В 15 лет поступила в школу актерского мастерства, а сниматься в кино начала в 19. Фильмы с ее участием получали награды на кинофестивалях, а сама она в 1996 году получила «Оскар» за роль в фильме «Английский пациент». Жюльет никогда не была замужем, но у нее были бурные романы. Отцом ее сына стал профессиональный аквалангист Андрэ Алле, а отцом дочери - актер Бенуа Мажимель. В 43 года актриса снялась для журнала Playboy. Жюльет пишет картины и создает постеры к своим фильмам.

Комментарий Эксперта: Юлия Чехонина

Продукты в основном рационе актрисы – низкокалорийные, никаких излишеств. Поэтому долька шоколада вполне допустима. Овощной суп вечером - залог стройности, такой лёгкий ужин рекомендуют все диетологи. Танцы и плавание - лучшие помощники для сохранения стройности в любом возрасте. Полноценный сон тоже положительно влияет на обмен веществ. В целом, секрет красоты француженки довольно прост: питаться разнообразно, но не переедать, активно двигаться, высыпаться и получать удовольствие.

Опубликовано: 20 мая 2019 г.