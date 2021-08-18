Йога для начинающих какая она?

Йога - это внутренний чудо доктор, который повышает иммунитет, омолаживает, улучшает состояние внутренних органов и обменных процессов, увеличивает либидо, устраняет ментальные блоки, зажимы.

Рассказывает один из ведущих преподавателей классической хатха йоги в Москве и основатель студии Yogart - Акшенцева Юлия.

Личная жизнь людей, практикующих йогу становится ярче, эмоциональнее, чувственнее.

Йога - внутренний психотерапевт, который тактично работает через тело.

Практика так же способствует образованию новых нейронных связей, развивает гибкость мышление, стрессоустойчивость, трезвость восприятия, способность к многозадачности.

Начинать первые шаги нужно под руководством профессионального преподавателя. Ведь недаром в Индии, чтобы получить Степень Мастера йоги учатся долгие годы в Университетах.

✔️ Преподаватель поможет правильно выстроить безопасные линии каждой позиции в комплексе с точки зрения анатомии и физиологии.

✔️ Учтёт индивидуальные особенности позвоночника, хронические заболевания и особенности вашей нервной системы.



✔️Поможет четко соблюдать показания и противопоказания к занятиям.

✔️Будет регулировать степень нагрузки согласно индивидуальным особенностям организма, двигаясь медленно от базовых до продвинутых позиций и техник .

Важно раскрывать свое тело и давать нагрузку постепенно,идя медленно от базовых до продвинутых позиций и техник.

Заботьтесь о своём теле с любовью.

Опубликовано: 18 августа 2021 г.