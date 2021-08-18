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Йога для начинающих какая она?

Йога - это внутренний чудо доктор, который повышает иммунитет, омолаживает, улучшает состояние внутренних органов и обменных процессов, увеличивает либидо, устраняет ментальные блоки, зажимы.
Опубликовано: 18 августа 2021 г.
Тэги: йога

 

Рассказывает  один из ведущих преподавателей классической хатха йоги в Москве и основатель студии Yogart  - Акшенцева Юлия. 

Личная жизнь людей, практикующих йогу становится ярче, эмоциональнее, чувственнее. 
Йога - внутренний  психотерапевт, который тактично работает через тело. 
Практика так же  способствует образованию новых нейронных связей, развивает гибкость мышление, стрессоустойчивость, трезвость восприятия, способность к многозадачности. 

Начинать  первые шаги  нужно под руководством профессионального преподавателя. Ведь недаром в Индии, чтобы получить Степень Мастера йоги учатся долгие годы в Университетах.

✔️ Преподаватель  поможет правильно выстроить безопасные линии каждой позиции в комплексе с точки зрения анатомии и физиологии.

✔️ Учтёт индивидуальные особенности позвоночника, хронические заболевания и особенности вашей нервной системы. 
 
✔️Поможет четко соблюдать показания и противопоказания к занятиям. 

✔️Будет регулировать степень нагрузки согласно индивидуальным особенностям организма, двигаясь медленно от базовых до продвинутых позиций и техник .

Важно раскрывать свое тело и давать нагрузку  постепенно,идя медленно от базовых до продвинутых позиций и техник.

Заботьтесь о своём теле с любовью.

Опубликовано: 18 августа 2021 г.

Комментарии

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Последние комментарии

gipsychristine@rambler.ru [22 дня назад]
Здравствуйте, подскажите где свершили это чудо? очень боюсь идти, хотелось бы к проверенным. и...
Kr_80@mail.ru [41 день назад]
Предупреждён - значит вооружён! Спасибо за статью!
Queeny [55 дней назад]
Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!

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