Йога для начинающих какая она?

Рассказывает один из ведущих преподавателей классической хатха йоги в Москве и основатель студии Yogart - Акшенцева Юлия.
Личная жизнь людей, практикующих йогу становится ярче, эмоциональнее, чувственнее.
Йога - внутренний психотерапевт, который тактично работает через тело.
Практика так же способствует образованию новых нейронных связей, развивает гибкость мышление, стрессоустойчивость, трезвость восприятия, способность к многозадачности.
Начинать первые шаги нужно под руководством профессионального преподавателя. Ведь недаром в Индии, чтобы получить Степень Мастера йоги учатся долгие годы в Университетах.
✔️ Преподаватель поможет правильно выстроить безопасные линии каждой позиции в комплексе с точки зрения анатомии и физиологии.
✔️ Учтёт индивидуальные особенности позвоночника, хронические заболевания и особенности вашей нервной системы.
✔️Поможет четко соблюдать показания и противопоказания к занятиям.
✔️Будет регулировать степень нагрузки согласно индивидуальным особенностям организма, двигаясь медленно от базовых до продвинутых позиций и техник .
Важно раскрывать свое тело и давать нагрузку постепенно,идя медленно от базовых до продвинутых позиций и техник.
Заботьтесь о своём теле с любовью.
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