Жизнь для себя

ВСЁ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЖИТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ. ДЛЯ НИХ СВОБОДА И ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ ВАЖНЕЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ПРИВЯЗАННОСТЕЙ

Марина Пруцкова, 48 лет

ЗАМУЖ ЕЩЁ НЕ ВЫШЛА?

В нашем обществе генетически заложено объединяться в семьи, заводить детей, воспитывать внуков. Главным предназначением женщины всегда считалось замужество, рождение детей и ведение хозяйства, другими словами – жить с кем-то и ради кого-то. О том, чтобы «жить для себя», даже никто не задумывался. Если вдруг жила одна, значит, с тобой что-то не так. Тебя или жалели, или осуждали.

Еще совсем недавно так относились и ко мне, но время кардинальным образом меняется…

Я рано вышла замуж, ещё в институте. В студенчестве у нас с мужем родился сын. А после института мы с супругом пошли каждый

своей дорогой, у нас появились разные интересы, друзья и компании. В итоге решили разойтись окончательно. Я не особо переживала, ведь мы успели стать чужими людьми, поэтому после развода в 26 лет у меня словно выросли крылья, я почувствовала себя свободной, независимой и чертовски сексуальной. Да, приходилось много работать, потому что я снимала квартиру, практически сама содержала сына и копила на собственное жильё.

Но я справлялась с трудностями и при этом успевала жить интересно – купила абонемент в фитнесклуб, ходила на выставки, в кино, в кафе – когда с друзьями, коллегами или с сёстрами, а когда и одна. У меня происходили интересные знакомства и закручивались романы. Но в это же время все родные и друзья мучали меня одними и теми же вопросами: «У тебя есть кто-то?», «Замуж ещё не вышла?», «А второго родить не хочешь?»

На всех праздниках мне желали найти хорошего мужа, все разговоры с родителями сводились к лекции о том, что надо бы устроить свою жизнь. Подруги смотрели с сочувствием – надо же, всё при ней, ещё молодая и симпатичная, а никому не нужна.

ДУБЛЬ ДВА

Подгоняемая всеми, идя на поводу стереотипов, я в итоге согласилась на совместную жизнь с любимым человеком, с которым три года мы просто встречались, чтобы весело и интересно проводить время. Мы вместе готовили, гуляли, катались на велосипеде и на лыжах, ходили в театры, смотрели кино, путешествовали.

Подруги и родные почти исчезли из моей жизни, а с сыном возлюбленный хоть и поладил, но предпочитал не проводить с ним много

времени. Так мы жили два года. Детей мой мужчина не хотел, зарабатывал не стабильно, поэтому старательно экономил, в том числе

на мне. Ревнуя меня к родным и подругам, говорил о них гадости, никто не мог приехать ко мне в гости, потому что ему не нравилось присутствие чужих людей. Меня стала бесить его манера раскидывать свои вещи, оставлять всюду мусор и грязь. Начались ссоры, взаимные претензии и упрёки. В итоге я поняла, что счастья и радости мне эти отношения не приносят. Со мной рядом живёт мужчина, с которым мне просто весело проводить время – но для этого можно не жить вместе, а встречаться, как раньше. А так я ещё вынуждена убирать за ним, готовить, распихивать по шкафам его вещи и плакать от нанесённых мне обид. Зачем мне это и ради

чего – спрашивала я себя каждый день. Кое-как мы разъехались. И в очередной раз я вздохнула с облегчением, расправила крылья

и полетела.

ЖИЗНЬ СОЛО

Разъехавшись, мы продолжили встречаться ради наших любимых увлечений и секса, но из наших отношений исчезли бытовые ссоры. У меня освободилось больше времени, я стала читать и активно учить английский язык, хожу в фитнес-клуб, посещаю лекции, задерживаюсь на работе, если хочу или если надо. Я вновь обрела своих подруг и нашла новых друзей. Мы с сыном стали чаще проводить время вместе. И самое главное, за последние годы что-то изменилось вокруг.

Сейчас уже никто не спрашивает меня, почему я живу одна. Я вижу, как много людей живут так же. Нет более одинокой жизни, чем

жизнь с человеком, которого ты не любишь. Каждый вечер, просматривая сериал и попивая вино за вкусным ужином, я слышу, как мои соседи сверху, муж и жена, орут друг на друга. Кто из нас счастлив – они или я?

Желание жить одной – не эгоизм, а осознанный выбор. В современном мире благодаря общению в социальных сетях ты никогда не

будешь один. Даже сидя в квартире, можно работать, учиться, развлекаться, общаться с людьми по всему миру. Если есть потребность в заботе, то можно помогать детям, животным и старикам. Иногда я задумываюсь о том, каково мне будет одной в старости. Это сложный вопрос, но я что-то придумаю, как и многие другие старики, оставшиеся одни. А пока у меня есть замечательный ребёнок, уже студент, у меня есть друзья и любимый мужчина. Я финансово независима, спокойна, ни под кого не подстраиваюсь, никого не обслуживаю, ни на кого не раздражаюсь и ничего не терплю. Я живу одна, потому что мне так нравится. Я кайфую.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ЭРИК КЛЯЙНЕНБЕРГ, социолог, автор книги

«Жизнь соло: Новая социальная реальность»:

– «Жизнь соло» – это новая тенденция больших городов, объективная социальная революция. Веками человек физически и экономически не мог выживать в одиночку.

Сегодня такой необходимости нет, современный мир во многом сформирован именно одиночками и их потребностями: бары, фитнес-клубы, бытовая «умная» техника, прачечные, службы доставки еды – всё возникло потому, что в их услугах нуждались люди, живущие в одиночестве. Изменилась роль женщины – она может зарабатывать наравне с мужчиной и не обязана вести хозяйство. Ей не надо вступать в брак, чтобы родить ребёнка. Средства коммуникации позволяют не чувствовать себя отрезанным от общества, перед тобой открыт весь мир.

Многие вдовцы и пожилые люди не торопятся вступать в новый брак или перебираться к детям и внукам, предпочитая вести активную самостоятельную жизнь. У них устоявшийся уклад жизни, в него трудно «вписать» нового человека.

Жить в одиночестве – не значит страдать и быть одиноким. Образованные, культурные, духовно богатые люди находят время для творчества, саморазвития, им интересно наедине с собой. Кроме того, живущие в одиночестве люди имеют повышенную социальную активность, выступают волонтёрами и благотворителями.

СЕГОДНЯ БЕЗ ПАРЫ ЖИВУТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ АМЕРИКАНЦЕВ И ТРЕТЬ ЯПОНЦЕВ. А НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫЙ РОСТ ЧИСЛА «ОДИНОЧЕК» ОТМЕЧЕН В КИТАЕ, ИНДИИ И БРАЗИЛИИ.

Опубликовано: 28 июля 2020 г.