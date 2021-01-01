“Болезни “от нервов” не менее вредны, чем обычные”

Наш гость: Жером Палаззолло, врач-психотерапевт

Что такое психосоматические заболевания? Это такие недуги, которые активно проявляются физически, но их причины никак не отражаются в клинических тестированиях. Например, человек может жаловаться на сильные головные боли, но всевозможные анализы и снимки МРТ говорят о том, что оснований для возникновения мигрени нет. То есть, он полностью здоров, а боль есть. И это часто ставит в тупик.

Наш организм устроен так, что психика является первичным барьером для всех внешних событий, с которыми мы сталкиваемся в жизни. И когда мы не можем “переварить” ситуацию психологически, включается тело, которое берет огонь на себя. Получается, что физически ощущаемый дискомфорт возникает как ответная реакция организма на эмоциональные переживания.

Конечно, ненаучно приводить фразу “все болезни от нервов”. Но в большинстве случаев здоровые люди, страдающие ревматоидным артритом, язвенным колитом, бронхиальной астмой, эндокринными нарушениями, поражениями опорно-двигательного аппарата, перебои в работе сердечно-сосудистой системы, имеют те или иные серьезные психологические заломы, которые годами остаются нерешенными и ежедневно мешают жить.

Недавно в моей практике был интересный случай. На прием записался топ-менеджер крупной компании, который жаловался на сильные фантомные боли в спине. Этого руководителя пропустили через все самые инновационные био- сканеры в мире, но так ничего и не нашли. Он был здоров, но чувствовал себя ужасно. На консультации мужчина сразу начал рассказывать про своего нового властного шефа, который требовал повышения годовых показателей продаж. Как крайне ответственный профессионал, мой клиент прикладывал массу усилий, чтобы достичь результата. Но как только наступало заветное время отдыха, падал в кровать с нестерпимыми болями. Мужчина настолько привык работать до морального истощения, что любой перерыв в работе воспринимал с ярким чувством вины и ощущением неполноценности. Этот внутренний конфликт мог привести к действительно печальным последствиям.

Психосоматическими заболеваниями часто страдают люди очень ответственные, работоспособные, переживающие за результат своих трудов. Под ударом также тревожные перфекционисты и люди со скрытой низкой самооценкой. Если про перфекционистов понятно, то про вторую категорию объясню подробнее. Я имею в виду наигранно оптимистичных людей, готовых все время прийти на помощь, задвинув свои интересы. Внутри себя они считают, что другие их любят и уважают только если те постоянно что-то предоставляют взамен и идут на уступки. Причем если действительно поговорить по душам с таким человеком, окажется, что он просто хочет посидеть в сторонке на солнышке, чтобы его не трогали.

Если тревожный человек испытал сильный стресс, он может с большей вероятностью заболеть, чем персона психологически стабильная. Почему так происходит? В момент эмоциональной встряски у нас вырабатывается 3 важных гормона: адреналин, норадреналин и дофамин. Как только они поступают в кровь, весь организм начинает работать на пределе возможностей. Учащается сердцебиение, увеличивается скорость кровопотока, легким начинает требоваться больше кислорода. Даже почки переходят на “красный” режим. Человек может покраснеть или вспотеть. Как только буря миновала, все возвращается на круги своя. Но только не у тревожного человека, который может снова и снова переживать эту ситуацию, снова запуская стрессовые процессы. Если разрядки долго нет, то спазм сосудов может стать толчком к развитию сердечных заболеваний или артериальной гипертензии.

Чтобы не попасться в ловушку психосоматики очень важно научиться отслеживать свои реакции. Например, как только вас что-то вывело из себя, попробуйте немного притормозить и мысленно сказать себе: “Я знаю, что слишком эмоционально реагирую на ситуацию. Попробую в этот раз сбавить темпы и отвлечься на что-то”. Неплохо помогают расслабиться и эмоционально разгрузиться массаж, практика йоги, медитации, плавание. Но чтобы по-настоящему “выздороветь”, нужно постепенно подбираться к самому беспокоящему вас жизненному сюжету. В этом поможет психотерапия. Знайте, что как только вы начнете разбирать тот самый запутанный клубок, который так долго хранили, сразу заметите необъяснимое облегчение. Это значит, что вы на верном пути!

Опубликовано: 9 января 2021 г.