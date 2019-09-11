ЖЕНСКОМУ МОЗГУ НЕОБХОДИМО ОФИСНОЕ ТЕПЛО

Чем теплее в офисе, тем лучше работает женский мозг, выяснили учёные.

Женщины часто жалуются, что в офисе слишком холодно, кутаются в платки и просят перевести кондиционер на отопление. Этот факт заинтересовал исследователей из Университета Южной Калифорнии, которые решили детально разобраться в проблеме женской «мерзлявости» и оценить, как внешняя температура влияет на работоспособность.

Подняв материалы давних исследований по физиологии и гигиене, на которых были основаны современные подходы к отоплению и вентиляции помещений, они отметили очень любопытную деталь – в большинстве исследований в качестве волонтёров участвовали мужчины, а для них, как известно, температура комфорта на 2 градуса Цельсия ниже, чем для женщин. Стало понятно, что в офисах женщинам как минимум холодно и некомфортно, но как это влияет на работоспособность?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, они провели исследование на 543 волонтёрах. Студенты обоих полов прошли тестирование по математике, родной речи и оценке когнитивных функций. При этом в разное время в учебных комнатах было то слишком холодно (минимальная температура составила 16,19 градусов), то слишком жарко (максимальная поднималась до 32,57 градусов), в других случаях тестирование проводилось при более комфортной температуре.

Оказалось, что существует чёткая зависимость между температурой в помещении и результатами математических и речевых тестов, в то время как когнитивные функции (память, внимание и т.д.) у представителей обоих полов при различной температуре не изменяются. При этом, чем ниже была температура в помещении, тем хуже девушки справлялись с тестированием. Если же температура начинала повышаться, то каждый градус Цельсия увеличивал число правильных ответов у представительниц слабого пола на 1,76%, что является статистически значимым результатом. У мужчин же если работоспособность и повышалась, то немногим более 0,5%, что статистически не достоверно. При этом если температура становилась выше 25 градусов, результаты тестов ухудшались у всех волонтёров.

Ученые уже не раз отмечали, что женский организм более чувствителен к холоду и ему требуется более высокая температура окружающей среды. Скорее всего, это обусловлено эволюцией, ведь «хранительнице очага» нужно сохранить не только себя, но и потомство, в то время как «охотник» большую часть времени проводил на улице и должен был хорошо соображать даже при низкой температуре. Теперь влияние температуры на работу женского мозга получило научное обоснование и работодателям не стоит экономить средства на поддержание более теплого микроклимата на рабочих местах, ведь это доказано повышает женскую работоспособность.

ФАКТЫ В ТЕМУ:

-Температурой комфорта принято считать диапазон от 15 до 25 градусов Цельсия включительно. При этом немало зависит не только от влажности воздуха, наличия, скорости и направления ветра (а в помещения - сквозняков), теплоотдачи окружающих предметов (стены, пол, камин, камни, водоём)

-Понятие комнатной температуры похоже на температуру комфорта, но касается исключительно закрытых помещений.

-Кроме температуры важно чтобы в офис заглядывало солнце. Интересно, что для Москвы и Санкт-Петербурга нормы дневной инсоляции в летнее время будут разными. Так, в Москве это не менее 2 часов в день, а для Петербурга, лежащего за 58-ым градусом северной широты - не менее 2,5 часов.