Жанна Бадоева: «Я – человек мира»

Известная телеведущая и путешественница рассказала, как переносит перелёты, каково ей живется в Италии и в чем главные секреты красоты итальянок.

«Я живу там, куда все приезжают отдыхать»

Жанна, мало кто летал на самолетах столько, сколько летаете вы. Как переносите перелёты?

Как ни странно, прекрасно. В основном я сплю весь полёт, спрятавшись под капюшоном кофты. Стараюсь в самолёте ничего не есть, потому что очень сложно с набитым желудком высидеть 9-12 часов. Пью только воду, поскольку кофе в самолётах совсем не вкусный, а чай я в принципе не люблю. С собой у меня еще есть книга, фильмы, гигиеническая помада и гиалуроновый карандаш-стик для лица.

Знакомо вам состояние джетлага?

О да, джетлаг – это состояние, которое догоняет нас всегда (смеется). Недавно мы вернулись из Малайзии, с которой у нас 6 часов разница. В 7 утра надо вставать на съемку, а засыпаешь ты в 6 утра. То есть час спишь, затем день работаешь, к 16 часам начинаешь клевать носом. Но самое ужасное начинается, когда ты умираешь - так хочешь спать, но не можешь заснуть! Это страшное состояние: ты перестаешь соображать, не можешь толком говорить, реакция становится заторможенной... Я очень редко пью таблетки, но в этих случаях только они и помогают.

Насколько быстро вы акклиматизируетесь в новом месте?

Через акклиматизацию приходится проходить постоянно. Когда ты приезжаешь из -20 в + 30 да еще с разницей во времени, то организм даёт сбой. Бывает и температура, и общее недомогание, но у тебя есть только 3-5 дней для съемок, и надо работать в любом состоянии - таковы правила телевидения. Не так давно мы снимали в Азии, где на улице было 52 градуса тепла и 96 процентов влажности. Мы спасались от духоты в помещениях под кондиционерами. В итоге, две недели сделали своё дело – я слегла со страшным бронхитом.

Вы покупаете медицинскую страховку?

Конечно, мы без нее никуда не выезжаем, плюс полчемодана у меня занимает аптечка. Там жаропонижающие и обезболивающие препараты, лекарства от расстройства желудка, пластыри, антисептики, спреи от насморка и антигистаминные средства. В общем, есть всё на все случаи жизни. Я очень бережно отношусь к своему здоровью. Единственное, я никогда не делала прививки, потому что пока не бывала в тех странах, где действительно опасно. И я еще несколько раз подумаю, надо ли мне туда ехать...

Путешествия давно стали для вас работой, а как же тогда вы отдыхаете?

Когда я возвращаюсь из командировки, дня три мне хочется просто лежать. Вытащить меня куда-либо невозможно. Лететь куда-то снова мне, конечно, хочется меньше всего. Только когда были перерывы в съемках по полгода, мы с мужем летали на море. А в целом, мне повезло – я уже пять лет живу на севере Италии, откуда совсем не хочется выезжать. Живу там, куда многие приезжают отдыхать. У меня рядом Венеция, термальные источники, море. В принципе, я живу на отдыхе (смеется).

Где самое лучшее место для жизни и где вы ни за что не хотели бы жить?

Это будет очень субъективное мнение, ведь всё индивидуально. Мне нравится жить в Италии, но есть люди, которые уезжают отсюда, их что-то не устраивает. Совершенно точно я не смогла бы жить в Азии: климат, культура, менталитет, еда – всё это совершенно не моё. Мне понравилась Япония, но жить там я бы не смогла.

Живя в Италии, к чему вы до сих пор не смогли привыкнуть?

Я легко интегрировалась в итальянскую жизнь, приняла местные законы, никак не ломая себя. Хотя я не люблю жить по правилам, и мне до сих пор сложно привыкнуть к четкому распорядку дня, которого придерживаются итальянцы. Какая бы ни была тут размеренная жизнь с сиестами и страстью поговорить, всё же люди встают рано, а ровно в 12 часов всё закрывается, и все идут на обед. Они так привыкли. Это нам в России посреди дня срочно надо в аптеку или в магазин, и мы туда идём. Здесь такого нет. Потому что любой труд тут стоит дорого, электричество и аренда - дорогие. Даже к врачу ты не сможешь пойти просто так. Когда я заболела, в стране отмечали Пасху, никто не работал. Я могла получить только скорую помощь, но для этого мне самой пришлось бы поехать в больницу... Плюс к этому тут еще очень жёсткая бюрократия: надо пройти десять инстанций, чтобы что-то решить.

Кто вы больше в душе – русская, литовка или итальянка?

Я – человек мира. При этом я очень гибкая - умею подстраиваться под обстоятельства и условия. Мне всегда комфортно в том месте, где я в данный момент нахожусь. В Италии, например, живут люди, славяне, которые приехали сюда откуда-то и категорически не идут на интеграцию, всей душой они сопротивляются местным правилам и живут своими общинами, в узком кругу. Это очень странно: зачем переезжать сюда, чтобы жить так, как жили у себя дома.

«Итальянская кухня – номер один»

Можете объяснить, как итальянки, употребляя много мучного, остаются стройными?

Этот вопрос я задала им, когда мы снимали программу на юге Италии. Они говорят, весь секрет в хороших продуктах. Это правда. И вся их диета заключается в том, что они едят умеренно - не целую тарелку пасты, а половину, не два бриоша на завтрак, а один.

А знаете, что детям в Италии никто не готовит на завтрак яичницу и кашу. Перед школой или детским садом им дают то, про что моя мама в детстве говорила «это не еда»: сладкие хлопья с молоком, круассаны и какао.

Вы сами легко перешли на итальянскую пищу?

У меня ощущение, что я всю жизнь только её и ела. Эта кухня для меня - номер один в мире. Мой завтрак, как и у многих здесь, - кофе и круассан. Иногда из чувства ностальгии могу пожарить себе яичницу и с удовольствием ее съем. В обед у нас на первое – паста, на второе – мясо или рыба с овощами, салат. Ужин тоже плотный и сытный - салат и рыба, овощи гриль или равиоли, сырная нарезка. Никто тут не слышал о том, что «нельзя есть после шести вечера», все рестораны открываются в 19 часов.

Блюда какой кухни вам кажутся наиболее полезными, а какой - вредными?

Я в восторге от израильской кухни – у них много зелени, молочных продуктов, хорошее мясо и рыба. Меня впечатлила японская кухня. Сложно вспомнить названия блюд, но я точно скажу, что кроме роллов и суши там много ещё вкусного. Пища у них лёгкая, не острая, не жареная, а скорее немного альденте – я всё уплетала и нисколько не поправилась. Не люблю жирную, жареную и острою еду, поэтому очень тяжела для меня грузинская кухня. Совсем не понравилась мне еда во Вьетнаме, индии и Малайзии – всё непонятное, странное, невкусное.

Где вы пробовали самые необычные блюда?

Я ела змею, крокодила, лягушек, улиток... Но категорически отказалась пробовать морскую свинку, жуков, пауков и собаку – на это я не готова пойти даже ради телевидения. В Венеции я была судей в гастрономическом конкурсе, где соревновались мишленовские повара. Один из них приготовил очень странный десерт, который поверг меня в шок: сочетание банана, белого шоколада и черной икры. Затрудняюсь даже сказать, понравился ли мне этот десерт...

«Бороться с морщинками – бессмысленно»

Вы смогли выведать у итальянок секреты их красоты - что они делают с собой, чтобы всегда изысканно выглядеть?

У меня был диалог с пожилой венецианкой, красивой и ухоженной дамой, которая сказала, что все пластические операции популярны в странах, где низкая культура. Женщины с высоким уровнем культуры и интеллекта умеют красиво стареть. В Италии как раз все спокойно относятся к возрасту. У них не возникает на этой почве психических проблем, поскольку никто не зациклен на внешних преимуществах, все живут наполненной внутренней жизнью. У итальянок главные секреты - правильное питание, спорт, кремы, термальные источники, массажи, легкие уходовые процедуры, которые нам могут показаться неэффективными.

Как вы сами боритесь с морщинками?

Бороться с морщинками – бессмысленно. Нужно заботиться о здоровье в целом. Когда я в хорошей форме и в своем весе, то я абсолютно собой довольная. Мне не раз предлагали «подкачать» губы, но я нравлюсь себе такой, какая есть. Я хожу к косметологу, чтобы поддерживать состояние кожи щадящими процедурами, к уколам не прибегаю. Сегодня возможности индустрии красоты безграничны: можно выбрать процедуры, которые помогут сохранять кожу в хорошем состоянии без каких-либо кардинальных вмешательств.

Где-то вы пробовали необычные процедуры?

Самая омерзительная по ощущениям - улитки, ползущие по лицу. А из любимых - обертывания и массажи, различные процедуры для волос – они тоже сильно страдают от перелётов и солнца. В Малайзии, например, мне нанесли на волосы маску и оставили с ней посидеть. Через минуту я поняла, что дымлюсь - от меня в прямом смысле слова идёт дым! А запаха гари нет. Я включила камеру на телефоне и увидела, что вся моя голова в дыму. Кстати, эффект оказался приятным – волосы стали мягкими, живыми.

Вы не раз говорили, что много места в вашем чемодане занимает косметичка. Что в ней лежит?

С собой я вожу много средств по уходу: маски, кремы, сыворотки, смывки и много всего, что я использую после съемок, какая бы уставшая я не была. А вот косметичка с декоративной косметикой у меня скромная – тональный крем, тушь, румяна и гигиеническая помада.

«Экстрим – не моё»

В каких отношениях вы со спортом?

Я не люблю спорт всей душой (смеется). Понимаю, что сейчас это модно – бегать, заниматься фитнесом, плавать. Все вокруг это пропагандируют, и это правильно! Я люблю заниматься чем-то только в свое удовольствие. Если же заставлять себя, то всё пойдёт только во вред. Как-то я пошла в спортзал и поняла, что у меня плохое настроение, я уставшая и злая. Зачем мне это надо?

Я больше люблю не спорт, а активный образ жизни, и работа как раз побуждает меня быть активной. Я могу долго гулять, в Венеции, например, спокойно нахаживаю в день 12 км.

Часто после ужина мы с мужем гуляем с нашими собаками как минимум 5 км. А еще домой я купила небольшой мини-батут. Он стоит у меня уже год, а использовала я его пока два раза (смеется). Но я обещаю себе, что начну прыгать, потому что на нем худеешь даже лучше, чем при ходьбе, плюс еще прыжки под музыку дарят хорошее настроение.

Вам приходилось для передачи участвовать в экстремальных мероприятиях?

Я по характеру совсем не экстремалка. Да, я полетала на параплане, но это был несвойственный мне поступок. Покаталась на лошади два раза. И оба раза неудачно. Мне дали самую старую, больную и хромую лошадь, которая не то, чтобы бежать, а ходить не может. Но она меня все равно понесла! Нет, экстрим – не моё.

На ваш взгляд, между нашей молодежью и европейской есть сегодня отличия?

Наша молодежь меня очень радует. Это прогрессивные и открытые миру ребята, которые ни в чём не уступают европейским. Сегодня, чтобы интересно жить, не надо иметь много денег, достаточно желания. Даже поехать учиться за границу можно по обмену. Конечно, в небольших российских городах живут закрытые ребята, но их нельзя винить в этом: их воспитывают советские мамы, советские бабушки и советские учителя. Но и туда со временем дойдет воздух перемен.

А что касается пожилых людей: в Европе они живут довольно интересно, играют в петанк, в теннис, путешествуют. У нас в основном сидят на лавочках.

В этом и проявляется разница культур. В Европе всегда была другая старость, она и начинается после 80 лет, а до этого возраста ты просто взрослый человек, не старый. У нас из поколения в поколение старики работали на земле и сидели на лавочках. Но я вижу, что наши более современные пожилые люди уже другие, более активные, они тоже меняются.

Сегодня масса возможностей для путешествий, но есть люди, которые по-прежнему никуда не выезжают дальше дачи. Они лишают себя чего-то важного, как вы считаете?

Я не думаю, что надо агитировать их куда-то ехать открывать мир. Если человек отдыхает в Подмосковье и ему там очень хорошо, почему нужно его за это осуждать? У меня есть друг, профессор, образованный человек, который говорит, что не видит смысла куда-то лететь, если он прекрасно отдохнёт на даче и сходит на рыбалку. И часто бывает так, что выехав куда-то однажды, эти домоседы начинают ворчать и видят вокруг только минусы. Если человек сам не захочет, не надо его заставлять. И нельзя судить об этом однозначно: если этот путешествует - он молодец, а этот сидит дома – он глупец.

Вы путешествовали и по России, есть ведь что в нашей стране посмотреть?

Впечатления противоречивые. В одном городке под Владивостоком я была шокирована тем, что время там остановилось – ты попадаешь в 80-90-е годы. А в Якутии, например, я увидела совсем другую Россию, там люди и природа настолько непривычные для нас. Увидеть это своими глазами просто необходимо. С другой стороны, я понимаю, что в свой долгожданный отпуск мало кто захочет поехать именно в Якутию…

Я побывала в половине существующих на земле стран. И недавно исполнилась моя мечта – я оказалась в Японии. Надеюсь, что Исландия тоже впечатлит меня. В других странах мне гораздо интереснее узнавать жизнь местных людей, их менталитет, культуру и быт. И вот еще что любопытно: в новом месте ты не только открываешь жизнь других, ты начинаешь лучше понимать самого себя.

5 фактов о Жанне: Родилась и выросла в Литве, в семье инженеров. Получила режиссерское образование в Киеве. Огромную популярность ей принесло travel-шоу «Орёл и Решка», затем были еще ряд телешоу, сейчас ведет передачу о путешествиях «Жизнь других» на «Первом канале». Пять лет живет в Италии с мужем-итальянцем Василием Мельничином. У телеведущей двое детей от предыдущих браков - 20-летний сын Борис и 14-летняя дочь Лолита. В Италии имеет собственный обувной бренд, ведёт мастер-классы о путешествиях и личностном успехе.

5 советов Жанны Бадоевой: Когда собираете чемодан в путешествие, возьмите три обязательные вещи: аптечку, удобную обувь и красивое платье. После дня, проведенного на каблуках, желательно полежать ногами вверх. А чтобы ноги не уставали, выбирайте обувь с правильной колодкой. И помните: шпилька создана не для того, чтобы бегать, а чтобы красиво пройтись из машины до ресторана. Чтобы быстро уснуть в самолете, надо хорошенько устать. Лично я засыпаю ещё при взлете! Для перекуса сделайте трамедзини – закрытый итальянский бутерброд из мягкого хлеба для тостов. Самая вкусная начинка - из прошутто и грибов или из рыбы тонна с оливами. Проснувшись, выпейте вкусный ароматный кофе с круассаном – так вы прочувствуете настоящее итальянское утро.