ИЗЛИШНЯЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Морозный воздух, избыток цитрусовых и сладостей в новогодние праздники – всё это отрицательно сказывается на здоровье наших зубов.

Зимой зубная эмаль испытывает повышенную нагрузку. Прежде всего, это касается курильщиков, которые раз за разом затягивают в рот ледяной уличный воздух, разбавленный горячим табачным дымом. Но и тем, кто старается вести здоровый образ жизни, всё равно не избежать перепада температур, и почти целого месяца «нарушений режима», начинающегося с первыми новогодними корпоративами и заканчивающегося после старого Нового года. По мнению диетологов, за это время мы получаем столько сладостей и цитрусовых, сколько в обычной жизни съедаем за 2-3 месяца. Не удивительно, что одними из первых страдают зубы и дёсны.

Отчего «заходятся» зубы?

Повышенная чувствительность зубов (или гиперчувствительность дентина) нередко становится серьезной проблемой. Отвечает за её развитие дентин, а в основе лежит то или иное повреждение эмали. Дело в том, что у здоровых людей эмаль, представляющая собой наружный защитный слой, надёжно закрывает лежащий глубже дентин. В свою очередь дентин состоит из тончайших трубочек – дентинных канальцев, изнутри наполненных жидкостью. Если на одном из участков зуба дентин оголяется, трубочки расширяются, а движение жидкости внутри них становится более быстрым. Нервные окончания реагируют на эти изменения болевым импульсом. Чаще всего такие оголённые пространства формируются в области шейки зуба (на границе десны), рядом с пломбами и в тех местах, где появился дефект эмали. Холодная или горячая еда и жидкость, а также морозный воздух вызывают ещё большее ускорение тока жидкости и вот – зубы свела резкая боль.

Как влияют на зубы цитрусовые

Немалую лепту в повреждение эмали вносят воздействие бактерий и кислот. Если смотреть на стоматологию через призму рождественских каникул, то за первое отвечают изобилие быстроусвояемых углеводов (лучшая среда для развития «кариозных монстров»), а за второе – содержащие большое количество «фруктовых» кислот апельсины, мандарины, грейпфруты. Основные вредители – лимонная и яблочная кислоты, среднее содержание которых в цитрусовых достигает 97%. Кстати, вред они причиняют не только нашим зубам, но и желудочно-кишечному тракту. У тех, кто страдает хроническим гастритом, гастроэзофагеальным рефлюксом (забросом содержимого желудка в пищевод) и часто борется с изжогой, поступление большого количества агрессивных фруктовых кислот может вызвать обострение заболевания.

Почему для зубов опасен перепад температур

Холодный воздух, а также быстрое изменение температуры окружающего воздуха (например, при входе с улицы в тёплое помещение) также оказывает на эмаль негативное воздействие. Но настоящее повреждение способны вызвать более радикальные воздействия, которые зимой также более вероятны. Например, если пить горячий кофе или чай, согреваясь около офисного чёрного хода во время перекура. Здесь появляется своего рода «бутерброд» из горячего и холодного « морозный воздух – горячий табачный дым – снова морозный воздух – глоток горячего кофе». Такую нагрузку бывает не по силам выдержать и совершенно здоровой эмали, что уж говорить о подорванной воздействием кариозных бактерий и фруктовых кислот.

Защитим зубы на зимних праздниках

Чтобы защитить зубы в холода, а особенно в дни новогодних праздников, нужно не только представлять себе основные опасности, но и знать, как им грамотно противостоять. Прежде всего, постарайтесь не злоупотреблять сладким, а если всё-таки в очередной раз угостились пирожным в соседнем отделе, сразу же прополощите род большим количеством воды или специальным ополаскивателем, ведь главное, чтобы «сладкие остатки» не достались бактериям. Тем, кто страдает повышенной чувствительностью или просто хочет уберечь зубы от повреждения, помогут несколько не менее натуральных, чем цитрусовые, источников витамина С - это брокколи, спаржа, горох, а также фрукты с низким содержанием кислот, такие как канталупа, белая мускатная дыня и киви. Кстати, в двух последних витамина C содержится больше, чем в апельсинах. Постарайтесь как можно меньше курить на морозе и не пить горячий чай или кофе на улице. Из напитков с неправильным температурным режимом на первое место стоматологи ставят кофе-гляссе. И конечно, в зимнее время зубы и дёсны (а все указанные факторы риска оказывают влияние и на них) нуждаются в правильном ежедневном уходе. Для борьбы с повышенной чувствительностью разработаны зубные пасты на гелевой основе, содержащие азотнокислый калий, способствующий снижению болезненности нервных окончаний зубов с повреждённой эмалью.

Шампанское и эмаль Ещё один зубной агрессор новогодней поры – шампанское. Несколько лет назад стоматологи Всемирной организации здравоохранения провели любопытный эксперимент – положили удалённый зуб в бокал итальянского просеко. Через две недели зуб стал похож на фрагмент отколовшейся штукатурки, а при попытке взять его в руки в прямом смысле слова рассыпался в пыль. В то же время с зубом, опущенным для сравнения в бокал с водой практически ничего не произошло. Учёные считают, что всему виной высокое содержание в шампанском сахара и кислот. Содержащиеся в цитрусовых кислоты вредят зубной эмали и слизистой желудка, но если употреблять их умеренно, организм справится.

Опубликовано: 26 февраля 2020 г.