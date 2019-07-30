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Изабелль Юппер, актриса

Лишний пафос от собственной важности рождает тревожность
Опубликовано: 6 августа 2019 г.

Мне никогда не нравилось, когда реальность освещается только с одной стороны. Например, я родилась в довольно обеспеченной семье, мои родители любили друг друга. Тут можно рассказать про удивительное стечение обстоятельств и финансовую свободу, которые дали мне возможность стать актрисой. Но это только часть реальности. Чтобы дополнить картину, нужно сказать, что я была младшей из пяти детей, со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. У меня не было никакой протекции в кино, просто в 16 лет я постучалась в дверь киностудии, желая получить какую-нибудь работу в мире, который меня завораживал.

Работа для меня  -  необходимость. Причем речь даже не в деньгах. Мне всегда казалось, что именно мысли о делах поддерживают психическую стабильность человека. Работа дает удивительно оздоравливающий эффект в личных отношениях  - если я устала на съемках, мне в голову не придет ругаться с мужем или выяснять отношения с детьми.

Сейчас много говорят про феминизм и роль женщин. Неужели я открою секрет, если скажу, что жизнь женщины всегда была трудной? Нужно реализоваться как личность, родить и воспитать детей. Не люблю рассуждать о гендерных ролях, просто скажу, что каждая дама должна позаботиться о двух главных вещах– самоуважении и самореализации.

Правда, иногда можно заиграться в бизнес-вумен. Это происходит тогда, когда ваше профессиональное просачивается через входную дверь и следует за вами попятам вплоть до кровати. Часто за таким происшествием стоит страх  потерять ту свободу, которая дается через финансовую независимость. Получается, что мы начинаем смотреть на свою личность исключительно с утилитарной позиции. Хорошо поработала сегодня? Имеешь право существовать.

Лишний пафос от собственной важности рождает тревожность. У меня была такая мысль: «А что я буду делать, когда мой младший сын покинет дом? Закончится ли моя жизнь, если прекратятся предложения ролей?». Единственный выход, чтобы побороть  страхи  - шагнуть в них. Например, спросить, хочет ли ваш ребенок пожить отдельно. Или придумать новую жизнь, где у вас нет такого безумного рабочего тайминга.

Я уверена, что после 50 лет мы начинаем только знакомиться с собой. Есть наконец-то достаточно опыта, чтобы не спасовать перед глубинными переживаниями, которые тащатся за нами с детства. Как узнать, кто ты? Очень просто. Задавайте себе наедине вопросы, но отвечайте честно. Все вопросы должны касаться исключительно вашего благополучия. Получили ответ – следуйте этому курсу. Вторая половина жизни дана нам, чтобы реализовать мечты юности.

То есть, чем старше вы становитесь, тем больше нужно рисковать. Больше путешествовать, заниматься спортом, наконец позволить себе пожить так, как хочется. Когда ваши дети стали полностью самостоятельными, не грустите о пройденных годах. Впереди – крайне интенсивный период, когда надо постараться исполнить как можно больше своих желаний. Осмелиться пробовать без оглядки – это самый главный навык счастливого человека.

Опубликовано: 6 августа 2019 г.

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