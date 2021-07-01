Интересный вопрос

Действительно ли, есть на ночь вредно? Можно ли получить солнечный ожог через стекло? Доказано ли, что температура тела современных людей уменьшилась?

Действительно ли, есть на ночь вредно?

С тех пор, как пионер диетологии Адель Дэвис дала известный совет «завтракай, как король, обедай, как принц, и ужинай, как нищий», идея о вреде ночного приема пищи стала чуть ли не аксиомой. В ее пользу свидетельствуют данные о повышенной частоте встречаемости ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний среди полуночных едоков. Считается, что циркадные ритмы человека определяют наиболее оптимальное время для поглощения и расщепления пищи, и для большинства из нас – это вовсе не поздний вечер или ночь. Впрочем, из всякого правила есть свои исключения, и циркадные ритмы у всех разные. Большее значение здесь имеет не когда вы ужинаете, а чем. Однако стоит помнить, что к вечеру снижается контроль над импульсами. Несбалансированное или чрезмерно скупое питание в течение дня повышают тягу к высококалорийным продуктам, что грозит обернуться вечерним зажором со всеми вытекающими последствиями.

Можно ли получить солнечный ожог через стекло?

Основной причиной солнечных ожогов служат более коротковолновые ультрафиолетовые

лучи типа В. Они легко проникают в поверхностные слои кожи, и при чрезмерном воздействии могут привести к острому воспалению ткани (ожогу) и другим серьезным

проблемам. К счастью, обычное окно практически полностью блокирует УФ-лучи типа В.

Однако солнце испускает ещё длинноволновые УФ-лучи типа А, которые могут

преодолевать преграду из стекла. Пускай, они воздействуют на кожу с меньшей

интенсивностью и вряд ли приведут к ожогу, но тоже не совсем безобидны. Проникая в

глубокие слои эпидермиса, эти лучи провоцируют фотостарение кожи. Эта проблема не понаслышке знакома профессиональным шоферам, чьи лица быстрее покрываются морщинами со стороны, чаще обращенной к солнцу. Также в одном исследовании было показано, что у заядлых автомобилистов повышен риск развития рака кожи, причем злокачественный процесс чаще возникает на левой половине тела, чем на правой.

Почему так сложно унять зуд?

Зуд вызывается сложным взаимодействием между клетками кожи и нашей нервной системы, в котором участвуют самые разные белки и медиаторы воспаления. Основной причиной зуда являются сухость, микротрещины и локальное воспаление кожи, приводящие к высвобождению таких химических веществ, как гистамин и кинины. Они раздражают нервы кожи, и сигнал об этом поступает в мозг, в результате чего мы начинаем чесаться. Эта первая рефлекторная реакция провоцирует болевые ощущения слабой интенсивности, что позволят временно отвлечь мозг от зуда. При этом выделяется серотонин - нейротрансмиттер, связанный с ощущениями благополучия и счастья. Чем больше серотонина циркулирует в мозге, тем более счастливым чувствует себя человек и тем сильнее ему хочется снова почесаться. Новые расчёсы означают новую порцию гистамина и зуда, и так по кругу.

Доказано ли, что температура тела современных людей уменьшилась?

Да. Если раньше средняя температура людей составляла 36,6, то за последние полтора века эта цифра упала до 36, 4. Охлаждению человека есть 2 основных объяснения. Во-первых, благодаря современному уровню медицинского обслуживания, в том числе вакцинации, мы стали меньше болеть инфекционными заболеваниями, а также вовремя лечим кариес, снижая вероятность очагов воспаления и подъема температуры. Во-вторых, у человека отпала необходимость в дополнительной энергии для терморегуляции. Благодаря кондиционерам и системам отопления можно поддерживать в помещениях комфортную температуру воздуха, и значит нет нужды в самонагревании.

Правда ли, что дети после травмы мозга восстанавливаются быстрее, чем взрослые?

Скорее наоборот. Этот миф вышел из принципа Кеннард, американского невролога, которая полагала, что чем раньше в жизни человека происходит поражение мозга, тем вероятнее включится механизм компенсации. Однако гипотеза о высокой способности развивающегося детского мозга к «реорганизации» и самоизлечению в случае повреждения не выдержала проверки на практике. Как выяснили ученые из университета Вирджинии, ребенок значительно уязвимее к разрушительным последствиям даже легкой черепно-мозговой травмы, чем взрослый, и ему нужно больше времени для восстановления. Точно так же и у животных: было показано, что крысятам с повреждением мозга требовалось в 6-10 раз больше времени на восстановление, чем половозрелых особям. Проблему осложняет то, что когнитивные и поведенческие нарушения у ребенка, вызванные ЧМТ, зачастую проявляются не сразу, а по мере его взросления. Дело в том, что структуры мозга созревают в определенной последовательности: снизу-вверх (от стволовых и подкорковых образований к коре) и сзади вперед (от задних отделов мозга к передним). Последними «поспевают» лобные доли, обеспечивающие сложные функции контроля, речи, способность к обучению. Травма мозга способна внести свои правки в умственное и психоэмоциональное развитие мозга.

Опубликовано: 15 июля 2021 г.