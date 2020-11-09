Здоровье

Инсульт: условия успешного восстановления

Первые три месяца после инсульта – это пик неврологического восстановления, когда при активной реабилитации можно вернуть человеку 50 процентов основных функций
Опубликовано: 9 ноября 2020 г.

Эксперт: Динара Камелденова, невролог Центра реабилитации «Три сестры»

Инсульт – это не приговор

Ежегодно в России регистрируется почти полумиллиона случаев инсульта, но лишь 10-15% пациентов могут самостоятельно вернуться к трудовой деятельности. Остальным требуется своевременный комплексный подход нескольких специалистов по реабилитации в специализированной клинике.   

До сих пор многие люди не воспринимают реабилитацию после инсультов как неотъемлемую часть лечения, которая способна существенно улучшить качество жизни человека. «Родственникам пострадавшего нужно научиться по-новому и правильно взаимодействовать с человеком, у которого случился инсульт, потому что его физические возможности резко ограничиваются, - говорит невролог Динара Камелденова. – Часто родственники покупают ему кровать и нанимают сиделку. Но есть другой путь – отдать пострадавшего на реабилитацию, и через месяц он будет ходить сам. Даже если с тростью, но зато сам. Если он лишился речи, с помощью реабилитации можно хотя бы частично восстановить речь или подобрать удобный способ коммуникации».

Одно из самых частых последствий инсульта или микроинсультов - сосудистая деменция. Это нарушение работы сосудов, при котором человек теряет возможность ориентироваться в пространстве и выполнять простейшие бытовые действия. Наблюдаются физические нарушения: слабость в теле и конечностях, недержание, боль в голове и теле, паралич, нарушения глотания, сна, слуха и зрения. Среди когнитивных последствий - потеря памяти, проблемы с речью и ее понимаем, нарушение рационального мышления. Частые психологические последствия - депрессия, тревожные расстройства, псевдобульбарный синдром (непроизвольный плач).

Своевременность – залог успеха

Первое условие успешной реабилитации – как можно скорее начать её. Желательно сразу после стабилизации состояния – в реанимации или в стационаре. По словам невролога Динары Камелденовой, всем пациентам, перенесшим инсульт, приступать к реабилитацию вне постели в течение 48 часов от начала инсульта, если нет противопоказаний. И не стоит забывать, что первые 3 месяца – это так называемый золотой период: в первый месяц, сенситивный период, можно восстановить большинство утраченных функций, а в последующие два месяца – еще 20-30% функций.

Тут важно соблюсти и второе условие - реабилитация должна быть интенсивной. Есть существенная разница по скорости и эффективности восстановления между занятиями физической терапией два раза в неделю и два раза в день. «Мировая практика показывает, что занятия должны проходить не менее 3-5 часов в день в команде со специалистами, - говорит невролог. - Пациенты, приехавшие в специализированный центр сразу после инсульта, находятся в фазе адаптации, и в данном случае, мы рекомендуем круглосуточный стационар, где занятия чередуются с отдыхом, прогулками на свежем воздухе, послеобеденным сном».

Три составляющие реабилитации

Во время реабилитации пациента обязательно ведёт и наблюдает лечащий врач - невролог. Он следит за общим состоянием пациента, динамикой восстановления, корректирует назначения.  

Физический терапевт помогает человеку восстановить или развить движения после инсульта: заново учит сидеть, стоять, ходить, удерживать баланс тела. Это достигается с помощью физических упражнений, массажа, аквааэробики, мануальной терапии. 

Третий важный специалист в реабилитации – эрготерапевт, который берется адаптировать человека к бытовой жизни в новых обстоятельствах и вернуть ему навыки самообслуживания, как соблюдение личной гигиены, одевание, самостоятельный прием пищи. Эрготерапия должна начинаться уже в реанимации.

Далее по мере необходимости к работе могут подключаться другие специалисты - для восстановления речи нужен логопед, для восстановления когнитивных способностей нейропсихолог, специалист по глотанию, психотерапевт.

«Помимо восстановления физических функций важным является и адаптация домашней среды к изменившимся возможностям тела человека, -  говорит невролог Динара Камелденова. - Среда вокруг него должна быть безопасной и комфортной, чтобы человек был максимально независимым. Мы учитываем такие моменты, как высота стола, местоположение кровати, рабочие поверхности, напольное покрытие, освещение, удобство кухни и ванной комнаты». 

Восстановление после инсульта занимает от нескольких недель до двух лет. Для оценки качества реабилитации существуют различные шкалы, которые фиксируют состояние пациента до и после процедур и занятий. Адекватная и правильно подобранная терапия, режим дня и питание значительно снижают вероятность повторного инсульта.

Инсульт - внезапное нарушение мозгового кровообращения. По статистике, чаще это случается у мужчин старше 55 лет и женщин старше 65 лет. Однако по данным Фонда по борьбе с инсультом, 25% перенесших инсульт людей моложе 45 лет.

Опубликовано: 9 ноября 2020 г.

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