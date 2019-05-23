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Индейка в сладком маринаде

Оригинальные рецепты маринадов от шеф-повара Елены Ландэ
Опубликовано: 29 мая 2019 г.

в 100 г 230 ккал.
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
✤ 1 кг индейки,
✤ 1 ст.л. тростникового 
сахара,
✤ 1 ч. л. ложка соли (если экстра – то 1/2 ч. л.),
✤ 2–3 ст. л. соевого соуса,
✤ 1 ч. л. молотого 
кориандра (можно свежего),
✤ 1 зубчик чеснока без сердцевины,
✤ 1 ст. л. оливкового масла.
 
Что делать. Разрезать индейку на кусочки, добавить все ингредиенты. Важно следить за солевым балансом при добавлении соли и соевого соуса. Если маринад получился слишком сладкий, добавьте немного лимонного сока. 
Оставить мариноваться на 1–2 часа. 
Опубликовано: 29 мая 2019 г.

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