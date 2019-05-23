Еда / Рецепты
Индейка в сладком маринаде
Оригинальные рецепты маринадов от шеф-повара Елены Ландэ
в 100 г 230 ккал.
ПОТРЕБУЕТСЯ:
✤ 1 кг индейки,
✤ 1 ст.л. тростникового
сахара,
✤ 1 ч. л. ложка соли (если экстра – то 1/2 ч. л.),
✤ 2–3 ст. л. соевого соуса,
✤ 1 ч. л. молотого
кориандра (можно свежего),
✤ 1 зубчик чеснока без сердцевины,
✤ 1 ст. л. оливкового масла.
Что делать. Разрезать индейку на кусочки, добавить все ингредиенты. Важно следить за солевым балансом при добавлении соли и соевого соуса. Если маринад получился слишком сладкий, добавьте немного лимонного сока.
Оставить мариноваться на 1–2 часа.
Опубликовано: 29 мая 2019 г.
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