ИММУНИТЕТ В КЛЕТОЧКУ

Защита от повторного заражения COVID-19 станет самым актуальным трендом наступающего года

На фоне тревожной информации об отдельных случаях повторного заражения, всё более актуальной становится полная оценка защитных свойств иммунитета от нового коронавируса. В каком случае можно быть уверенным, что неприятная и опасная болезнь не посетит нас снова? А может быть у некоторых, кто ещё не болел, всё-таки есть врождённая или приобретённая устойчивость к заражению? На эти вопросы мог бы ответить анализ напряжённости клеточного иммунитета.

В институте меня учили, что у человека есть два звена иммунитета: клеточное и гуморальное. Именно клеточный иммунитет первым встречает и распознаёт возбудителя, передавая информацию гуморальному звену, и лишь затем последний начинает вырабатывать антитела. Но самое важное - «память» клеточного звена нередко оказывается лучше.

Почему же сегодня в лабораториях определяют только антитела (иммуноглобулины классов M и G), не уделяя должного внимания клеточной защите? Всё дело в том, что анализ на клеточную память Т-лимфоцитов к конкретному вирусу очень трудоёмкий. А значит выполняют его долго, и стоит он недёшево. По оценкам специалистов лабораторного дела, озвученных ещё в начале пандемии - от 50 тысяч рублей и выше. Но сегодня разработчики значительно приблизились к созданию более простого и дешёвого теста.

Научную базу под разработки подвели английские учёные из компании Oxford Immunotech. В течение 4 месяцев они наблюдали за группами волонтёров с высоким содержанием Т-лимфоцитов, «запомнивших» контакт с SARS-CoV-2. В результате люди с высоким содержанием знакомых с коронавирусом клеток не заболели после контактов с заболевшими. Даже если при этом у них в крови не было защитных антител. Но самое главное - учёные смогли определить порог Т-лимфоцитов, определяющий защиту от заражения.

В итоге как минимум три крупные лаборатории мира начали разработку быстрого и дешёвого теста на клеточный иммунитет к COVID-19. Отрадно, что среди них и наш Гематологический научный центр, где, как и в Англии, пытаются выявить знакомые с вирусом Т-лимфоциты, демонстрируя им комбинацию вирусных белков. Кардинально другой принцип используют в разработке учёные из Соединённых Штатов - они планируют выявлять по характерным белкам сами Т-клетки. Оба метода перспективны и предполагают создание портативных тестовых систем, по типу тех, что уже разработаны для оценки напряжённости иммунитета к туберкулёзу.

Сколько времени пройдёт, пока изыскания учёных принесут нам практический результат, пока не ясно. По оптимистичным прогнозам, создание быстрого и дешёвого теста на клеточный иммунитет может завершиться весной 2021 года. Но на мой взгляд для нас важнее сам результат британского исследования: клеточный иммунитет от Covid-19 действительно помогает нам избежать болезни даже в тех случаях, когда уровень антител ниже защитной нормы.

Опубликовано: 28 января 2021 г.