Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

ИММУНИТЕТ В КЛЕТОЧКУ

Защита от повторного заражения COVID-19 станет самым актуальным трендом наступающего года
Опубликовано: 28 января 2021 г.

На фоне тревожной информации об отдельных случаях повторного заражения, всё более актуальной становится полная оценка защитных свойств иммунитета от нового коронавируса. В каком случае можно быть уверенным, что неприятная и опасная болезнь не посетит нас снова? А может быть у некоторых, кто ещё не болел, всё-таки есть врождённая или приобретённая устойчивость к заражению? На эти вопросы мог бы ответить анализ напряжённости клеточного иммунитета. 

В институте меня учили, что у человека есть два звена иммунитета: клеточное и гуморальное. Именно клеточный иммунитет первым встречает и распознаёт возбудителя, передавая информацию гуморальному звену, и лишь затем последний начинает вырабатывать антитела. Но самое важное - «память» клеточного звена нередко оказывается лучше.

Почему же сегодня в лабораториях определяют только антитела (иммуноглобулины классов M и G), не уделяя должного внимания клеточной защите? Всё дело в том, что анализ на клеточную память Т-лимфоцитов к конкретному вирусу очень трудоёмкий. А значит выполняют его долго, и стоит он недёшево. По оценкам специалистов лабораторного дела, озвученных ещё в начале пандемии - от 50 тысяч рублей и выше. Но сегодня разработчики значительно приблизились к созданию более простого и дешёвого теста.

Научную базу под разработки подвели английские учёные из компании Oxford Immunotech. В течение 4 месяцев они наблюдали за группами волонтёров с высоким содержанием Т-лимфоцитов, «запомнивших» контакт с SARS-CoV-2. В результате люди с высоким содержанием знакомых с коронавирусом клеток не заболели после контактов с заболевшими. Даже если при этом у них в крови не было защитных антител. Но самое главное - учёные смогли определить порог Т-лимфоцитов, определяющий защиту от заражения.

В итоге как минимум три крупные лаборатории мира начали разработку быстрого и дешёвого теста на клеточный иммунитет к COVID-19. Отрадно, что среди них и наш Гематологический научный центр, где, как и в Англии, пытаются выявить знакомые с вирусом Т-лимфоциты, демонстрируя им комбинацию вирусных белков. Кардинально другой принцип используют в разработке учёные из Соединённых Штатов - они планируют выявлять по характерным белкам сами Т-клетки. Оба метода перспективны и предполагают создание портативных тестовых систем, по типу тех, что уже разработаны для оценки напряжённости иммунитета к туберкулёзу.

Сколько времени пройдёт, пока изыскания учёных принесут нам практический результат, пока не ясно. По оптимистичным прогнозам, создание быстрого и дешёвого теста на клеточный иммунитет может завершиться весной 2021 года. Но на мой взгляд для нас важнее сам результат британского исследования: клеточный иммунитет от Covid-19 действительно помогает нам избежать болезни даже в тех случаях, когда уровень антител ниже защитной нормы.

Опубликовано: 28 января 2021 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

sati [17 часов назад]
ой, это очень актуальная тема сейчас. У меня вот такое решение. В качестве крема для рук...
sati [17 часов назад]
перед тем как переходить к радикальным методам, я попробовала более простые. И вот один из них...
Nikifor [2 дня назад]
Мне тоже не назначали каких-то особых препаратов за 5-10 тысяч рублей. Рекомендовали после...

Еще в рубрике

Возможности шейно-церебральной терапии

Эксперт: Александр Шишонин, кандидат медицинских...

ПЕЧЕНЬ: ЧИСТИТЬ ИЛИ ЛЮБИТЬ?

Печень – главный фильтр нашего организма. Нуждается...

Свёртываемость крови

Повышенная свёртываемость крови увеличивает риск...

Цинк - важный элемент

Зачем организму нужен цинк? Когда стоит идти за ним...

СЛЕГКА ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

В эпоху пандемии многие начали регулярно измерять...

А НУ ДЫХНИ!

Вопрос обследования «на алкоголь» возникает всё...

Группа B,витамины первой необходимости.

Раздраженность, постоянное ощущение усталости...

КОГДА «ЗАМУЧАЛИ РУДНИКИ»

Если кашель беспокоит вас дольше трех недель...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2021
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 